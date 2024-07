Vrouwen delen hun uitdagingen bij het produceren en verkopen van bekroonde olijfolie

Een toenemend aantal vrouwelijke olijfolieproducenten wordt erkend vanwege hun uitzonderlijke prestaties extra vergine olijfolie, waarbij tijdens de editie van 2024 talloze merken van vrouwen werden bekroond NYIOOC World Olive Oil Competition.

In de laatste editie van 's werelds grootste wedstrijd voor olijfoliekwaliteit was bijna de helft van de juryleden vrouw, met negen vrouwelijke juryleden uit een panel van 19.

Ik denk dat de landbouw een van de laatste gebieden in onze economie is waar de vooroordelen tegen vrouwen op de arbeidsmarkt, vooral in managementfuncties, kunnen worden overwonnen. - Beth McCown, eigenaar, Central Coast Olive Company

"Over het geheel genomen worden vrouwen in de sector actiever en krijgen ze meer steun van overheden en olijfolie-instellingen, zoals de Internationale Olijfraad”, zegt Jill Myers, de oprichter van Women in Olive Oil.

"Als gevolg daarvan winnen steeds meer vrouwen prijzen en jurywedstrijden, vooral in de meer traditionele landen als Italië en Latijns-Amerika”, voegde ze eraan toe.

Organisaties zoals Women in Olive Oil hebben gezien dat een toenemend aantal vrouwen samenkomt met een gedeeld enthousiasme voor olijfolie. De organisatie werkt om vrouwen te helpen netwerken, samenwerken, elkaar te onderwijzen en te ondersteunen.

Volgens deskundigen uit de sector, waaronder Myers, zijn vrouwen lange tijd intensief betrokken geweest bij de olijventeelt en de olijfolieproductie.

"Momenteel dienen ze als boeren, proevers, producenten, chef-koks, onderzoekers, docenten en specialisten op diverse gebieden die direct of indirect verband houden met de olijfolie-industrie”, aldus Myers. ​"Hun expertise en ervaring spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van dit belangrijke domein en oefenen een substantiële invloed uit op de huidige en toekomstige generaties.”

Jill Myers

Samen met klimaatverandering en de macro-economische uitdagingen waarmee alle producenten worden geconfronteerd, voerden sommige bekroonde vrouwen aan dat culturele vooroordelen tegen bedrijven in vrouwelijke handen een extra hindernis zijn die moet worden overwonnen.

"De uitdagingen waarmee vrouwen, en in ons geval, ​'buitenlandse vrouwen als olijfolieproducenten worden geconfronteerd met het feit dat onze prijzen worden gebagatelliseerd”, zegt Christiane Wassmann, mede-eigenaar van Hark, die op de 2024 Award een Silver Award verdiende NYIOOC.

Hoewel de klimaatverandering de grootste uitdaging blijft voor de Umbrische producentWassmann voegde eraan toe dat sommige vrouwelijke producenten het gevoel hebben dat ze niet serieus worden genomen.

"Onze grootste uitdagingen dit jaar waren absoluut te wijten aan het klimaat”, zei ze. ​"Ongeveer het tweede jaar op rij hadden we een zeer natte lente die regelrecht uitmondde in een extreem hete zomer. Omdat we afhankelijk zijn van natuurlijke irrigatie, ontwikkelden onze olijven zich niet zoals we hadden gehoopt.”

Aan de andere kant van de olijfoliewereld in Californië, Beth McCown, de eigenaar van Central Coast Olive Company, is het ermee eens dat de houding ten opzichte van gender in de landbouwsector achterblijft in vergelijking met andere delen van de economie en de samenleving.

Bet McCown

"Ik denk dat de landbouw een van de laatste gebieden in onze economie is waar de vooroordelen tegen vrouwen in de beroepsbevolking, vooral in managementfuncties, kunnen worden overwonnen”, zei ze. ​"Ik heb vele jaren in de lucht- en ruimtevaartindustrie doorgebracht en heb goede vooruitgang in de zakenwereld kunnen waarnemen.”

"Het is zeker niet perfect, maar veel beter dan voorheen”, voegde McCown eraan toe. ​"Soortgelijke vooruitgang op het gebied van landbouwbeheer komt zeer langzaam tot stand. Het is de huidige generatie die nu pas de barrières doorbreekt.”

Central Coast Olive Company verdienden hun vijfde opeenvolgende Gold Award Bij de 2024 NYIOOC. McCown zei dat haar succes is gebaseerd op het elk jaar aangaan van de uitdagingen.

"Landbouw is niet eenvoudig”, zegt ze. ​"Er zijn veel variabelen, zoals het weer, de bodemgesteldheid, ongedierte en marktvoorkeuren. Er is doorzettingsvermogen en liefde voor wat je doet nodig om te slagen.

"In de jaren dat ik extra vierge olijfolie heb geproduceerd, heb ik relaties opgebouwd met mijn collega-producenten, molenaar en loonarbeider. Die relaties vormen de hoeksteen van mijn productie”, voegde McCown eraan toe.

Hoewel deze sterke relaties McCown hebben geholpen consistente kwaliteit te bereiken, wordt ze af en toe geconfronteerd met diepgewortelde vooroordelen.

"We hebben het geluk dat we een arbeidsmigrant hebben die helpt tijdens de oogst en het snoeien”, zei ze. ​"De meeste van deze bemanningen worden geleid door mannen uit culturen die er doorgaans van uitgaan dat mannen de leiding hebben. Het brengt uitdagingen met zich mee, en meestal moet ik mijn man vragen om niet aanwezig te zijn, omdat zijn aanwezigheid mijn autoriteit ondermijnt. Ik vind het een schande.”

McCown gelooft dat ondanks deze frustrerende voorbeelden meer vrouwen olijfolieproducenten zullen worden.

"Ik geloof echt dat steeds meer vrouwen olijfolieproducenten worden, en deze trend zal zich in de toekomst voortzetten”, zei ze. ​"Het is een prachtig beroep, en met elke nieuwe vrouwelijke producer die het veld betreedt, worden barrières doorbroken.”

McCown, lid van Women in OIive Oil, zei dat ze de groep behulpzaam vindt bij het leveren van rolmodellen.

"Als mensen aan een boer denken, gaan ze er doorgaans van uit dat de boer een man is”, zegt ze. ​"Ik heb in sociale situaties met mijn man veel voorbeelden gehad waarin vragen over het verbouwen van olijven en het produceren van olijfolie aan mijn man werden gericht.”

"Het is erg frustrerend om die aannames te moeten overwinnen en uit te leggen dat ik echt de boer en producent ben”, voegde McCown eraan toe. ​"Het is voor mij een grote versterking om andere vrouwen te zien doen wat ik doe.”

In Griekenland heeft Nicky Giavroglou, de CEO van Griekse fijne oliën, en Aimilia Rigakou, de onderzoeks- en ontwikkelingsmanager van het bedrijf, zijn het erover eens dat door vrouwen geleide bedrijven nog steeds te kampen hebben met het feit dat de landbouw als een mannelijk beroep wordt gezien.

Nicky Giavroglou en Aimilia Rigakou

"In Griekenland maakt het echter ook deel uit van onze traditie dat vrouwen olijven verzamelen, tafelolijven maken en in het algemeen deel uitmaken van vele stadia van het productieproces van olijven en olijfolie”, aldus Giavroglou.

"De afgelopen jaren zijn vrouwen steeds meer betrokken geraakt bij deze sector, hetzij als wetenschapper, hetzij als producent”, voegde ze eraan toe. ​"Naar mijn mening kunnen ze een zeer nuttige rol spelen in de ontwikkeling van de olijfoliesector, en kunnen ze evenveel onderscheidingen claimen als mannen.”

Hellenic Fine Oil verdiende een Gold Award voor haar merk Sparta Gourmet, een medium Koroneiki.

"Dit seizoen was bijzonder uitdagend vergeleken met voorgaande jaren”, aldus Giavroglou. ​"Aan de ene kant hadden we meer problemen dan andere jaren bij het vinden van extra vierge olijfolie van hoge kwaliteit met bijzondere organoleptische kenmerken, die we konden bottelen onder onze merknaam Sparta Gold, die naar veel landen wordt geëxporteerd.”

"Dit is deels te wijten aan de klimaatverandering, die gevolgen heeft voor de olijventeelt”, voegde ze eraan toe. ​"Olijfproducenten en molenaars zijn nog niet voldoende opgeleid om met zulke extreme omstandigheden om te gaan, en dit kan ook een factor zijn die de uiteindelijke kwaliteit van de grondstof beïnvloedt.”

"Aan de andere kant hadden we ook te maken met de sterk verminderde productie van dit jaar en het feit dat er nog steeds een grote hoeveelheid Griekse extra vergine olijfolie in de handel is. in bulk geëxporteerd”, vervolgde Giavroglou.

Rigakou schreef het succes van het bedrijf toe aan haar samenwerking met Giavroglou. Ongeacht geslacht leefde ze mee in de behoefte aan een team van mensen die gepassioneerd zijn in wat ze doen, oog voor detail hebben, georganiseerd zijn en bereid zijn om persoonlijke offers te brengen voor een gemeenschappelijk doel.

"Aan al het bovenstaande schrijf ik de uitstekende samenwerking toe die ons enerzijds heeft geleid tot de productie van speciale extra vierge olijfolie en uiteraard tot het winnen van de Gold Award van de NYIOOC concurrentie”, besluit ze.