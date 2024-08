USITC houdt hoorzitting over de marktomstandigheden voor olijfolie

De Internationale Handelscommissie van de Verenigde Staten hield woensdag een openbare hoorzitting in Washington, DC, als onderdeel van een onderzoek naar de concurrentievoorwaarden tussen Amerikaanse olijfolieproducenten en grote buitenlandse leveranciers.

Tegenover de commissarissen, die door de Amerikaanse president zijn benoemd voor negen jaar, overlappende termijnen, hebben twintig getuigen, waaronder producenten, apothekers en importeurs, getuigd over zaken variërend van subsidies en tarieven tot kwaliteit van olijfolie en fraude.

Leidinggevenden van de grootste Amerikaanse olijfolieproducent, California Olive Ranch, begonnen de procedure met te beschrijven hoe 's werelds grootste exportmarkt voor olijfolie een ongereguleerde puinhoop is geweest, waarbij onethische buitenlandse producenten regelmatig binnenlandse leveranciers onderboden met ondermaatse producten.

"Substantiële Europese overheidssubsidies, ineffectieve kwaliteitsnormen, in combinatie met ongebreidelde fraude en verkeerde etikettering hebben de Amerikaanse olijfolie-industrie ervan weerhouden haar potentieel te realiseren”, aldus Adam Englehart, Vice President van California Olive Ranch.

John Sessler (links), voorzitter van de American Olive Oil Association, bereid om woensdag te getuigen bij de United States International Trade Commission in Washington

Auteur Tom Mueller, wiens 2011 ​"Extra maagdelijkheid: de sublieme en schandalige wereld van olijfolie ” beschreef een cultuur van fraude in de olijfoliewereld die teruggaat tot de oudheid, en legde een groot deel van de schuld bij ​"Amerikaanse autoriteiten” die er niet in zijn geslaagd de bestaande regels af te dwingen en, herhalende beschuldigingen in zijn boek ​"bepaalde internationale olijfolieorganisaties” om duistere praktijken te beschermen door de status-quo te handhaven.

Tijdens de getuigenissen luisterden de commissarissen aandachtig naar de getuigen en stelden vragen. Alvorens het eerste panel in twijfel te trekken, zei commissaris Shara L. Aranoff, een democraat uit Maryland benoemd door George W.Bush, ​"Ik ben een beetje bang dat mijn kinderen erachter zullen komen wat ik ze al die jaren te eten heb gegeven.”

Ondanks de vroege toon domineerde het onderwerp van vervalsing van olijfolie de hoorzitting niet, aangezien de commissarissen en hun personeel vragen stelden die de kwesties zouden kunnen helpen kaderen in de context van de mondiale handelsbetrekkingen en de realiteit van de regelgeving.

Opvallend afwezig was iemand van de Internationale Olijfraad (IOC), die vaak onderwerp van discussie was, waarbij commissarissen zich hardop afvroegen of de in Madrid gevestigde intergouvernementele organisatie een standpunt had op een bepaald punt, of een antwoord op een gestelde vraag. Uitvoerend directeur Jean-Louis Barjol kon niet worden bereikt voor een opmerking waarom een ​​IOC-vertegenwoordiger niet aanwezig was bij de hoorzitting.

Amerikaanse producenten, waaronder California Olive Ranch, hebben een nieuwe groep gevormd, de American Olive Oil Producers Association (AOOPA), om hun inspanningen te organiseren. Uitvoerend directeur, Alexander J. Ott, zei dat de groep meer dan 90 procent van de binnenlandse productie vertegenwoordigde.

Ott besteedde een groot deel van zijn vijf minuten toegewezen tijd - en meer tijd tijdens directe ondervraging - aan het benadrukken van de... niet bestaand van elke federale marketingorder voor olijfolie, en het beschrijven van het lange, langdurige proces om er een te laten adopteren. Een concept van een marketingorder was besproken op een conferentie van Californische producenten afgelopen januari, en lekte naar Olive Oil Times. Sindsdien heeft zijn vooruitzicht zorgde voor grote bezorgdheid in Europa, waar politici het als een handelsbelemmering hebben bestempeld.

Binnen de House Farm Bill, is een bepaling om olijfolie op te nemen in de zogenaamde sectie 8e lijst van goederen gereguleerd door binnenlandse marketingorders. Ott noemde dat initiatief ​"de kar voor het paard spannen.”

"Er is geen marketingorder,” benadrukte Ott herhaaldelijk gedurende de dag, en voegde eraan toe: ​"de hysterie over een mogelijke federale marketingopdracht is enigszins humoristisch. " Het besteden van kostbare tijd aan de hoorzitting om er weinig twijfel over te laten bestaan ​​dat de AOOPA gewoon aan een dergelijk bevel werkt, maar er niet formeel een heeft voorgesteld, werd door ten minste één waarnemer gezien als een poging om onderzoekers te begeleiden bij het overwegen van alle opties in haar rapport aan de House Ways and Means Committee op 12 augustus 2013.

Universiteit van Californië in Davis chemicus Selina Wang en Rodney Mailer van Charles Sturt University in Australië spraken over de nieuwere chemische methoden, genaamd PPP en DAG's tests, waarin werd gesteld dat de huidige, veelgebruikte protocollen onvoldoende waren om de kwaliteit van de olijfolie nauwkeurig te bepalen. ​"De bestaande restrictieve normen discrimineren olijfolie van goede kwaliteit, maar doen niets om te voorkomen dat onaanvaardbare producten in onze supermarkten worden verkocht ”, aldus Mailer.

Getuigen namens grote importeurs waren de voorzitter van de Noord-Amerikaanse olijfolievereniging (NAOOA) John Sessler en Executive Vice President Eryn Balch, die opriepen tot handhaving van bestaande internationale normen voor olijfoliekwaliteiten.

Balch gaf de schuld ​"subjectieve zintuiglijke testen” voor de veel gepubliceerde resultaten van a Onderzoek van de University of California, Davis uit 2010 die vond dat de meeste geïmporteerde olijfolie in supermarkten in Californië ondermaats was, en ze beschreef het brede scala aan producten en kwaliteiten die NAOOA-leden leveren om aan de groeiende Amerikaanse vraag naar olijfolie te voldoen.

Frank Patton, president van Pompeian, Inc., een grote importeur gevestigd in Maryland, vertelde het panel dat zijn bedrijf proactief was geweest op het gebied van kwaliteitscertificering en de enige (en enige) deelnemer aan een USDA kwaliteitscontroleprogrammaA onlangs uitgebreid met olijfolie. Het programma bellen ​"duur, ”zei Patton niettemin dat deelname aan het nieuwe programma een positieve stap was voor Pompeian en een mogelijk model voor anderen.

De hoorzitting was het grootste podium tot nu toe voor een jonge Amerikaanse olijfolie-industrie die zijn zinnen heeft gezet op meer dan de twee procent van de binnenlandse vraag die het momenteel levert. De leiders van de nieuwe industrie strekken zich uit van boerenmarkten en speciaalzaken tot een bredere distributie en vinden het moeilijk om te concurreren met gesubsidieerde Europese boerderijen en sommige exporteurs die supermarktschappen bezetten met producten van mindere kwaliteit, vaak verkeerd geëtiketteerd.

Europese exporteurs en hun handelspartners in de VS bekijken de USITC olijfolieonderzoek als een bedreiging voor hun bestaande manier van zakendoen die uiteindelijk zou kunnen leiden tot meer regelgeving, dure kwaliteitsaudits en mogelijk hogere tarieven in wat hun meest lucratieve exportmarkt is geworden.

