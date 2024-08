In Montoro, een focus op financiën, kwaliteit en toerisme

Een half uurtje rijden ten noordoosten van de Andalusische stad Córdoba brengt je naar het pittoreske stadje Montoro. De stad is niet alleen de thuisbasis van de BOB Montoro-Adamuz, met zijn 47,000 hectare aan olijfgaarden en 8 molens, Montoro organiseert ook een populaire tweejaarlijkse olijfbeurs waar op 11 mei de 18eth editie van het evenement werd gehouden in het Olive Oil Complex van de Olive Community Heritage Foundation.

"De Montoro Olive Fair wordt elk jaar beter dat het wordt gevierd, ”zei Victor Pérez van Finca la Torre, de winnaar van vier Gold Awards op de New York International Olive Oil Competition van dit jaar. ​"Jaren geleden presenteerde de beurs voornamelijk landbouw- en maalapparatuur en nu zie ik tekenen van een verschuiving naar het belang van hoogwaardige olijfolie, ”vertelde hij. Olive Oil Times

Dit jaar waren er 120 stands op het beursterrein, een conferentiezaal met key speakers en een proeflokaal met maar liefst 80 bekroonde extra vierge olijfolie. Hoewel de meeste olijfoliën uit Spanje kwamen, waren er ook enkele uit Italië, Portugal, Marokko, Israël en Griekenland.

Donderdag gingen sprekers in op het belang van economie, kwaliteit en de rol van toerisme. De burgemeester van Montoro en de president van AEMO (de Spaanse Vereniging van Olijfgroeiende Gemeenten), Ana María Romero, spraken over het belang van oleotoerisme voor de economie, het harde werk dat nodig is om een ​​betere toekomst op te bouwen en de innovaties die was te zien op de beurs.

Ammar Assabah, adjunct-directeur, en Maria Isabel Gomez, hoofd van de statistieken van de Internationale Olijfraad (IOC), spraken ook.

Assabah informeerde het publiek over de doelstellingen van de nieuwe internationale overeenkomst voor olijfolie en tafelolijven en legde vervolgens de drie hoofdrollen van het IOC uit: IOC-leden dichter bij elkaar brengen, activiteiten uitbreiden naar consumptielanden en procedures vereenvoudigen.

Gomez leidde de deelnemers door een reeks dia's met statistische gegevens over import, export en consumptie. Gomez wees erop dat hoewel er een toename is in de wereldwijde consumptie van olijfolie, er een daling is in de Europese consumptie die ze toeschreef aan de economische crisis.

Juan Vilar (GEA Iberia) en José María Penco (AEMO) waren de volgende op de line-up en presenteerden de International Study on Olive Oil Production Costs. De studie, uitgevoerd tussen hun entiteiten en het IOC, toonde in 14 landen de kosten aan van de productie van één kg olijfolie van eerste persing met behulp van 7 verschillende olijventeeltmethoden.

De resultaten van het onderzoek laten de meest winstgevende teeltsystemen zien, evenals de landen met de laagste productiekosten. Hun aanbevelingen waren: de ombouw van traditionele systemen naar meer gemechaniseerde, intensieve systemen; meer samenwerking tussen producenten; profiteren van bijproducten; en het belang van training en kennisoverdracht.

Ook publieke figuren van regionale en nationale instanties waren aanwezig. Carlos Sánchez Laín van het ministerie van Landbouw, Voedsel en Milieu legde uit dat de sector alles wat hij heeft bereikt niet mag vergeten. Tijdens zijn presentatie benadrukte Sánchez het belang van uitmuntende producten, het harde werk dat de interprofessionele organisatie van Spaanse olijfolie verricht en de noodzaak om een ​​markt te creëren om Spaanse olijfolie te promoten.

Soledad Serrano uit QvExtra legde uit hoe belangrijk het is om niet alleen een voortreffelijk product te creëren, maar ook een product dat gezondheidsvoordelen en een unieke gastronomische ervaring biedt. Ze benadrukte ook dat 80 procent van de consumenten niet weet wat kwaliteit is en dat het gebruik van een zegel zoals QvExtra kan helpen om uitstekende EVOO's te identificeren.

Pérez van Finca la Torre leidde het publiek door zijn persoonlijke reis naar het bereiken van een van de beste olijfoliën in de wereld. Víctor en zijn team begonnen met het veranderen van de hele productiefilosofie. Hij schrapte de oude manieren van landbouw, oogsten en frezen ten gunste van moderne en ecologische praktijken. Hij gooide ook de oude afbeelding weg, ontwierp een nieuwe fles en verbeterde het logo. Daarna verwelkomde hij bezoekers om zijn operatie te komen bekijken, waardoor transparantie werd gecreëerd in alles wat Finca la Torre doet.

Oleo-toerisme werd voor het laatst besproken door José Gálvez - wiens Oro Bailen heeft goud gewonnen op de NYIOOC in vier opeenvolgende jaren - en Yolanda Caballero (de gemeenteraad van Jaén). Gálvez was het met Pérez eens dat toerisme een belangrijke manier is om transparantie over te brengen. Zijn familie bij Oro Bailen heeft een audiovisueel display samengesteld voor bezoekers die buiten het seizoen komen wanneer er geen olijfolie wordt gemaakt. Ze geven ook proeverijen en hebben een mooie winkel.

Caballero legde uit dat oleotoerisme een manier is om te maken ​"een tweede oogst” van de olijfolieproductie. Ze beschreef al het werk dat Jaén de afgelopen jaren heeft gedaan om de Oleo Tour Jaén te ontwikkelen. Ze ontdekten dat ze over alle ingrediënten beschikten (molens, gastronomie, landelijke accommodaties, stadsbeurzen, musea) om een ​​unieke toeristische ervaring te creëren. Sinds ze zijn begonnen, is het alleen maar een succes geweest, zei ze.

Op vrijdag reikte de AEMO prijzen uit voor de Diffusion of Olive Culture, Best Mill, Best Master Miller en Best Monumental Olive.

De BOB van Priego de Córdoba ontving voor hun project de hoofdprijs voor de verspreiding van olijfcultuur ​"Gezond ontbijt. " De tweede prijs in deze categorie ging naar Oro Bailen voor hun werk in het oleotoerisme. De derde prijs werd uitgereikt aan Felipe Augusto Agudo voor zijn website, ​"La Moltura, Gemeenschap van de Oleo-liefhebbers. " Carmen Sánchez kreeg speciale erkenning voor haar werk in Duitsland.

De beste molen werd geschonken aan Agrícola de Bailén-Virgen de Zocueca SCA, die het merk Picualia produceert. De beste Master Miller werd toegekend aan Juan María Cano González van de producer uit Córdoba Oleum Hispania. Ten slotte werd Best Monumental Olive gepresenteerd aan The Olive with Four Feet, in het Spaans bekend als ​'Olivo de las cuatro patas 'uit het dorp Canet Lo Roig in Castellón.