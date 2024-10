Wat 485 miljoen jaar klimaatgeschiedenis ons vertelt over de huidige crisis

Uit nieuw onderzoek gepubliceerd in Science blijkt dat gelijktijdige stijgingen van de gemiddelde temperatuur op aarde en hoge concentraties koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer niet beperkt blijven tot de moderne tijd, maar al bijna een half miljard jaar voorkomen in de geschiedenis van de planeet.

In een mijlpaal studiesOnderzoekers van Amerikaanse en Britse universiteiten en het Smithsonian National Museum of Natural History keken terug in het verleden om de variaties in de temperatuur op aarde in kaart te brengen.

Dit onderzoek illustreert duidelijk dat koolstofdioxide de dominante controle is op wereldwijde temperaturen door de geologische tijd heen. Wanneer CO2 laag is, is de temperatuur koud; wanneer CO2 hoog is, is de temperatuur warm. - Jessica Tierney, paleoklimatoloog, Universiteit van Arizona

De onderzoekers verzamelden meer dan 150,000 temperatuurschattingen uit gefossiliseerde schelpen en organisch materiaal en combineerden deze met 850 klimaatmodelsimulaties die waren ontwikkeld door de Universiteit van Bristol in het Verenigd Koninkrijk.

Vervolgens gebruikten ze een methode die bekendstaat als data-assimilatie, waarbij geologische gegevens statistisch worden geïntegreerd met klimaatmodellen. Daarmee konden ze een curve maken van de gemiddelde oppervlaktetemperatuur op aarde. Deze curve gaf gedetailleerd de schommelingen in de temperatuur van de aarde weer gedurende de afgelopen 485 miljoen jaar.

De wetenschappers merkten op dat de beschikbaarheid van oude rotsen en fossielen met bewaarde temperatuurindicatoren hun mogelijkheden om terug in de tijd te reizen, beperkte.

De curve onthulde een consistente link tussen temperatuurverschuivingen en atmosferische koolstofdioxide, een langlevend broeikasgas. Perioden van extreme hitte en verhoogde CO2-niveaus waren vaak in lijn.

"“We ontdekten dat koolstofdioxide en temperatuur niet alleen nauw met elkaar verbonden zijn, maar dat ze over een periode van 485 miljoen jaar op dezelfde manier met elkaar verbonden zijn”, aldus paleoklimatoloog en medeauteur van de studie Jessica Tierney van de Universiteit van Arizona.

"“Dit onderzoek laat duidelijk zien dat koolstofdioxide de dominante factor is die de wereldwijde temperaturen beïnvloedt, door de geologische tijd heen,” voegde ze toe. ​"Als het CO2-gehalte laag is, is de temperatuur koud; wanneer CO2 hoog is, de temperatuur is warm.”

Uit het onderzoek bleek ook dat de temperatuur van het aardoppervlak in de loop van de tijd meer varieerde dan eerder werd gedacht, van 11 ºC tot 36 ºC vergeleken met 14 ºC tot 26 ºC, zoals bleek uit eerdere simulaties, met name tijdens het Fanerozoïcum.

Het Fanerozoïcum is het meest recente van de vier eonen in de geologische geschiedenis van de aarde, en strekt zich uit over bijna 540 miljoen jaar. Gedurende deze periode verspreidde het leven op aarde zich, diversifieerde en bevolkte het nieuw land.

Bovendien gaf de studie aan dat de huidige gemiddelde temperatuur van de planeet van 15 ºC lager is dan de gemiddelde temperatuur gedurende een groot deel van het Fanerozoïcum. De onderzoekers wezen er echter op dat de lagere gemiddelde temperaturen van vandaag geen reden zijn voor zelfgenoegzaamheid.

“[Het] heeft me ’s nachts wakker gehouden,” zei een van de onderzoekers, Emily Judd. ​"Ik ben bang dat klimaatontkenners, klimaatsceptici en klimaatuitstellers hierop zullen wijzen en zullen zeggen: ​'Kijk! We hoeven ons nergens zorgen over te maken.”

Judd voegde toe dat het belangrijkste aspect van de klimaatcrisis de snelheid is waarmee CO2 en de temperatuur veranderen.

Wetenschappers waarschuwen al lang dat de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten de aarde in een ongekend tempo opwarmt, waarbij sommige van de warmste jaren ooit gemeten op de planeet die zich in de laatste tien jaar hebben voorgedaan.

Volgens een onderzoek uit 2023, waarin de atmosferische koolstofdioxidegehaltes en de bijbehorende temperaturen van 66 miljoen jaar geleden tot heden werden onderzocht, liggen de huidige niveaus van atmosferische CO2 van de aarde – ongeveer 420 deeltjes per miljoen – bijna 50 procent hoger dan de CO2-niveaus van vóór het begin van de industrialisatie in de 18e eeuw.th eeuw.

Het resultaat is een stijging van ongeveer 1.2 ºC in de gemiddelde mondiale temperatuur vergeleken met het pre-industriële niveau, dicht bij de Opwarmingsdrempel van 1.5 ºC De landen van de wereld hebben beloofd de grens niet over te steken.

"“Ongeacht hoeveel graden de temperatuur precies verandert, is het duidelijk dat we de planeet al in een reeks omstandigheden hebben gebracht die onze soort nog nooit heeft meegemaakt”, aldus Gabriel Bowen, een van de onderzoekers. ​"Het zou ons aan het denken moeten zetten en ons afvragen wat de juiste weg voorwaarts is.”