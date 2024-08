De grote erfenis van Shimon Lavee

In de Joodse leer (de Midrasj) staat: ​"Laat niemand ooit ophouden met planten. Velden vol bomen begroetten ons bij de geboorte, en we zouden hun aantal zelfs op hoge leeftijd moeten uitbreiden.”

Shimon Lavee, die op 24 april vredig is overledenth hielp al meer dan vier decennia ontelbare olijfbomen over de hele wereld planten en cultiveren. Zijn belangrijke bijdragen en genereuze geest zullen generaties lang in hun wortels en takken voortleven.



Prof. Shimon Lavee werd geboren in 1931 in Berlijn en emigreerde in 1938 naar Israël, net voor het begin van de Tweede Wereldoorlog. In zijn nieuwe thuisland bloeide hij op. Lavee was een van de oprichters van de kibboets Tel Katzir, gelegen in het zuiden van de Zee van Galilea, en diende als boerderijmanager van de gemeenschap. In 1955 had hij zijn MSc-graad behaald aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en begon hij een onderzoekspositie bij de Agricultural Research Organization (Volcani Institute). Slechts vijf jaar later voltooide hij zijn doctoraat.

Shimon Lavee op een Terra Olivo-evenement, Jeruzalem, 2011

Lavee ging verder met het opzetten van een fokprogramma bij het Volcani Institute. Tijdens zijn jaren bij het instituut ontdekte hij hoe hij de juveniele fase van de olijf kon verminderen door het veredelingsproces te versnellen, hielp hij een revolutie teweeg te brengen in druppelirrigatie en ontwikkelde hij nieuwe olijfvariëteiten zoals de bekende ​"Barnea.”

De Barnea-variëteit is wereldwijd steeds belangrijker geworden vanwege het vermogen om zich aan te passen aan intensieve teelt, terwijl ze vier keer de gemiddelde opbrengst produceert en hoogwaardige oliën behoudt.

Zijn invloed stopte niet bij de grens van Israël. Lavee speelde in de loop der jaren een belangrijke rol voor de Internationale Olijfraad, onder meer als voorzitter (2000, 2008). Hij was ook instrumenteel actief in de International Society of Horticultural Sciences. Verder ontving hij onderscheidingen en was hij verkozen tot lid van vele internationale organisaties. In Spanje kreeg Shimon de Honorary Award for Olive Research, in Italië werd hij verkozen tot lid van de Italian Academy for Olive en in Israël ontving hij de Best Breeders Award van het Ministerie van Landbouw.

Prof. Lavee ontvangt een medaille van waardering van Facundo Vita Serman, een vertegenwoordiger van de ISHS, voor zijn taak als mede-organisator van het International Symposium on Olive Irrigation and Oil Quality, Nazareth, Israël, 2009

Lavee was een filantroop. Zijn buitengewone bijdragen aan de door USAID ondersteunde en door de Near East Foundation gerunde Olijfolie zonder grenzen project heeft ertoe geleid dat hij een certificaat van waardering heeft ontvangen. Hij geloofde dat gelijkheid de ware weg naar vrede was. Het project werkt aan de opbouw van economische samenwerking tussen Palestijnse en Israëlische boeren.

. Olive Oil Times internationale vrienden en collega's begon te vragen om commentaar te geven op het leven van Lavee, werd het nog duidelijker dat hij niet alleen een zeer gewaardeerde olijfexpert was, maar ook als wereldmentor diende, anderen inspireerde en een uitzonderlijke olijfolieproever was .

Iedereen was het erover eens dat hij een nederige, gulle vriend was. Hij wist mensen van alle rangen en standen samen te brengen door te leren over olijfbomen en olijfolie.

Dan Flynn, van het UC Davis Olive Center, herinnerde zich wanneer: ​"Shimon was in Californië en vertelde het publiek dat Israël en Californië decennia geleden een revolutie teweeg hebben gebracht in de wereldolijfolie-industrie met de introductie van irrigatie. Geïrrigeerde boomgaarden leveren veel meer op dan gedroogde olijven. Shimon had die geweldige band tussen Israël, Californië en olijven voortgezet.”

De Spaanse Vereniging voor de Olijfgemeenten (AEMO) schreef bij zijn overlijden: ​"de olijfbomen kleden zich in het zwart, Shimon Lavee, Emiraat Professor van de Universiteit van Jeruzalem en grote vriend van Spanje heeft ons verlaten.”

Ehud Soriano, hoofd van het Israëlisch Olijfoliepanel en olijvenconsulent, werkte aan het plannen van de cursus Sensorische Analyse in Israël. Toen hij Lavee ontmoette, vertelde hij hem over de cursus. De professor vertelde hem dat hij graag lessen zou geven. Ehud was verrast dat zo'n voorname man bereid zou zijn om de tijd te nemen om voor zijn cursus les te geven. Hij herinnert zich dat Shimon lachte en zei: ​"het onderwijzen van producenten en boeren is niet minder belangrijk dan studenten van de universiteit.” Op dat moment zag Ehud het bescheiden en genereuze karakter van Lavee.

Arnon Dag van het Gilat Research Center vertelt over een ontmoeting met Shimon 13 jaar geleden in het Volcani Institute. Hij beschreef Lavee als een bescheiden persoon met een enorme kennis van olijffysiologie en zijn mentor. Dag hield van hun discussies over de wetenschap van olijfbiologie en over de beste manieren om telers te helpen.

"Zelfs nadat hij ziek werd,' legde Arnon uit, ​"Shimon drong erop aan betrokken te zijn bij studies en bleef naar het veld gaan. Helaas hebben we geen hoogleraren meer die met de snoeischaar op pad gaan.” Hij ging verder, ​"Ik voel me bevoorrecht dat ik de kans heb gehad om zoveel jaren zo nauw met deze man samen te werken. Mijn collega's en ik zijn vastbesloten om ons best te doen om de erfenis van Shimon Lavee voort te zetten en Israël te behouden als een productief en creatief centrum voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van olijfolie.”

De tak van een olijfboom staat voor vrede, de boom zelf is genereus en kan zelfs onder barre omstandigheden gedijen, de vrucht geeft olie die licht geeft en is een symbool van wijsheid. Dit alles liet Shimon Lavee ook zijn hele leven zien.