Olijfolie heeft een werper nodig

De Internationale Olijfraad organiseerde een ​ " Understanding Olive Oil”-seminar op maandag 30 juni in het Jacob K. Javits Convention Center in New York.

Het zijn uitdagende tijden voor olijfolieproducenten. De prijzen zijn laag, de voorraden zijn hoog, en invoer loopt terug in elke grote markt.

Hier op de grootste markt ter wereld is de consumptie per hoofd van de bevolking al jaren niet gestegen, ondanks alle dwingende redenen waarom Amerikanen meer olijfolie en minder andere vetten zouden moeten gebruiken.

Er is hier niet veel gedaan om de situatie te helpen, terwijl veel de situatie erger heeft gemaakt.

Gisteren woonde ik een seminar bij op de Fancy Food Show in New York, waar de Internationale Olijfraad weer een kans verspild om iets te doen dat ertoe deed.

Het was een indrukwekkende opkomst, hoewel het moeilijk te zeggen was wie er was om geïnformeerd te worden over een van de belangrijkste voedingsmiddelen ter wereld en wie daar 's ochtends als eerste naartoe werd gelokt door de loterij voor een iPad en gratis donuts.

Jean-Louis Barjol

IOC-directeur Jean-Louis Barjol begon met te waarschuwen dat hij, nadat hij zichzelf slechts 45 minuten had toegewezen, snel moest handelen.

Maar 45 minuten is ruimschoots de tijd om een ​​overtuigend pleidooi voor olijfolie te houden – om ons binnen te halen met beelden die spreken over de rijke cultuur van de olie, de voordelen ervan in de eenvoudigste bewoordingen benadrukken, en krachtige gespreksonderwerpen aanreiken die door de aanwezigen kunnen doorsijpelen. voor een breed publiek op de drukke beursvloer en daarbuiten.

Maar Barjol is geen pitchman.

Voordat hij lid werd van het wereldwijde bestuursorgaan voor vloeibaar goud, vertegenwoordigde Barjol suikerfabrikanten, en het seminar in de kelder van het Javits Center was een ongeïnspireerd rapport over gewoon een ander product, op de een of andere manier afgeleverd in een monotoon Frans geaccentueerd (een prestatie op zich) .

Na een herwerkte presentatie met enkele tientallen dia's vol grafieken, verbruiksstatistieken en normbenchmarks, was de eerste vraag van een publiekslid waar hij een olijfolie martini. Precies mijn gevoelens.

Maar net als de Aftrap Lincoln Center van de enige IOC-campagne hier in het internettijdperk (wat, je weet niet meer dat je de? ​"Add Some Life ”-campagne? De ene met 342 miljoen ​"indrukken” die ons op de een of andere manier allemaal heeft gemist?) was dit weer een geweldige kans om solide en duidelijke boodschappen over olijfolie over te brengen. Waarom gebruiken? Hoe te gebruiken.

Die campagne had een budget van $ 1.7 miljoen (waarvoor we een man hebben genoemd Ryan Goodspeed en een blog).

Natuurlijk kent iedereen de IOC is kapot omdat het een periode van zelfreflectie doormaakt in zijn streven naar een levensonderhoudend handvest. Maar dit is wat ik zou doen als ik Barjol was (mocht hij nog een kans krijgen nadat zijn termijn in december afloopt):

Ik zou de lidstaten willen vragen een aanbesteding voor een olijfoliepitchman (of -vrouw) goed te keuren. Bij voorkeur een zeer charismatische chef-kok die de tijd heeft genomen om olijfolie te leren kennen (het zou je verbazen hoe weinig chef-koks dat doen). Hij zal het hele jaar door de wereld rondreizen en precieze, gedenkwaardige optredens leveren aan het publiek overal: Waarom olijfolie gebruiken. Hoe olijfolie te gebruiken. Een olijfolie wereld tournee.

Ik heb een kok ontmoet een paar jaar geleden in Córdoba die een goede kandidaat zou zijn. De bekende restaurateur Paul Bartolotta had zichzelf teruggetrokken van het opbouwen van zijn culinaire imperium om zich aan te sluiten bij de campagne voor olijfoliekwaliteit en onderwijs.

Bartolotta hield het publiek bij de ​"Beyond Extra Virgin”-conferentie betoverd met zijn oprechte praatjes en no-nonsense levering, doorspekt met anekdotes uit zijn opvoeding in het Midwesten. Ik vertelde hem destijds dat hij een goede pitcher voor olijfolie zou zijn, en hij zei dat hij erg geïnteresseerd zou zijn. Ik noemde de discussie kort daarna tegen Barjol.

Paul Bartolotta

Wie weet was het anders gelopen.

Een persoon. Een olijfoliefrontman, om niet te spreken over normen, fraude en exporttrends, maar over geschiedenis en traditie, simpele gezondheidsvoordelen en het perfecte ei maken met extra vergine olijfolie.

Ken je iemand die goed zou zijn voor de baan?