Lancering van kwaliteitszegel 'QvExtra' in Córdoba

QvExtra-president Soledad Serrano op het internationale congres van extra vierge olijfolie in Córdoba, Spanje.

De Andalusische stad Córdoba was gastheer van de eerste ​"Internationaal congres van extra vierge olijfolie ”georganiseerd door QvExtra, een vereniging van EVOO-producenten.

Op het programma stonden presentaties over gezondheid, gastronomie, productie en marketing - en de onthulling van een nieuw kwaliteitskeurmerk.

Bij het tweedaagse evenement waren QvExtra-leden - voornamelijk producenten uit Spanje - die hun producten op de markt wilden onderscheiden door zich aan strikte richtlijnen te houden en een gouden zegel te tonen dat aangeeft dat olijfolie van extra vierge kwaliteit is voor de duur van de houdbaarheid.

In het historische centrum van Córdoba Paleis van Mercedzeiden olijfolieproducenten dat ze geïrriteerd waren door de gefragmenteerde, kortzichtige campagnes om olijfolie uit bepaalde regio's te promoten. De organisatoren van QvExtra riepen op tot een gezamenlijke inspanning om gecertificeerde extra vierge olijfolie op alle markten te promoten.

Het was een ambitieuze onderneming die al eerder is geprobeerd. Twee jaar geleden a soortgelijk evenement in Córdoba, de ​"Beyond Extra Virgin” conferentie georganiseerd door een diverse groep genaamd 3E, bezig met een poging om het hoogste niveau van olijfoliekwaliteit te definiëren. Beide conferenties zorgden voor foto-opstellingen voor regionale politici, duizelingwekkende vertoningen van lokale delicatessen en overtuigende redenen voor het organiseren van producenten die zich inzetten voor de kwaliteit van extra vierge olijfolie.

Manuel Heredia Halcón, secretaris van QvExtra

Een aantal zegelprogramma's zijn ontwikkeld door verschillende organisaties over de hele wereld, allemaal met als doel enig vertrouwen te geven aan consumenten die zijn gebombardeerd door jarenlange modderpoel in de industrie, eindeloze verhalen over olijfoliefraude en misleidende berichten van belanghebbenden uit de industrie.

Afgelopen oktober vond de Internationale Olijfraad plaats uitgenodigde vertegenwoordigers om hun zeehondenprogramma's te presenteren tijdens een bijeenkomst in Madrid van het Raadgevend Comité voor olijfolie en tafelolijven. De commissie hoorde van QvExtra en de Extra Maagdelijke Alliantie - twee programma's die gelijkaardige oplossingen bieden aan kwaliteitsbewuste producenten.

In Córdoba waarschuwde Jean-Louis Barjol, de uitvoerend directeur van de Internationale Olijfraad, de ongeveer 200 aanwezigen voor de uitdagingen die inherent zijn aan het vaststellen van een kwaliteitsstandaard met brede acceptatie. ​"Je bent in gevecht en er zullen crises zijn, "zei hij, ​"je zult dus met een heel specifiek voorstel telersverenigingen en overheden moeten benaderen.” Een organisator van het evenement zei dat het IOC het congres financieel heeft gesteund.

QvExtra beweert dat haar leden samen jaarlijks 80,000 ton olijfolie produceren, waarmee de groep op de zesde plaats van de producerende landen ter wereld zou staan. ​"Kwaliteit is niet langer een kleine sector ”, zegt Manuel Heredia Halcón, secretaris van QvExtra, verwijzend naar de relatieve onverschilligheid van de Spaanse regering ten opzichte van eerdere initiatieven om extra vierge olijfolie te definiëren en te promoten.

Een groot deel van dat gewicht is de productie van Oleoestepa - een grote Spaanse coöperatie die jaarlijks ongeveer 30,000 ton verzendt, en wiens CEO, Álvaro Olavarría Govantes, fungeert als QvExtra vice-president. (Oleoestepa-merken verdiende twee gouden medailles bij de New York International Olive Oil Competition.)

Conferentiebezoekers hoorden van een ongelijksoortige opeenvolging van presentatoren: vertegenwoordigers van de Spaanse regering bespraken recent onderzoek (consumenten weten nog steeds niets over olijfolie), gevierde chef-koks bespraken smaakkenmerken van olijfvariëteiten, producenten bladerden door foto's van hun boerderijen en sprekers pitchten hun nieuwste projecten voor een vast publiek. Ondanks een onsamenhangend programma, heeft het evenement QvExtra op de kaart gezet, althans voorlopig.

Tegen het einde van het evenement schetste Heredia de lidmaatschapscriteria van de groep en technische benchmarks waaraan producten moeten voldoen om het QvExtra-zegel te dragen - chemische parameters en smaaknormen die de meeste consumenten nooit de tijd zullen nemen om ze te leren, maar die QvExtra niettemin hoopt over te brengen door een eenvoudig gouden schild met zijn niet-zo-intuïtieve acroniem: ​"S‑IQE‑V” (Seal International Quality Extra Virgin).

In tegenstelling tot andere pogingen om grip te krijgen met kwaliteitsborgingsprogramma's, heeft QvExtra enkele concurrentievoordelen. Het is het enige programma dat van oorsprong is uit Spanje - de grootste producent ter wereld; het heeft al een indrukwekkende lijst van bekende leden zoals Melgarejo, Pago Baldios San Carlos, Masia el Altet, Oro del Désierto, Casa de Hualdo, O ‑ Med, Oro Bailen en Almazaras de la Subbetica; en het heeft, althans tot op zekere hoogte, de steun gekregen van de Internationale Olijfraad.

Of het initiatief erin slaagt een verschil te maken op de markt valt nog te bezien, maar het spel is begonnen. Met niet minder dan $ 12 miljard aan wereldwijde verkoop van olijfolie op het spel, heeft QvExtra formeel haar bod aangekondigd om voor de consument gemakkelijk extra vierge olijfolie te identificeren die vertrouwd kan worden.