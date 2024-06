Vanaf zijn zanderige baars streeft Cesare Bianchini van Domenica Fiore nog hoger

De boomgaarden van Domenica Fiore liggen op de glooiende hellingen die uitkijken over de stad Orvieto. Deze goede blootstelling is waarschijnlijk een van de factoren die in de loop der jaren hebben geleid tot de creatie van geweldige extra vierge olijfolie, die tegenwoordig afkomstig is van 10,000 Leccino-, Moraiolo-, Frantoio- en Canino-bomen tussen de 25 en 70 jaar oud.



Het milieu moet worden gerespecteerd - deze positie en deze kenmerken bieden ons de ideale omstandigheden om een ​​nog respectvoller beheer van onze olijfgaarden uit te voeren. - Cesare Bianchini, Domenica Fiore

"Onze producten zijn het resultaat van zorg en toewijding, maar de natuur speelt ook een fundamentele rol bij de kwaliteit, ”zei de bekwame producent Cesare Bianchini na het verbluffende succes van het bedrijf bij de 2017 NYIOOC.

Het verhaal van Domenica Fiore begon rond het jaar 2000, toen hij samen met Kim Galavan een aantal olijfbomen beheerde in Orvieto. Om verder te gaan dan de minimale doelstellingen van opbrengst en hoeveelheid, begon hij de verschillende houdingen van variëteiten te verdiepen en alle factoren te bestuderen die het eindresultaat bepalen. Hij volgde een opleiding en werd een ervaren proever.

Ondertussen stelde Galavan Bianchini voor aan de Canadese zakenman Frank Giustra, die de Orvieto-oliën elk jaar als kerstgeschenken naar zijn vrienden stuurde.

Op een dag bood Giustra een blinde proeverij aan voor populaire Canadese chef-koks. De olie van Bianchini werd verkozen tot de beste, en vanaf dat moment begonnen ze te praten over een partnerschap om hoge kwaliteit en grotere hoeveelheden te behouden, en het team overwoog de aankoop van nieuwe landbouwgrond.

In 2010 is Domenica Fiore officieel gestart met vijf olijfgaarden.

"Onze basisfilosofie was dat we de beste extra vierge olijfolie moesten maken en ik wist dat we het goed konden doen, maar ik was sceptisch, ”zei Bianchini, onthullend dat zijn twijfels verdwenen toen ze in 2013 deelnamen aan de eerste editie van NYIOOC en behaalde een Best in Class met Olio Reserva.

Cesare Bianchini

"Het was niet alleen een grote voldoening, maar ook een echt keerpunt”, zei Bianchini, in een poging de opwinding van die dagen uit te leggen.

Toen, op de 2014 NYIOOC ze wonnen twee Gold Awards met Olio Reserva en Olio Novello en een Best in Class met Olio Monaco. ​"Ik wist op dat moment dat onze kwaliteit een zekerheid was, ”bevestigde hij zonder pretentie.

Na weer een geweldig seizoen in 2016 bekroond met drie gouden medailles, had Domenica Fiore een verbluffend succes op 2017 NYIOOC, waarbij hij vier Gold Awards won met Olio Classico, Olio Novello, Olio Monaco en Olio Veritas, en een Best in Class met Olio Reserva.

We reden door de boerderij, waar olijfboomgaarden werden afgewisseld met wijngaarden en bossen met hoge bomen. Eiken, steeneiken, kastanjes en andere mediterrane bomen en planten creëren een ideaal microklimaat en vormen een natuurlijke barrière voor alle behandelingen die door boeren in de buurt worden gebruikt.

We gingen verder de heuvel op tot bijna 500 meter boven zeeniveau en genoten van het prachtige uitzicht en de bijzondere uitstraling van olijfbomen, dankzij een lichte laag kaolien. Het is onlangs gespoten om de aanval van de olijfvlieg te beperken en de blootstelling aan de zon te dempen.

Als je tussen de olijfbomen doorloopt, krijg je het gevoel dat er wortels zijn ingebed in een strand. De textuur van de grond is fijn en zanderig, samengesteld uit een zacht geelachtig wit poeder dat je schoenen afstoft alsof het droog zand was. Maar het meest verrassende is dat de grond buitengewoon bezaaid is met fragmenten van schelpen.

Op dat moment begreep ik de reden voor het patroon op de etiketten van de flessen van Domenica Fiore - olijfbomen zijn afkomstig van een grond die bestaat uit deze wezens van de zee.

Ooit was hier een kust. Terwijl Bianchini bukte om me het specifieke puin te laten zien dat waarschijnlijk dateert uit het Plio-Pleistoceen, merkten we iets op dat uit de grond stak. We groeven het voorzichtig op en we ontdekten een intact en goed bewaard fossiel tweekleppig weekdier van ongeveer 15 centimeter (6 inch).

Een tweekleppige fossiel gevonden op de boerderij van Domenica Fiore

Het was buitengewoon om oog in oog te staan ​​met deze getuige van de oorsprong en de zeelucht in te ademen van een kust die miljoenen jaren geleden leefde in deze landen, die nu enkele kilometers verwijderd zijn van de zee. Een groot aantal fossiele fragmenten en mineralen vormen en verrijken nu deze zandige en goed doorlatende grond.

"Het milieu moet worden gerespecteerd - deze positie en deze kenmerken bieden ons de ideale omstandigheden om een ​​nog respectvoller beheer van onze olijfgaarden uit te voeren”, aldus Bianchini. ​"We voeren een biologisch beheer uit, waarbij we snoeiresten hergebruiken en bijproducten vermalen om de grond te bemesten, waardoor een deugdzame gesloten cirkel ontstaat”, legt hij uit.

"Om een ​​zeer hoge kwaliteit te behouden, zijn hoge kosten nodig, maar het levert veel voldoening op ”, bevestigde de producent en specificeerde dat ze oogsten op basis van variëteiten en vervolgens de verschillende monovarietalen mengen en ze in verschillende percentages combineren. ​"Ik zorg persoonlijk voor dit aspect en probeer door de jaren heen een evenwicht te bewaren in het zintuiglijke aspect van extra vierge olijfolie”, legt hij uit.

Orvieto bekijken vanaf de boerderij Domenica Fiore

De geëxtraheerde olie wordt onmiddellijk opgeslagen en geconditioneerd met stikstof. Ze hebben een speciale roestvrijstalen fles geadopteerd, ontwikkeld door de Universiteit van Florence in samenwerking met Marco Mugelli. Het zorgt voor een optimale conservering waarbij oxidatie volledig wordt vermeden, en het is nu hun onderscheidende imago. Bovendien zijn alle flessen genummerd en gesigneerd door Cesare Bianchini, als boer van het bedrijf.

Terwijl we de heuvel afdalen, stoppen we bij een mooi gebouw in aanbouw, dat binnen een maand een nieuwe molen zal herbergen.

"Domenica Fiore werd geboren als het verhaal van drie vrienden, en werd toen een verhaal van passie en kwaliteit”, zegt Kim Galavan, die in Vancouver telefoneerde.

"Ik kan niet wachten om het werk van de nieuwe faciliteit te zien, ”zei ze, eraan toevoegend dat ze hier op tijd zal zijn voor de oogst. ​"Wat ik zie aan Domenica Fiore is passie en toewijding om elk jaar alleen het allerbeste te produceren met hard werken, zonder compromissen”, zei ze.

"Oogsten is onze favoriete tijd van het jaar. Er is niets spannender dan aanwezig te zijn bij de eerste winning van olijfolie. Het komt tevoorschijn in zijn schitterende, groene smaragdgroene kleur, terwijl iedereen naar dat nieuwe product staart dat eruit stroomt, wachtend om de vruchten te proeven van een jaar hard maar gepassioneerd werk. "

Achter de naam van Domenica Fiore is de moeder van Frank Giustra. Ze is Italiaans, komt uit Calabrië… en erg trots.