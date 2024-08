Studenten ontwerpen een apparaat om indicatoren van ranzig te detecteren

Hoewel Amerikaanse consumenten betalen voor olijfolie die vers, aromatisch en vol gezondheidsvoordelen is, is een verslag door het Davis Olive Center van de Universiteit van Californië ontdekte dat bijna 70 procent van de olijfolie die in sommige supermarkten in Californië werd verkocht, ondermaats was. Dat gebrek aan kwaliteit motiveerde een groep Davis-studenten om een ​​apparaat uit te vinden dat ranzigheid detecteert, een veelvoorkomend defect in oude, geoxideerde olijfolie.



Ranzigheid verandert die gewilde frisse, fruitige en grasachtige smaken van extra vierge olijfolie in iets meer zoals ​"kleurpotloden of Play-Doh, ”zei Dan Flynn, de uitvoerend directeur van het UC Davis Olive Center.

Olijfolie kan ranzig worden door oxidatie, wat resulteert in het verlies van voedingsstoffen, waaronder de waardevolle antioxidanten die verantwoordelijk zijn voor tal van gezondheidsvoordelen geassocieerd met consumptie van EVOO.

De meeste mensen weten niet hoe ze ranzig olijfolie moeten ontdekken door er alleen maar van te proeven. In feite een andere Davis-studie vertoonde dat wanneer mensen blind proeven van een oude, ranzige olijfolie en een frisse, gezonde, ze de voorkeur gaven aan ranzig, dankzij jarenlange bekendheid met de smaak en een afkeer van de bitterheid in hoogwaardige EVOO's.

De nieuwe methode die door de Davis-studenten is ontwikkeld, is eenvoudig, doelgericht en kan screenen op de chemische samenstelling die door ranzigheid wordt veroorzaakt, zei Flynn.

Bij het ontwikkelen van hun uitvinding, genaamd OilView, identificeerden de studenten eerst aldehyden als de groep chemicaliën die veranderen wanneer olijfolie ranzig wordt. Ze ontwikkelden vervolgens eiwitten en ontwikkelden een elektrochemisch systeem dat enzymactiviteit zou detecteren. Het eindproduct is een op enzymen gebaseerde biosensor die specifieke aldehyden detecteert die in ranzig olijfolie worden aangetroffen. Wiskundige en softwarepakketten helpen verder bij het identificeren van de mate van ranzigheid.

De studenten zijn van mening dat het gebruik van hun goedkope apparaat in verschillende stadia van productie van olijfolie door olijfolieproducenten en willekeurige flessen door detailhandelaren zullen ervoor zorgen dat klanten hoge kwaliteit krijgen extra vergine olijfolie. Het apparaat kost naar verwachting $ 60 tot $ 80 en zal waarschijnlijk over 1 tot 2 jaar op de markt verkrijgbaar zijn.

