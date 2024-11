'S Werelds beste olijfoliën voor 2021 onthuld tijdens Premier Competition

De volledige resultaten van de 2021 NYIOOC World Olive Oil Competition werden vandaag uitgebracht op de Officiële gids voor 's werelds beste olijfolie, na een driedaagse online uitrol van de bekroonde merken.

Producenten uit 28 landen leverden 1,159 merken aan de meest prestigieuze wedstrijd in de branche. Een internationaal team van experts analyseerde elke inzending op afstand uit 13 landen.

Ik kan onze teamleden bellen en ze een voor een vertellen dat hun toewijding deze geweldige prestatie mogelijk heeft gemaakt. - Nicola Ferrarese, mede-eigenaar, Tèra de Prie

In een verbazingwekkende weergave van de vastberadenheid van producenten om hun ambacht te verbeteren, verdienden 790 merken de NYIOOC's begeerde Gouden en Zilveren Awards voor uitstekende kwaliteit, voor een algemeen succespercentage van 68 procent.

Andreas Papaspyrou, Papas Grove

NYIOOC president Curtis Cord zei het gestaag stijgende aantal winnaars sinds de eerste editie van de wedstrijd in 2013 was ​"de sterkst mogelijke verklaring van moedige producenten bij het aangaan van uitdagingen om het best mogelijke product op de markt te brengen voor onze gezondheid en plezier. "

"Geconfronteerd met alles wat de wereld dit jaar op hen afvuurde, slaagden deze toegewijde mensen er op de een of andere manier toch in om extra vierge olijfolie van uitstekende kwaliteit te maken - een buitengewoon moeilijk iets om te doen, zelfs onder de beste omstandigheden, "voegde Cord eraan toe.

De 790 merken vormen nu een elitelijst van 's werelds beste extra vierge olijfolie over de officiële gids, de gids die elk jaar door miljoenen mensen wordt gebruikt om meer te weten te komen over de prijswinnaars en de mensen achter hen.

"Dit zijn de merken die de hoogste waarde leveren in termen van de kenmerken die we verwachten wanneer we een extra vierge olijfolie kiezen, ”zei Cord, ​"en ze zijn het zoeken waard.”

Agricola Maraviglia

Olive Oil Times verslaggevers begonnen contact op te nemen met producenten voor hun reacties na het winnen van de belangrijkste prijs in de olijfolie-industrie.

"Deze onderscheiding betekent dat we olijfolie op de juiste manier produceren. Het is een beloning voor al ons harde werk”, zegt Matej Drnovšček, eigenaar van Kmetija Drnovšček Estate in Slovenië en de producent van het met een Gold Award bekroonde merk. Drnovšček Belica.

Italiaanse producer Simone Botti, die eigenaar is van Le Fontacce, won een Gold Award voor zijn Toscaanse blend. ​"Deze prijs beloont de opofferingen en al het werk dat in de loop van het jaar is gedaan,” vertelde hij Olive Oil Times, ​"vooral tijdens het oogsten met de molen die ik persoonlijk beheer.”

Spaanse producent Oro del Désierto won twee Gold Awards, waarmee hij een indrukwekkende reeks overwinningen voortzette op de NYIOOC. ​"We zijn zo blij met de resultaten”, zei eigenaar Rafael Alonso toen hij hoorde van de awards. ​"We hebben sinds 2014 consistente, positieve resultaten behaald bij deze wedstrijd. Desalniettemin zullen we blijven proberen om elk jaar ons best te doen.”

Triboli-boerderij

"Sinds het begin heb ik hard gewerkt om een ​​ethisch geproduceerde olijfolie van topkwaliteit te produceren die de meest verfijnde smaakpapillen kan prikkelen en tegelijkertijd ons land kan verfraaien door verlaten bosjes te herstellen. Het winnen van deze prijs betekent erkenning van dit harde werk”, zegt Francesco Piattelli Palmarini, wiens Maraviglia-blend een Gold Award verdiende.

"Trots, beloond en gemotiveerd!” zei Petros Papaspyrou na het behalen van drie prijzen voor zijn Papas Grove extra vierge olijfolie geproduceerd in Kranidi Argolidas, Griekenland. ​"Het houdt ons kleine familiebedrijf vastbesloten om door te gaan met het aanbieden van hoogwaardige, eerlijke producten.”

"Deze onderscheidingen betekenen zoveel voor mij”, zegt Brooke Hazen, eigenaar van Goldridge-boerderijen in Californië. ​"Het geeft me zo'n warm gevoel van dankbaarheid en voldoening nadat we zoveel tijd, energie en geld hebben gestoken in het produceren van de best mogelijke olijfolie."

Dit artikel begint onze speciale dekking van de 2021 NYIOOC World Olive Oil Competition waarin we de mensen achter de bekroonde merken uitlichten.