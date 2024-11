Wereldleiders negeren COP29 en brengen klimaatactie in gevaar

Een van de meest gedegradeerde VN-klimaatconferenties sinds de oprichting in 1995 vindt plaats in de hoofdstad van Azerbeidzjan, Bakoe. Overheidsvertegenwoordigers en onderhandelaars van bijna 200 landen komen bijeen om de volgende stappen van de wereld te bespreken om klimaatverandering.

Een aantal wereldleiders was afwezig bij de 29e editie van dit jaar.th Conferentie van Partijen (COP29), in strijd met het standaardprotocol dat vereist dat leiders deelnemers al in de eerste dagen van de top toespreken.

Leiders van de grootste economieën ter wereld, waaronder de Amerikaanse president Joe Biden, de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Japanse premier Shigeru Ishiba, zijn niet aanwezig.

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie die herkozen voor een tweede termijn van vijf jaar als baas van de commissie, is eveneens afwezig in Bakoe.

"“Het is symptomatisch voor het gebrek aan politieke wil om te handelen”, aldus klimaatwetenschapper Bill Hare van Climate Analytics. ​"Er is geen gevoel van urgentie.”

In zijn toespraak op de openingsdag van COP29 noemde de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, 2024 ​"een masterclass in menselijke vernietiging,” en voegde eraan toe dat door de mens veroorzaakte klimaatverandering wereldwijd rampen veroorzaakt.

"“Gezinnen rennen voor hun leven voordat de volgende orkaan toeslaat; arbeiders en pelgrims bezwijken onder de ondraaglijke hitte; overstromingen razen door gemeenschappen en vernielen infrastructuur; kinderen gaan hongerig naar bed terwijl droogtes de oogsten verwoesten,” aldus Guterres. ​"Al deze rampen, en nog veel meer, worden versterkt door de door de mens veroorzaakte klimaatverandering.”

De Portugese politicus en diplomaat merkte ook op dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd is toegenomen sinds COP28 een jaar geleden.

Het Copernicus Observatorium van de Europese Unie heeft ook gewaarschuwd dat 2024 op weg is om het jaar te worden heetste jaar, waarbij de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de planeet waarschijnlijk hoger ligt dan the 1.5 ºC drempel limiet dit jaar.

Tijdens COP28 in Dubai vorig jaar bereikten deelnemers een niet-bindende overeenkomst om het gebruik van fossiele brandstoffen voor energieproductie te elimineren, wat wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak van door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Ze kwamen ook overeen om formeel een verlies- en schadefonds op te richten om arme en meest klimaatgevoelige landen te helpen.

Het hoofddoel van de top van dit jaar is om de financiële middelen voor ontwikkelingslanden te vergroten, zodat zij de gevolgen van klimaatverandering kunnen aanpakken.

Economen hebben de deelnemers aan COP29 verteld dat arme landen tegen 2030 tot wel 1 biljoen dollar (950 miljard euro) per jaar zullen moeten uitgeven om de effecten van klimaatverandering effectief te beperken.

De jaarlijkse COP-topconferenties zijn gebaseerd op het idee dat de meest geïndustrialiseerde en welvarende landen ter wereld hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de door de mens veroorzaakte klimaatverandering en daarom evenredig belast moeten worden in de strijd van de mensheid om de gevolgen van de opwarming van de aarde aan te pakken.

Er bestaat echter geen universele regel om te specificeren hoeveel elk land moet bijdragen. Hoewel de meeste Europese landen in de loop der jaren aanzienlijk hebben bijgedragen, zijn andere rijke landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada en Australië, bekritiseerd omdat ze geen fondsen mobiliseren die in verhouding staan ​​tot de omvang van hun economieën.

Bovendien is de verkiezing van klimaatscepticus Donald Trump als volgende president Ook de Verenigde Staten hebben twijfels geuit over de COP29-gesprekken.

De Amerikaanse klimaatgezant John Podesta, die de delegatie van het land op de COP29 leidt, verzekerde de deelnemers aan de top dat de Amerikaanse klimaatactie zal doorgaan, ondanks de verkiezingsuitslag.

Ondertussen hebben de leiders van enkele van de meest kwetsbare landen voor klimaatverandering, zoals Papoea-Nieuw-Guinea, de COP29 geboycot. Zij wijzen daarbij op de traagheid van rijke landen om te reageren.

Papoea-Nieuw-Guinea, een eilandstaat met 10 miljoen inwoners in het zuidwesten van de Stille Oceaan, kampt met extreem hoge getijden en een zeespiegel die twee keer zo snel per jaar stijgt als het wereldgemiddelde.

"“Papoea-Nieuw-Guinea neemt dit standpunt in ten behoeve van alle kleine eilandstaten”, zei premier Justin Tckatchenko vóór de opening van COP29. ​"Wij zullen geen loze beloften en inactiviteit meer tolereren, terwijl onze bevolking lijdt onder de verwoestende gevolgen van klimaatverandering.”