Olijfolie koelkasttest? Reken er niet op.

In een recent deel van zijn enorm succesvolle televisieprogramma overdag waarschuwde Dr. Oz zijn kijkers dat ze worden misleid door nep-extra vierge olijfolie (EVOO) te kopen. Hij zei dat sommige experts beweren dat bijna 70 procent van de verkochte EVOO vals is, en hij drong er bij iedereen op aan hun olijfolie te controleren met een test die hij en zijn gezin gebruiken.

Tijdens de test zet Dr. Oz een fles EVOO in de koelkast. Als het vriest bij een normale koelkasttemperatuur, ​"dan ben je er vrij zeker van dat het puur is, ”zei Oz.

Sommige experts zeggen echter dat de zogenaamde ​"Koelkasttest ”voor de authenticiteit van olijfolie is een al lang bestaande mythe.

Dr. Oz deed onderzoek naar voedselfraude in supermarkten, waaronder nep-EVOO, in een aflevering dat werd uitgezonden op 11 februari. Hij legde uit dat mensen er meer voor betalen goede olijfolievoor de voordelen voor de gezondheid, maar als de olie die ze kopen niet EVOO is, krijgen ze niet de gewenste gezondheidswinst.

Een onderzoek uit 2010, uitgevoerd door het Davis Olive Center van de University of California, meldde dat 69 procent van de geïmporteerde olie werd geëtiketteerd als extra vergine olijfolie voldeed niet aan de normen voor extra vierge.

Showgast Dan Flynn, directeur van het Olive Center, vertelde de meer dan 3 miljoen kijkers dat EVOO de beste kwaliteit olijfolie is, omdat het natuurlijk gemalen olijvensap is; niet veranderd door chemicaliën, oplosmiddelen of hitte. In de UC Davis-studiewerden foutief geëtiketteerde monsters die uit de schappen van de kruidenierswinkel werden gehaald, door getrainde proevers beschreven als ​"muf, afvalvijver, babyluier… het soort dingen dat je niet bij je salade wilt hebben, 'zei Flynn.

Shaun Kennedy, directeur van het National Center for Food Protection and Defense, verscheen ook op de Dr. Oz Show en legde uit dat sommige producenten goedkope oliën, zoals zonnebloemolie, hazelnootolie of industriële olie, afstaan ​​als extra vierge olijfolie omdat ze een grote winst erop. ​"Sommige schattingen zeggen dat de nepolijfoliehandel net zo winstgevend is als de cocaïnehandel en dat het zeker een stuk gemakkelijker is, ”zei Kennedy.

Terwijl de show van Dr. Oz de consumenten bewust maakte van de kwaliteitsproblemen van olijfolie, zeggen experts het ​"koelkasttest ”zal consumenten niet helpen om definitief te bepalen of hun aankoop dat is echte olijfolie. Dr. Oz liet de kijkers weten dat de methode dat is ​"niet 100 procent onfeilbaar. "

De North American Olive Oil Association noemde de thuistest ​"volledig vals en misleidend. " Vrijwel elke olie zal stollen bij lage temperaturen, afhankelijk van de chemische verbindingen, en zelfs binnen de EVOO-categorie zullen factoren zoals de olijfvariëteit en het oogsttijdstip de stolling beïnvloeden.

Expert olijfolie proever Richard Gawel zei dat de thuistest ​"is geen betrouwbare indicator ”voor de EVOO-authenticiteit van een olie. In zijn blog, Legt Gawel uit waarom de mythe mogelijk is ontstaan. EVOO's zijn grotendeels gemaakt van enkelvoudig onverzadigde vetten die stollen bij koelkasttemperaturen, terwijl andere oliën meestal gemaakt zijn van meervoudig onverzadigde vetten die alleen kunnen stollen bij veel lagere temperaturen - lager dan gewone koelkasten kunnen bereiken.

De koelkasttest zou werken als EVOO 100 procent enkelvoudig onverzadigd was en andere oliën 100 procent meervoudig onverzadigd waren, zei Gawel, maar oliën bevatten meestal een combinatie van vetten. Hij noemt pindaolie als voorbeeld en zegt dat het een hoog enkelvoudig onverzadigd gehalte heeft en de koelkasttest zal doorstaan.

Zelfs een EVOO die is vervalst met een beetje canola-olie zal stollen in de koelkast en de test doorstaan, ook al is het geen pure EVOO, zei Gawel.

Vertelde Flynn Olive Oil Times dat de koelkastmethode niet volledig onfeilbaar is. ​"Hoewel het waar is dat geraffineerde oliën niet stollen in de kou, is het ook waar dat sommige soorten olijfolie ook niet stollen. " Bovendien zal de test een consument niet vertellen of de EVOO goed smaakt.

Eryn Balch, uitvoerend vice-president van de Noord-Amerikaanse olijfolievereniging zei dat de wijdverspreide mythe van de koelkasttest ​"illustreert de grote behoefte aan betrouwbare bronnen voor scholing over olijfolie. "

Flynn adviseerde kijkers van de Dr. Oz-show om de oogstdatum op de olijfoliefles te controleren en er een te kopen die aangeeft dat er in de afgelopen 15 maanden is geoogst om de kans op olie van goede kwaliteit te vergroten. Hij raadde ook aan om kwaliteitszegels op de flessen te zoeken, zoals die van de Olijfolieraad van Californië, die verklaren dat de olie de chemische en sensorische criteria heeft doorstaan. Flynn merkte op dat UC Davis werkt aan betere methoden om olijfoliefraude op te sporen.