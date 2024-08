Olijfoliekwaliteitszegels? Kies maar

Meer consumenten leren dat de smaak en gezondheidsvoordelen van olijfolie zijn nauw verbonden met de kwaliteit en versheid, maar er is nog steeds weinig dat de gemiddelde shopper kan doen om er zeker van te zijn dat ze een fles EVOO koopt die aan de maat is.

Het kan helpen om de olie te proeven voordat je hem koopt, maar studies hebben aangetoond de meeste mensen kiezen bij smaaktesten nog steeds voor oude, ranzig olijfolie, want dat is wat ze gewend zijn. Oogst en ​"houdbaarheidsdata kunnen duiden op versheid, maar ze bieden geen garantie dat de olie vrij is van defecten en vervalsingen.

Een ding dat je kunt doen, is zoeken naar medaillestickers van een grote competitie, zoals de Internationale olijfoliecompetitie van New York, om de bekroonde extra vierge olijfolie van dit jaar te identificeren.

U kunt ook op zoek gaan naar olijfolie die een oorsprongsbenaming (DOP) label, dat aangeeft dat het wordt gecontroleerd door de regio die het DOP beheert en zich moet houden aan de normen en bepaalde kwaliteiten moet vertonen.

Of u kunt op zoek gaan naar een kwaliteitszegel.

Om de consument in een verwarrende markt wat extra vertrouwen te geven, is een aantal keurmerkprogramma's ontwikkeld die de kwaliteit van olijfoliën waarop hun stickers zijn aangebracht, controleren en certificeren.

Kwaliteitszegelprogramma's worden ondersteund door smaak- (sensorische) testen en chemische normen, en elk heeft zijn eigen reeks voldoende/niet-benchmarks. Eén programma, het USDA Quality Monitoring Program, omvat ook regelmatige, onaangekondigde fabrieksbezoeken en traceerbaarheidsaudits.

De chemie kan verwarrend zijn. Maar het doel van de zeehondenprogramma's is om, bij gebrek aan een gemeenschappelijke standaard, verschillende chemische en smaakparameters te bewaken, zodat we niet allemaal experts hoeven te zijn.

Een overzicht van de programma's die worden aangeboden door het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA), de North American Olive Oil Association, de California Olive Oil Council en de nieuwe Extra Virgin Alliance vertoont overeenkomsten, maar geen twee zijn helemaal hetzelfde.

USDA Kwaliteitscontroleprogramma

De USDA-normen zijn herzien in 2010 en zijn gebaseerd op de Internationale Olijfraad (IOC) normen, behalve voor verschillen in linoleenzuur en campesterollimieten. Het IOC heeft sindsdien echter herzieningen aangebracht, waaronder het toevoegen van tests voor de som van de methyl- en ethylesters van vetzuren en het gehalte aan fenolen. ​"De Amerikaanse normen bevatten deze wijzigingen niet, ”zei Pamela Stanziani van de USDA Agricultural Marketing Service, hoewel ze ook opmerkte dat de normdocumenten kunnen worden herzien. ​"in samenwerking met brancheleden ... om moderne zakelijke praktijken te weerspiegelen. "

In 2012 heeft de USDA heeft het kwaliteitsbewakingsprogramma uitgebreid om olijfolie op te nemen. Als onderdeel van het programma voeren USDA-inspecteurs chemische en smaaktesten uit, evenals regelmatige audits van de systemen en procedures van het bedrijf. ​"Ze kijken naar elk onderdeel van een blend, ze controleren zaken als sanitaire voorzieningen, veiligheid, traceerbaarheid en landen van herkomst ”, zegt Luisito Cercaci, vice-president kwaliteit, onderzoek en ontwikkeling bij Pompeian, Inc., het eerste en enige bedrijf dat tot nu toe het verkrijgen van de QMP-goedkeuring. ​"USDA controleert het hele systeem, verwerft een diepere kennis en wordt in de loop van de tijd rigoureuzer, ”zei hij.

Kwaliteitszegel van de North American Olive Oil Association

De North American Olive Oil Association (NAOOA) volgt IOC-normen in zijn tests, waaronder sensorische analyses en een reeks chemische tests. ​"Als u zeker wilt zijn van het volledige beeld van authenticiteit en kwaliteit, zijn er geen snelkoppelingen. Je moet ze allemaal besturen ”, zegt Eryn Balch, executive vice president van de NAOOA.

Het kwaliteitscontroleprogramma van NAOOA omvat het regelmatig testen van de oliën van haar leden, gekocht op de markt, met behulp van normen die: ​"strenger dan die van de USDA, ”zei Balch. De belangrijkste verschillen tussen de twee sets normen zijn de verschillende slaagniveaus voor linoleenzuur en campesterol, en de reeks primaire authenticiteitstests. Enkele van de authenticiteitstests die door NAOOA zijn uitgevoerd, zijn ​"secundair ”of ​"Tabel II ”-tests onder de USDA-parameters, wat betekent dat de USDA ze alleen uitvoert als bepaalde componenten in de eerste testronde falen. Balch zei dat de tests als primair zouden moeten worden beschouwd, om vervalsing effectief te controleren.

Olijfolieraad van Californië

De California Olive Council (COOC) test door producenten ingediende oliemonsters op extra vierge kwaliteit en authenticiteit. De COOC-test heeft zowel sensorische als chemische elementen, hoewel minder chemische analyses dan de USDA of NAOOA. De COOC zal deze zomer zijn vereisten herzien en kan de PPP (pyropheophytin) en DAGs (1 - 2 diacylglycerolen) tests toevoegen, zei uitvoerend directeur Patricia Darragh. Darragh zei dat PPP en DAG's zijn ​"zeer belangrijke hulpmiddelen bij de chemische evaluatie voor het sorteren van olie” en dat het haalbaarder is om de tests uit te voeren ​"nu meer laboratoria aan de vereisten hebben voldaan ”om ze te doen.

Extra Maagdelijke Alliantie

De Extra Virgin Alliantie (EVA) is een onlangs opgerichte handelsvereniging zonder winstoogmerk met als doel het vertrouwen van de consument in de markt te herstellen. Producenten over de hele wereld kunnen zich aanmelden met EVA en hun productmonsters uit de winkelrekken laten halen om te testen.

De standaarden van EVA zijn voornamelijk gebaseerd op de Australische norm voor oliën van olijven en afvallen van olijven en over handelspraktijken in Europa, in plaats van de IOC-normen. ​"IOC-authenticiteitsnormen voor sterolen en vetzuren zijn ontworpen voor EU-klimaten en bepaalde hoogwaardige oliën die in verschillende klimaten worden gekweekt, kunnen de test niet doorstaan ​​”, legt EVA-medeoprichter Alexandra Kicenik Devarenne uit.

De limieten voor vrije vetzuren en peroxide van EVA zijn lager dan bij andere programma's en de PPP- en DAG-tests zijn vereist. Kicenik Devarenne merkte op dat de normen van EVA ​"zal in de loop van de tijd evolueren naarmate gegevens van de markt worden verzameld. "



