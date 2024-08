Aardewerkvondst bewijst dat olijfolie 8,000 jaar geleden in Israël werd gebruikt

Nieuw onderzoek heeft bewijs gevonden dat olijfolie al 8,000 jaar geleden in Israël en mogelijk het Middellandse-Zeegebied werd gebruikt.



Een studie gepubliceerd in het Israel Journal of Plant Sciences op 24 november onthulde de resultaten van tests die zijn uitgevoerd op aardewerk dat tussen 2011 en 2013 werd ontdekt tijdens opgravingen in En Zippori in Neder-Galilea.

Een team van onderzoekers van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en de Israel Antiquities Authority gebruikten monsters van de scherven van aardewerk om een ​​organische residuanalyse uit te voeren en ontdekten dat ze sporen van olijfolie bevatten. De tests gaven ook aan dat sommige van de aardewerkvaten die hier werden gevonden dateren uit 5,800 vGT en werden gebruikt voor de opslag van olijfolie.

Deze bevindingen, samen met die ontdekt op de verzonken locatie van Kfar Samir voor de kust van Israël, waar verpletterde olijfstenen en olijfpulp werden gevonden begraven in kuilen, het vroegste bewijs leveren van de grootschalige productie en consumptie van olijfolie in Israël en mogelijk het hele Middellandse Zeegebied.

Terwijl het onderzoek van Kfar Samir schatte dat olijfolie 6,500 jaar geleden in de regio werd geproduceerd, betekent het feit dat het aardewerk dat in En Zippori werd gevonden dateert uit 5,800 v.Chr. dat de productie en consumptie van olijfolie wel 8,000 jaar terug zou kunnen gaan.

Dit geeft aan dat olijfolie destijds een hoofdbestanddeel van het dieet was in de regio, maar onderzoekers speculeren ook dat het ook als brandstof in olielampen kan zijn gebruikt.