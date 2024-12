Olijfolieproducenten omarmen milieuvriendelijke verpakkingen

Wereldwijde merken maken steeds vaker gebruik van milieuvriendelijke verpakkingen voor hun producten.

Deze trend is ook duidelijk zichtbaar in de olijfoliesector, waar producenten ervan overtuigd zijn dat innovatieve verpakkingsoplossingen de impact op het milieu kunnen verminderen en de productkwaliteit en de ervaring van de consument kunnen verbeteren.

"Er is een verschuiving gaande naar milieuvriendelijkere verpakkingen, waarbij glazen flessen, blikjes en recyclebare materialen traditioneel plastic vervangen', vertelde Sean Zacot, president en CEO van Boss Strategy Global, aan Olive Oil Times.

"“Dit komt overeen met de voorkeuren van consumenten voor duurzame producten”, voegde hij toe. ​"Bovendien is de verpakking ontworpen om de versheid en kwaliteit van de olijfolie te behouden, met donkergekleurde flessen en luchtdichte verzegelingen ter bescherming tegen licht en oxidatie.”

Olijfolieproducenten passen strategieën toe om duurzamer te worden, zoals de introductie van aluminium blikjes en recyclebare plastic navulverpakkingen.

In Griekenland is de prijswinnende olijfolieproducent Neolea lanceerde eerder dit jaar een campagne voor milieuvriendelijke verpakkingen.

Het bedrijf uit Corfu, dat verdiende een Gold Award Bij de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competitionintroduceerde extra vierge olijfolie verpakt in aluminium blikjes.

Naast dat ze recyclebaar zijn, zijn de blikken voorzien van een herbruikbare ​"verse dop” om de gezonde bestanddelen van de olijfolie te beschermen, waaronder polyfenolen, versheid en smaak. Neolea zei dat de container een morsvrije, stroomgecontroleerde schenkervaring biedt en opnieuw kan worden afgesloten voor toekomstig gebruik.

"Bij Neolea verleggen we de grenzen van duurzaamheid en innovatie", aldus het bedrijf schreef op LinkedIn, waarin hij de beslissing toelichtte. ​"Daarom hebben we gekozen voor milieuvriendelijke aluminium blikjes voor onze extra vergine olijfolie. Aluminium is eindeloos recyclebaar, lichtgewicht voor efficiënt transport en geeft ons product een strakke, moderne look.”

Aan de andere kant van de Middellandse Zee wil het grootste olijfoliemerk van Tunesië, Terra Delyssa, tegen februari 150,000 750 van zijn nieuwe navulverpakkingen van 2025 milliliter olijfolie verkopen.

Het merk, geproduceerd door CHO-groepzei dat consumenten de recyclebare plastic containers konden kopen om Terra Delyssa glas en plastic knijpflessenwaardoor het verpakkingsmateriaalverbruik van het bedrijf met 96 procent daalde.

CHO Group voegde toe dat de verpakkingen tien procent goedkoper zijn dan de vergelijkbare flessen.

Terwijl sommige producenten nieuwe verpakkingsontwerpen hebben ontwikkeld om duurzaamheid te bevorderen, hebben anderen hun gebruik van plastic verminderd of zelfs helemaal stopgezet.

Deoleo, 's werelds grootste olijfoliebottelaar, aangekondigde plannen in 2023 om nieuw ontworpen flessen te introduceren die gemaakt zijn van gerecycled plastic en die tien procent minder plastic gebruiken.

Italiaanse producent Al Piglio ging nog een stap verder. De driejarige oprichters van het bedrijf besloten om vanaf het begin geen plastic verpakkingen te gebruiken.

De verschuiving onder olijfolieproducenten is onderdeel van een bredere beweging richting duurzame verpakkingen binnen de consumptiegoederensector.

Unilever, tot voor kort een dominante olijfolieverkoper in Griekenland, 2017 verkoop van dat bedrijf, zet grote stappen richting duurzame verpakkingen.

Het multinationale bedrijf zei dat het zijn gebruik van nieuw plastic tegen 2025 zal halveren, het gebruik van gerecycled plastic na consumptie zal opvoeren en nieuwe verpakkingsformaten zal lanceren, zoals recyclebare ijsbakjes van papier.

Het bedrijf onderzoekt ook herbruikbare en navulbare verpakkingsmodellen en ontwikkelt landspecifieke stappenplannen om meer plastic verpakkingen in te zamelen en te verwerken dan het verkoopt.

Veel andere consumentengoederenbedrijven hebben vergelijkbare verpakkingsstrategieën aangekondigd om het plasticgebruik te verminderen en milieubewuste consumenten aan te spreken. Hieronder vallen ook Coca-Cola, Mars, Nestlé en L'Oreal.

Volgens het Amerikaanse Environmental Protection Agency zijn voedselverpakkingen goed voor bijna 50 procent van het Amerikaanse afval.

Daarentegen bestaat meer dan 80 procent van het huishoudelijk plasticafval in het Verenigd Koninkrijk uit verpakkingen van voedsel en dranken.

Veel van deze verpakkingen zijn niet-recyclebaar en belanden op stortplaatsen, wat leidt tot microplasticvervuiling en aanzienlijke methaanuitstoot.

Begin december stelde het Intergouvernementele Onderhandelingscomité over Plasticvervuiling van de Verenigde Naties haar vijfde jaarlijkse vergadering uit zonder een verdrag over plasticvervuiling vast te stellen. Daarmee werd de dringende behoefte aan duurzame verpakkingsoplossingen in de voedingsmiddelenindustrie benadrukt.

Hoewel er nog veel werk nodig is, heeft recent onderzoek aangetoond dat belangrijke marketingvoordelen gezien worden als een milieuvriendelijk bedrijf.

Uit een onderzoek van adviesbureau Simon-Kucher & Partners uit 2021 bleek dat 71 procent van de respondenten de afgelopen vijf jaar bescheiden of aanzienlijke veranderingen in hun aankoopgedrag had ervaren ten gunste van duurzamere opties.

Uit een apart onderzoek uit juli 2022 onder 1,000 bedrijven in West-Europa bleek dat een derde van de respondenten meer uitgeeft aan duurzaamheidsmarketingcampagnes dan aan normale campagnes.

"“Elke sector praat meer over duurzaamheid”, vertelde Andrew Winston, een strateeg en adviseur op het gebied van duurzaam ondernemen, aan Olive Oil Times in een interview van juli 2023.

Hij voegde toe dat bedrijven die hun duurzaamheidsdoelstellingen behalen, over het algemeen succesvoller zijn op andere bedrijfsgebieden.

"Bedrijven die het beter doen in duurzaamheidsmanagement, doen het over het algemeen gewoon beter op management. Het is altijd een heel goede proxy daarvoor geweest," zei Winston.