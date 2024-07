Yusuf Can Zeybek herhaalt op 663e Kırkpınar

Yusuf Can Zeybek heeft Mustafa Taş verslagen om de zijne op te eisen tweede opeenvolgende titel van başpehlivan, hoofdworstelaar, bij de 663rd editie van Turkije's historische Kirkpinar olijfolieworstelfestival.

De 30-jarige inwoner van Antalya versloeg de 2022 kampioen (terwijl Taş het gevecht verloor, kreeg hij later de titel nadat Cengizhan Şimşek een puntstraf met terugwerkende kracht kreeg) in een krachtige ronde dat duurde 52 minuten.

Volgens lokale media gingen beide vechters er vandoor ​"levendige” start, waarbij Can Zeybek dicht bij het neerhalen van Taş kwam met een vroege uitval. Hierna vertraagde het gevecht en kreeg Taş een waarschuwing omdat hij overdreven passief was.

Zie ook: Traditionele Turkse olijventeeltpraktijken erkend door UNESCO

De wedstrijd eindigde na de reguliere speeltijd toen Can Zeybek de hoepel ving op die van Taş kıspet – de korte leren broek die de worstelaars droegen – waardoor hij zijn evenwicht verloor en op de grond viel.

Naast het claimen van de başpehlivan titel ontving Can Zeybek de prestigieuze gouden band en 550,000 Turkse lira (€ 15,500) aan prijzengeld. Taş ontving 270,000 Turkse lira (€ 7,780).

Op weg naar de finale versloeg de tweevoudig kampioen Mustafa Arslan in de kwartfinale, voordat hij in de halve finales van dit jaar zegevierde over Hüseyin Gümüşalan, een halvefinalist uit 2023.

In zijn kwartfinale versloeg Gümüşalan viervoudig kampioen Ali Gürbüz, volgens experts de meest opwindende van de ronde.

De twee worstelaars, die als favorieten worden beschouwd om het toernooi te winnen, besteedden het grootste deel van de reguliere tijd aan conservatieve pogingen om de ander omver te werpen, maar creëerden geen enkele opening voor de ander.

In de 52nd Minuut vond Gümüşalan een opening en kreeg grip op die van zijn tegenstander kıspet en Gürbüz plat op zijn rug slaan.

Ondertussen zegevierde Taş over Enes Doğan in de kwartfinales voordat hij Serhat Gökmen versloeg in zijn halve finale.

Hoewel Can Zeybek er geen last van had, was de Kırkpınar van dit jaar controversieel nadat de Turkse Worstelfederatie een omstreden formaatwijziging.

De verandering creëerde een kwalificatieformat in competitiestijl voor de laatste rondes van het toernooi, wat volgens het Turkse worstelorgaan nodig was om de gestaag toenemende deelname aan het evenement – ​​een recordaantal van 3,500 worstelaars in 2023 – in één weekend te passen.

Zowel Can Zeybek als Taş kwalificeerden zich rechtstreeks voor de slotetappe van de 663rd Kırkpınar nadat hij bij de 32 beste worstelaars in de puntentabel was geëindigd.

Can Zeybek heeft nu de kans om zich in 2025 aan te sluiten bij de onsterfelijkheid van Kırkpınar als hij de titel voor het derde jaar op rij behoudt. Terwijl elk başpehlivan heeft recht op de gouden band totdat de volgende Kırkpınar begint, worstelaars die drie titels op rij winnen, behouden de band permanent.

Slechts vier vechters hebben deze prestatie bereikt sinds 1960, toen de gouden band voor het eerst werd toegekend. De laatste keer dat Kırkpınar drie keer op rij kampioen werd, was in 1997.

Sindsdien zijn Recep Kara (2007 en 2008) en Mehmet YUIS YUIS (2009 en 2010) er het dichtst bij gekomen, maar wisten beiden voor de derde keer niet te winnen. Overigens versloeg Kara Yesil Yesil om de 2016 kampioen.

Kırkpınar wordt algemeen beschouwd als het langstlopende sportevenement ter wereld. In 2010 werd het toegevoegd aan de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Volgens de legende begon de worstelwedstrijd in 1357 toen een groep Ottomaanse soldaten stopte in de buurt van Edirne.

Terwijl ze wachtten in de buurt van de voormalige hoofdstad van het Ottomaanse Rijk, begonnen 40 soldaten te worstelen om de tijd te doden. Nadat de rest was afgelopen, vervolgden de laatste twee hun gevecht tot diep in de nacht, en beiden werden de volgende dag dood aangetroffen.

Er was dat jaar geen winnaar, maar sindsdien wordt het evenement elk jaar in juli gehouden, behalve 2020, toen het werd geannuleerd vanwege de Covid-19-pandemie.

De afgelopen tien jaar is Kırkpınar een steeds populairder toeristisch evenement geworden. Hoteliers vertelden de lokale media dat ze dit jaar de hele week op bijna volle capaciteit draaiden.

Traditioneel komen worstelaars van alle leeftijden, culturele achtergronden en sociale klassen samen in Edirne, waar ze één-op-één wedstrijden spelen op de grasvelden totdat de ene worstelaar de ander met succes op zijn rug gooit.

Ondanks de formaatwijziging bleven de regels hetzelfde. Worstelaars werden overgoten met olijfolie en droegen slechts een kıspet terwijl ze concurreerden.

De wedstrijd begint waarbij beide worstelaars hun handen sluiten en hun hoofden dicht bij elkaar houden. Om te winnen moet een worstelaar zijn tegenstander op zijn rug drukken of hem in de lucht tillen.

De olijfolie maakt het erg moeilijk voor de worstelaars om elkaar vast te pakken, waardoor ze gedwongen worden de zakken van de tegenstander te grijpen. kıspet.

Worstelaars beweren ook dat olijfolie de pijn door blessures vermindert helpt hun wonden genezen sneller. Tijdens het evenement wordt naar schatting twee ton olijfolie gebruikt.

Het olieproces volgt een specifiek ritueel. Eerst wordt olie aangebracht op de linkerschouder, borst, linkerarm en manchet van de ene worstelaar door een andere worstelaar met zijn linkerhand.

Vervolgens doen worstelaars hetzelfde met de rechterkant van hun lichaam. De laatste stap van het ritueel houdt in dat worstelaars olie op elkaars rug aanbrengen.

Olijfolie is een essentieel onderdeel van de competitie, en als een worstelaar tijdens een wedstrijd de behoefte voelt om olie opnieuw aan te brengen, kan hij een time-out aanvragen bij de scheidsrechter en zijn tegenstander.