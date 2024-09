World Olive Oil Competition Zuidelijke divisie in volle gang

De analyses van extra vierge olijfolie uit zeven landen op drie continenten begonnen in de editie van 2024 van de NYIOOC World Olive Oil Competition Afdeling zuidelijk halfrond.

Producenten van Chili tot Nieuw-Zeeland wachtten op hun resultaten in de grootste olijfoliekwaliteitswedstrijd ter wereld, die in realtime bekendgemaakt zullen worden in de Officiële gids voor 's werelds beste olijfolie en Olive Oil Times Wereldranglijst.

Het bereiken van de top motiveert ons om elk jaar nog harder te werken om kwaliteitsproducten te leveren. - Fernando Carrasco Spano, CEO, Olivos Ruta del Sol

De prijzen van dit jaar zullen extra belangrijk zijn, omdat veel landen op het halfrond te maken hebben gehad met een sterke daling van de oogst.

Een combinatie van klimatologische en landbouwkundige factoren zorgde voor slechte oogsten in heel Zuid-Amerika.

Brazilië, waarvan de producenten de laatste jaren steeds succesvoller zijn geworden op de Wereldcompetitie, heeft na 2016 een historisch lage oogst geleden. aanzienlijke regenval Van september tot december 2023 werden de meeste olijfbomen in het land beschadigd toen ze nog in bloei stonden.

Producenten in Argentinië, Chili, Peru en Uruguay ondervonden ook aanzienlijke productiedalingen – variërend van 20 procent in Chili tot 70 procent in Argentinië en Uruguay en 90 procent in Peru.

Met uitzondering van Peru, waar de productie werd gedecimeerd door een gebrek aan koude uren in 2023 waren de lagere oogsten te wijten aan het feit dat veel boerderijen de ​'off-year' in de natuurlijke afwisselende draagcyclus van de olijfboom. Jaren van droogte in Chili en Uruguay eisten ook hun tol van de bomen.

(Foto: Verde Louro Azeites)

Aan de andere kant van de Stille Oceaan ervoeren olijfboeren en -molenaars in Australië ook een lichte productiedaling. Veel bomen gingen een minderjarig jaar in, terwijl vorst en kantwantsenplagen anderen beschadigd.

Aan de andere kant verwachtten de Zuid-Afrikaanse producenten een kleine productieopleving, waarbij sommige boeren meldden dat het seizoen beter verliep dan verwacht.

Ondanks de uitdagingen op het gebied van de oogst zien boeren, molenaars en bottelaars van over het hele halfrond hun deelname aan de World Competition als een investering in hun merk, waarmee ze hun hoogwaardige extra vierge olijfolie merken in binnen-en buitenland.

"“Het idee is om het merk zowel op de lokale als op de internationale markt te positioneren”, aldus Victoria Mercado, algemeen directeur van El MistolDe Argentijnse producent won gouden en zilveren prijzen op de 2023 NYIOOC.

(Foto: El Mistol)

"“Daarom doen we ook mee aan internationale wedstrijden om onszelf te positioneren, naamsbekendheid op te bouwen en te weten waar de markt naartoe gaat”, voegde ze toe.

Het winnen van prijzen bij de grootste en meest prestigieuze wedstrijd ter wereld voor de kwaliteit van olijfolie is vooral belangrijk voor producenten die afhankelijk zijn van de export.

Importeurs en distributeurs bekijken NYIOOC Awards zijn een blijk van vertrouwen en motiveren producenten om door te gaan met het harde werk om bekroonde kwaliteitsproducten te maken.

"“Winnen in New York is buitengewoon, vooral omdat onze markten bijna 100 procent in het buitenland liggen”, aldus Fernando Carrasco Spano, de CEO van de Chileense producent Olivos Ruta del Sol, die een gouden en een zilveren prijs won op de 2023 NYIOOC.

""Het bereiken van de top motiveert ons om elk jaar nog harder te werken om kwaliteitsproducten te leveren", voegde hij toe.

(Foto: Olivos Ruta del Sol)

Voor producenten uit minder bekende olijfolieproducerende landen, zoals Zuid-Afrika en Uruguay, zorgen de prijzen in New York ervoor dat hun land op de wereldkaart komt te staan ​​en fungeren ze als aanbeveling in de ogen van distributeurs.

"We zijn nog steeds in ontwikkeling in de Verenigde Staten, en deze prijzen zijn een goede gelegenheid om te laten zien dat onze olijfolie net zo goed of beter is dan die van onze concurrenten', aldus Christi Azurmendi Moon, de Amerikaanse verkoopdirecteur van Babylonstoren.

De Zuid-Afrikaanse producent won drie gouden prijzen op de 2023 NYIOOC. ​"“Ze maken het makkelijker om te verkopen aan distributeurs en eindconsumenten”, voegde Azurmendi Moon toe.

Hetzelfde geldt voor Uruguay, waar de grootste producenten van het land onlangs zijn begonnen met exporteren naar buurlanden Brazilië en de Verenigde Staten.

(Foto: Colinas de Garzón)

"Op markten als de Verenigde Staten staat Uruguay bekend om vlees, zuivelproducten en granen, maar niet om olijfolie', aldus Victor Rodriguez, hoofd productie van de Colinas de Garzon merk.

De grootste olijfolieproducent van Uruguay won twee gouden prijzen op de 2023 NYIOOC. ​"Deze prijzen helpen ons om onszelf te profileren als olijfoliemerk, wetende dat we uit een land komen dat niet bekend staat om de productie van olijfolie", voegde Rodriguez toe.

Terwijl veel van zijn Zuid-Amerikaanse collega's zich richten op de export, zien producenten in Brazilië de NYIOOC om de binnenlandse consument te laten zien dat olijfolie van hoge kwaliteit niet alleen uit het buitenland komt.

"Internationale erkenning zet Brazilië in de schijnwerpers vanwege de kwaliteit van de geproduceerde olijfolie,” zei Daiana Fuhrmann, De eigenaar van Verde Louro Azeites, die twee gouden en twee zilveren prijzen won op de 2023 NYIOOC.

"“Dit zorgt ervoor dat de binnenlandse consument de hier geproduceerde olijfolie gaat zoeken, proeven en herkennen”, voegde ze toe.

(Foto: Landgoed Cobram)

Naast het helpen verkopen van extra vergine olijfolie, zien veel producenten NYIOOC prijzen als bewijs dat ze goed werk doen in de boomgaarden en de molens, en zorgen voor een bevredigende afsluiting van het oogstseizoen.

"Om deze erkenning te ontvangen op een prestigieuze internationale wedstrijd zoals de NYIOOC is ongelooflijk waardevol voor ons merk,” zei Leandro Ravetti, de mede-CEO van Cobram Estate.

Voorheen bekend als Grensbocht, de grootste olijfolieproducent van Australië, won twee gouden en drie zilveren prijzen op de 2023 NYIOOC.

""Het benadrukt al het harde werk, de ervaring, de technische kennis en de passie die in het maken van elke fles extra vierge olijfolie van Cobram Estate gaat zitten", aldus Ravetti.

