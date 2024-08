Paul Miller treedt af als voorzitter van de Australian Olive Association

Na 14 jaar als leider van de Australian Olive Association is Paul Miller afgetreden. Dit is groot nieuws voor de Australische olijfolie-industrie, die heeft geprofiteerd van de vele prestaties van Miller, waaronder het leiden van het werk om de kwaliteitsnormen voor olijfolie aan te scherpen en de mede-oprichter van de Extra Virgin Alliance (EVA).

Robert McGavin, CEO van Australia's Boundary Bend Limited, noemde Miller's vrijwillig vertrek ​"een gedenkwaardige dag voor de Australische olijfindustrie, die Paul voor altijd dank verschuldigd zal zijn voor zijn prestaties en, in het bijzonder, zijn niet-aflatende focus op eerlijkheid en integriteit bij het etiketteren en dapper genoeg zijn om de cheats op te roepen.”



Paul heeft Australische olijfolie echt wereldwijd op de kaart gezet en heeft onzelfzuchtig een groot deel van zijn leven vrijwillig ingezet ten behoeve van de hele olijfolie-industrie. - Rob McGavin, Boundary Bend

"Paul heeft altijd het belang van de industrie gepromoot door te focussen op wat het beste is voor de consument,” voegde McGavin toe, ​"maar al te goed wetende dat dit op de lange termijn in het belang van de telers zou zijn."

De enorme prestaties van Miller als leider van de ontluikende en zeer innovatieve Australische olijfoliesector zijn door de jaren heen opgetekend op deze pagina's en verder, vanaf de passage van Australische normen (en vervolgens op grote retailers aandringen om ze te respecteren), aan zijn veel gepubliceerde aanvallen op verkeerd geëtiketteerde producten en zijn krachtige deelname aan cruciale keerpunten in de sector wereldwijd.

In de afgelopen jaren zijn de inspanningen van Miller in toenemende mate gericht op zijn rol als mede-oprichter, met Californische consultant Alexandra Devarenne, van de Extra Maagdelijke Alliantie. ​"EVA speelt een steeds belangrijkere rol bij het bereiken van positieve verandering in de toeleveringsketen en voor consumenten,” vertelde Miller Olive Oil Times. ​"Er is nog veel werk aan de winkel, maar ik ben optimistisch.”

Miller zei dat hij al lang toegewijd is aan de wereld van olijfolie ​"steeds meer gericht op internationaal werk, en de functie vereist zowel een binnenlandse focus als een internationaal perspectief.”

In de toekomst zal Miller optreden als directeur en emeritus president van de AOA en zal hij via de vereniging een impact blijven maken. Peter O'Meara, de eigenaar van Adina Vineyard and Olive Grove in de Hunter Valley van New South Wales, treedt in de rol van president. Miller beschreef zijn voorganger als: ​"een zeer bekwame, ervaren en gerespecteerde man ”in de Australische olijfindustrie.

Ondertussen, terwijl Miller's rol in de sector evolueert, ziet hij de industrie de goede kant opgaan. ​"Ik stel vast dat Europa meer controle krijgt over de olijfoliekwesties in die regio, inclusief het IOC, en ik denk dat dat een positieve stap kan zijn, afhankelijk van wat de EU doet. De olijvenwereld verandert ten goede en Australië heeft een rol gespeeld. "

En de industrie gelooft duidelijk dat Miller ook een grote rol heeft gespeeld om dat mogelijk te maken. ​"Paul is internationaal erg belangrijk geweest bij het promoten van kwaliteit”, zegt Dan Flynn, uitvoerend directeur van de Universiteit van Californië in het Davis Olive Center. ​"Hij is visionair en effectief geweest."

McGavin was het daarmee eens. ​"Paul heeft Australische olijfolie echt wereldwijd op de kaart gezet en heeft onzelfzuchtig een groot deel van zijn leven vrijwillig ingezet ten behoeve van de hele olijfolie-industrie.”