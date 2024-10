Producenten op het zuidelijk halfrond plukken vruchten van uitdagende oogst

Boeren, molenaars en bottelaars uit zeven landen verspreid over drie continenten wonnen samen 44 prijzen in de Southern Hemisphere-divisie van de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Van Australië tot Uruguay, producenten overwonnen een uitdagend oogstjaar waarin boeren te maken hadden met extreme weersomstandigheden en plagen. Tegelijkertijd werden molenaars en bottelaars geconfronteerd met rolling blackouts en stijgende productiekosten.

Ik ben opgewonden en trots... Dit is een bewijs dat extra vierge olijfolie uit Zuid-Afrika van topkwaliteit is en het respect verdient dat het verdient. - Loyiso Manga, eigenaar, Ubuntu

Zuid-Afrika liep voorop, met acht producenten die profiteerden van een overvloedige oogst 12 prijzen gewonnen uit 19 inzendingen, het op één na hoogste aantal medailles in de geschiedenis van het land.

Hoewel het weer een grote rol speelde bij het maken van prijswinnende extra vergine olijfolieProducenten hadden last van de voortdurende stroomuitval in het land, waardoor een zorgvuldige coördinatie tussen de oogst- en verwerkingsteams noodzakelijk was.

"De kwaliteit was uitzonderlijk en we konden de oogst vroeg binnenhalen, vóór de zware winterregens", aldus Brenda Wilkinson, mede-eigenaar van Rio Largo, die een Silver Award won voor een blend van gemiddelde intensiteit van Frantoio-, Leccino- en Coratina-olijven.

"Onze olijfolie vertoonde hogere polyfenolen maar bleef in evenwicht met zeer goede olieopbrengsten,” voegde ze toe. ​"Over het algemeen gaven onze olijfolies goede aroma's en een zeer schone mondsmaak met een aanhoudende scherpte.”

De nieuwe Zuid-Afrikaanse deelnemers vierden hun succes op de Wereldcompetitie samen met de gevestigde merken.

De producent achter Ubuntu, het eerste olijfoliemerk van het land dat eigendom is van een zwarte man, verdiende een Zilveren Award voor een delicate mix.

Loyiso Manga vierde zijn debuutprijs op de World Competition na een zeer uitdagend jaar. (Foto: Ubuntu)

"“Ik ben enthousiast en trots, en ik hoop dat dit een inspiratie zal zijn voor iedereen die durft te dromen, vooral mijn broeders en zusters in Afrika”, aldus eigenaar Loyiso Manga. ​"Dit is een bewijs dat extra vierge olijfolie uit Zuid-Afrika van topkwaliteit is en het respect verdient dat het verdient.”

Boeren en molenaars uit Brazilië eindigden vlak achter Zuid-Afrika en wonnen 11 prijzen uit 14 inzendingen.

Het grootste deel van de olijfolieproductie van het land komt uit de zuidelijke staat Rio Grande do Sul, die te maken heeft gehad met rampzalige overstromingen.

De overstromingen, die steden verwoestten en duizenden levens eisten, volgden op extreme weersomstandigheden die de meeste olijfboomgaarden van de staat beschadigden, wat resulteerde in een historisch slechte oogst.

Niet ver van Brazilië wonnen drie producenten uit Chili samen zeven prijzen uit elf inzendingen. Net als Brazilië beleefde het land een aanzienlijke productiedaling, deels vanwege klimatologische factoren en de natuurlijke neiging van de olijfboom om afwisselend vruchten te dragen.

"“We zijn erg blij en vereerd met deze prijs”, aldus Fernando Carrasco Spano, de CEO van Olivos Ruta del Sol, die twee prijzen won. ​"In de loop der jaren [winnen bij de NYIOOC] heeft ons in staat gesteld om aan onze consumenten de consolidatie van onze kwaliteit in de loop van de tijd te communiceren.”

Aan de andere kant van de Stille Oceaan wonnen Australische producenten zeven prijzen uit twaalf inzendingen. Het land beleefde een licht maar verwacht productiedaling en zware regenval die de oogst bemoeilijkte.

"“De geoogste hoeveelheid was over het algemeen lager dan in voorgaande jaren, wat niet onverwacht was gezien de effecten van de lenteregens”, aldus Stephen en Sui Tham, de mede-eigenaren van Kaap Schanck Olive Estate.

Ondanks de tegenslagen wisten de boeren uit Victoria een oogst van hoge kwaliteit te behalen. Ze wonnen respectievelijk een gouden en zilveren award voor een middelgrote Coratina en een middelgrote Picual.

Agroland heeft opnieuw twee prijzen gewonnen voor zijn merk Colina de Garzón. (Foto: Agroland)

In Zuid-Amerika vierden producenten en bottelaars uit Argentinië, Peru en Uruguay hun prijswinnende afsluitingen van anderszins uitdagende oogsten.

Twee producenten uit Mendoza, Argentinië, wonnen elk een Gold Award. Ondertussen wonnen de twee van Uruguay grootste olijfolieproducenten samen goed voor een gouden en twee zilveren prijzen nadat het land een dramatische crisis had meegemaakt productiedaling.

Tot slot won een importeur en producent in Peru een Silver Award, omdat hij de eerste bekroonde extra vierge olijfolie van het land creëerde in de World Competition sinds 2014.

"“Het winnen van de Silver Award bij de NYOOC is een grote eer en bevestigt de inspanning en toewijding die in elke productiefase is gestoken”, aldus Lourdes González, hoofd verkoop en kwaliteitsborgingsspecialist bij producent Vallesur, die werd toegekend voor een Criolla van gemiddelde grootte.

""Het bevestigt dat we op de goede weg zijn, toegewijd aan uitmuntendheid en het aanbieden van een product dat voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen", voegde ze toe. ​"Maar fundamenteel motiveert deze prijs ons om te blijven verbeteren en onze passie voor olijfolie met meer mensen over de hele wereld te delen.”

González verwacht dat de prijs, naast deze erkenning, het bedrijf zal helpen nieuwe exportmogelijkheden te vinden, ook in de Verenigde Staten.

"“Wij geloven dat deze prijs de kwaliteit van onze TIQSI premium extra vierge olijfolie zal benadrukken en ondersteunen”, zei ze. ​"We hopen ook dat het het vertrouwen van onze huidige klanten zal versterken en nieuwe consumenten zal aantrekken die geïnteresseerd zijn in hoogwaardige olijfolie.”