Een derde van World Olive Oil Competition Inzendingen voor het eerst organisch

Voor de eerste keer, vertegenwoordigden monsters van biologische extra vierge olijfolie mameer dan een derde van het totale aantal inzendingen in de NYIOOC World Olive Oil Competition.

Think Olive Oil Times Gegevens op de wereldranglijst35 procent van de extra vierge olijfolie die werd ingediend in de 2024-editie van 's werelds grootste kwaliteitsevaluatie van olijfolie was gecertificeerd biologisch, vergeleken met slechts 22 procent van de inzendingen in 2014.

Wij produceren extra vierge olijfolie met één ding voor ogen: het creëren van een olie van de hoogste kwaliteit, met zo min mogelijk impact op het milieu. - Tommaso Fiore, eigenaar, Olio Infiore

In totaal namen 330 biologische extra vergine olijfolie deel aan de editie van 2024, waarvan 207 prijzen wonnen.

Italiaanse producenten liepen voorop en wonnen 63 prijzen uit 78 biologische inzendingen. Ze werden gevolgd door producenten uit Spanje met 32 ​​prijzen uit 38 inzendingen, de Verenigde Staten (27 prijzen uit 32 inzendingen), Griekenland (26 prijzen uit 38 inzendingen) en Kroatië (23 prijzen uit 25 inzendingen).

Zie ook: 2024 NYIOOC Dekking

Biologische producenten uit de hele olijfoliewereld vierden hun verjaardag NYIOOC prijzen, waarbij velen naar de onderscheiding verwijzen als een rechtvaardiging voor hun harde werk en de vele uitdagingen waarmee biologische olijfboeren en molenaars worden geconfronteerd.

"Het was niet eenvoudig om biologische teelt te implementeren in Giovinazzo, waar geen andere biologische producenten waren”, zegt Benedette Stallone Desantis, mede-eigenaar van het in Bari gevestigde bedrijf. Le Due Benedette.

Het bedrijf verdiende een Gouden onderscheidingen vanwege de middelmatige intensiteit Coratina en Ogliarola monovarietal.

Le Due Benedette oogst vroeg om de hoogste kwaliteit van de inheemse olijfvariëteiten te verkrijgen. (Foto: Le Due Benedette)

De olijven zijn niet alleen biologisch gecertificeerd, maar worden ook in oktober geoogst terwijl ze nog groen zijn, weken voordat veel andere producenten in het gebied met hun oogsten beginnen. In tegenstelling tot Noord- en Midden-Italië zei Stallone Desantis dat de oogst in Puglia overvloedig was ​"zonder complicaties.”

"Deze prijzen belonen 17 jaar hard werken”, aldus Stallone Desantis. ​"Maar het geeft voldoening dat het land weer de overvloed aan wilde bloemen heeft die ik me herinnerde in mijn kindertijd.”

Ze voegde toe, ​"De bomen zijn grotendeels eeuwenoud en hebben de vorm van de indrukwekkende Bari-vaas, en de olie is geurig en smakelijk.”

Stallone Desantis zei dat het winnen van de internationale prijzen de omzet van haar bedrijf heeft helpen verbeteren en, net zo belangrijk, haar biologische project en de deelnemers heeft gevalideerd.

Terwijl Zuid-Italiaanse telers genoten van een recordoogst, bleven producenten in Noord-Spanje lijden onder de verwoestende gevolgen van de aanhoudende droogte.

Anna Canal, mede-eigenaar van het in Catalonië gevestigde bedrijf Oli Kometen, zei dat hun laatste oogst een enorme uitdaging was, hoewel deze eindigde met een Silver Award voor de delicate Arbequina van het bedrijf.

Het in Catalonië gevestigde Oli Cometes overwon de gevolgen van de aanhoudende droogte en claimde tijdens de editie van 2024 een Silver Award voor een biologische Arbequina NYIOOC. (Foto: Oli Cometes)

"Tijdens de laatste oogst hebben we verschillende problemen ondervonden vergeleken met voorgaande oogsten", aldus Canal. ​"De oogst van 2023 was in ons gebied de slechtste in veertig jaar, als gevolg van de extreme droogte die we hebben geleden."

"Onze olijfgaard is droog land; het ontvangt alleen regenwater, en dat is heel weinig of geen. We hebben geen irrigatiesysteem”, voegde ze eraan toe. ​"Het gebrek aan regen heeft ervoor gezorgd dat de olijfbomen minder olijven produceren, wat zich vertaalt in minder liters olie.”

Het gebrek aan regen maakte het ook moeilijker om de olijven van de takken te verwijderen met de trilmachine, wat volgens Canal de oogst vertraagde omdat de olijven met de hand geplukt moesten worden.

De producenten achter Oli Cometes beoefenen biodynamische landbouw, die een stap verder gaat dan biologische landbouwpraktijken. (Foto: Oli Cometes)

"Toch zijn we erin geslaagd een zeer hoogwaardige olie, wat tot uiting komt in de toegekende onderscheiding”, zei ze.

Canal voegde eraan toe dat ze dankbaar is voor de onderscheiding, die het harde werk bevestigt dat nodig is om biologische extra vergine olijfolie van bekroonde kwaliteit te produceren, vooral tijdens moeilijke oogsten.

advertentie

advertentie

Tien jaar geleden verwierf ze de boerderij, waar 1,700 Arbequina-olijfbomen staan, en begon deze om te zetten in biologische praktijken.

"Wij zijn de enige olijfolieproducenten in Catalonië met een biodynamische certificering”, zei ze. ​"In Spanje zijn we met slechts 15 mensen en wereldwijd ongeveer 50 producenten. Het is een zeer moeilijke certificering om te verkrijgen, omdat deze zeer restrictief is.”

"De term biodynamica komt uit het Grieks bios (leven en dynamiek (kracht) en betekent dat deze methode werkt in overeenstemming met de energieën van het leven, op zoek naar een zogenaamd correcte relatie tussen de mens en de aarde, in een poging de gezondheid van de bodem en de planten te garanderen”, voegde Canal eraan toe.

Hoewel het zeer vergelijkbaar is met biologische landbouw, biologisch-dynamische landbouw kent enkele subtiele verschillen. Canal zei bijvoorbeeld dat mest van maïsgevoerde koeien verboden is, omdat koeien op natuurlijke wijze maïs niet kunnen verteren en de resulterende mest te veel zink bevat.

Zie ook: Fustiness en ranzigheid zijn de meest voorkomende gebreken bij inzendingen voor wereldcompetities

"We krijgen de mest van een boer die vee heeft dat in de bergen graast en alleen gras eet”, zei ze.

Canal legde uit dat Oli Cometes zijn productie baseert op aardse en kosmische ritmes. ​"De kracht van de planeten beïnvloedt de gewassen en de kwaliteit van de producten die daaruit worden gewonnen”, zei ze.

"Een voorbeeld van een cyclus die we volgen is de maan”, voegde Canal eraan toe. ​"Als het de getijden kan verplaatsen, heeft het ook grote invloed op de olijfboom, die voor 80 procent uit water bestaat. Daarom planten we olijfbomen in de afnemende maan: de kracht van de boom zit in de wortels, en we brengen er minder schade aan toe.”

"Aan de andere kant, als we de bladbehandeling (op de bladeren) toepassen, doen we dat tijdens de wassende maan, omdat de kracht in de kruin van de boom zit en de behandeling veel effectiever is”, legde ze uit.

De biodynamische landbouwfilosofie strekt zich verder uit dan de olijfgaarden, maar ook tot de fabrieken en de verpakkingsfaciliteiten.

"Aan de andere kant kunnen we geen plastic gebruiken voor verpakkingen. We verpakken alleen met glazen flessen en ftalaatvrije blikjes”, aldus Canal. ​"Ftalaten zijn een derivaat van plastic dat vaak wordt aangetroffen in blikjes die worden gebruikt om voedsel te verpakken. We krijgen de ftalaatvrije blikjes van een nationale producent, maar de kosten zijn driemaal zo hoog als die van conventionele blikjes.”

Aan de andere kant van de Middellandse Zee wonnen producenten van 's werelds grootste biologische olijfolieproducent samen 15 prijzen voor biologische extra vierge olijfolie. Over het geheel genomen Tunesische producenten verdiende 26 prijzen Bij de 2024 NYIOOC.

Tiger Kong (op de ladder) gelooft dat gecertificeerd biologisch hem helpt om zich te onderscheiden van concurrenten op de opkomende olijfoliemarkt in Cambodja. (Foto: Tijgerkracht)

Onder hen was Tijgerkracht, dat zijn producten naar Cambodja exporteert. Het bedrijf verdiende twee zilveren onderscheidingen voor delicate Chetoui- en Chemlali-oliën onder het merk 1629.

Chief executive Tiger Kong zei dat het feit dat hij biologisch is, ervoor zorgt dat zijn extra vierge olijfolie zich onderscheidt van de oliën van zijn concurrenten, waardoor terugkerende klanten worden aangetrokken.

Zie ook: Kwaliteit plaatst Cambodjaanse importeur op wereldtoneel

"Na het winnen van de prijs blijft mijn merk schitteren op de markt en behoudt het het vertrouwen van onze bestaande en nieuwe klanten”, zei hij.

Net als zijn Europese tegenhangers zei Kong dat klimaatverandering een aanhoudende uitdaging is voor biologische telers in Noord-Afrika. Hij voegde eraan toe dat de productiekosten ook sterk zijn gestegen en dat kleinere opbrengsten de kosten voor het onderhoud van bomen hebben doen stijgen.

Ondertussen, terug in Puglia, de eigenaar van Olio Infiore gevierde overwinning A Gold Award voor een Coratina met gemiddelde intensiteit.

Tommaso Fiore vierde zijn debuutprijs tijdens de 2024 NYIOOC voor een biologische Coratina. (Foto: Olio Infiore)

"We produceren extra vergine olijfolie met één ding voor ogen: het creëren van een olie van de hoogste kwaliteit, met zo min mogelijk impact op het milieu”, aldus Tommaso Fiore. ​"Zijnde uitgereikt bij de NYIOOC is een enorme eer en een grote voldoening.”

De eigenaar van Olio Infiore voegde eraan toe dat de winnende prijzen op de NYIOOC resultaat van jarenlange toewijding aan biologische technieken en passie voor het product.

"Om dit te bereiken gebruiken we een combinatie van traditie en innovatie, zowel in de omgang met het land en de planten – ons bedrijf is tenslotte een biologische landbouwonderneming – als in het transformatieproces”, zei hij. ​"Wij zijn van mening dat de natuur moet worden geholpen en nooit moet worden gedwongen of zelfs geschonden, terwijl we er vast van overtuigd zijn dat technologie kan helpen een perfect product te creëren.”

Fiore is van mening dat de biologische productie van olijfolie de kenmerken van het terroir verbetert.

Hij waarschuwde echter dat biologische landbouw niet voor bangeriken is, daarbij verwijzend naar de gevolgen van de klimaatverandering, waaronder extreme weersomstandigheden, de olijf fruitvlieg en de dreiging van Xylella fastidiosa als uitdagingen waarmee biologische boeren worden geconfronteerd.

Toch zei hij dat Olio Infiore's overwinning op de NYIOOC laat zien dat Italië de lat hoger moet leggen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid en afstand nemen van de bulkproductiemarkt.

"Wij zijn er sterk van overtuigd dat de toekomst in de organische richting ligt”, aldus Fiore.