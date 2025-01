Trump trekt VS opnieuw terug uit klimaatakkoorden van Parijs

De pas aangetreden president Donald J. Trump kondigde snel aan dat de op één na grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld zich opnieuw uit het Klimaatakkoord van Parijs zou terugtrekken.

"President Trump zal zich terugtrekken uit het Klimaatakkoord van Parijs', schreef het Witte Huis in een e-mail waarin de nieuwe beleidsprioriteiten van de regering binnen 30 minuten na zijn beëdiging werden opgesomd, aldus de Financial Times. meldt.

De aankondiging komt enkele dagen nadat de Wereld Meteorologische Organisatie bevestigde dat 2024 het jaar is warmste jaar ooit, wat de gemiddelde temperatuur op aarde vóór de industriële revolutie met 1.55 ºC overschrijdt.

De ondertekenaars van het Klimaatakkoord van Parijs hebben zich er aanvankelijk toe verbonden de CO2-uitstoot te verminderen om de wereldwijde temperaturen binnen - ºC boven het pre-industriële gemiddelde te houden.

Tijdens zijn eerste termijn was Trump trok de Verenigde Staten eruit van de deal uit 2015 die door bijna 200 landen werd ondertekend. President Joseph R. Biden, Jr., deze beslissing teruggedraaid na zijn verkiezingsoverwinning in 2020.

"President Trump heeft besloten zich terug te trekken uit het Klimaatakkoord van Parijs vanwege de oneerlijke economische last die de Amerikaanse werknemers, bedrijven en belastingbetalers werd opgelegd door de Amerikaanse beloften die in het kader van het akkoord waren gedaan,' aldus de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. gezegd in 2019, waarin hij de beslissing toelichtte.

Terwijl de Amerikaanse uitstoot van broeikasgassen met 2.5 procent daalde tijdens de eerste regering van Trump – grotendeels toe te schrijven aan de wijdverbreide thuisblijfbevelen aan het begin van de Covid-19-pandemie – $2 (€1.77) miljard toegezegd aan ontwikkelingslanden helpen de gevolgen van klimaatverandering beperken werd geannuleerd.

Het duurde drie jaar vanaf Trumps aankondiging in 2017 om zijn vertrek uit de overeenkomst te formaliseren. In de tussentijd stuurde hij echter onderhandelaars naar de klimaatbesprekingen van de Verenigde Naties om fossiele brandstoffen promotenHij stopte met de financiering van het Clean Power Plan, het International Climate Change Program en de Cooperation on Climate Change Research.

Deze keer zal de VS de overeenkomst verlaten, een jaar nadat de Trump-regering een brief heeft gestuurd waarin het vertrek wordt aangekondigd. Het is nog onduidelijk of de regering dit al heeft gedaan.

Ondanks Trumps retoriek en beleid heeft de VS haar eerste nationaal vastgestelde bijdragedoelstelling onder het Klimaatakkoord van Parijs behaald: een reductie van 17 procent van de broeikasgasniveaus van 2005 in 2020.

Het behalen van de door Biden in december aangekondigde nieuwe doelstelling om de broeikasgasniveaus van 2005 tegen 61 met 2030 procent te verminderen, zal echter een veel grotere uitdaging zijn. Hiervoor is een verlaging van de emissies met ten minste 3.13 miljard ton ten opzichte van het niveau van 2023 nodig.

Terwijl veel wetenschappers, activisten en Democraten met ontzetting op het nieuws hebben gereageerd, geloven anderen dat de particuliere sector zal blijven investeren in hernieuwbare energie en klimaatvriendelijke technologie.

Laurence Tubiana, de algemeen directeur van de European Climate Foundation die nauw heeft meegewerkt aan het Klimaatakkoord van Parijs, vertelde AP Nieuws dat de geplande terugtrekking van de VS ongelukkig is. Toch is de context deze keer anders.

"Er zit een onstuitbaar economisch momentum achter de wereldwijde transitie, waar de VS van heeft geprofiteerd en leiding aan heeft gegeven, maar die ze nu dreigt te verspelen', zei hij.

Kaveh Guilanpour, vicevoorzitter internationale strategieën bij het Center for Climate and Energy Solutions, was minder optimistisch.

He vertelde HuffPost dat de beslissing was ​"“zeer betreurenswaardig” en isoleerde de VS opnieuw buiten de internationale consensus.

"“Dit is niet te verbloemen: het zal schadelijk zijn voor de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering te bestrijden, en dus uiteindelijk ook schadelijk voor de toekomstige welvaart en veiligheid van Amerikaanse burgers,” aldus Guilanpour.