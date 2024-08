Farm Bill-amendement vestigt de aandacht op verdeelde industrie

Olijfolieproducent Jason Shaw uit Georgië

Kort voordat het Huis van Afgevaardigden tegen de Farm Bill van 2013 stemde, werd door congresleden Chris Gibson en Michael Grimm uit New York een amendement voorgesteld om een ​​sectie te verwijderen die invoercontroles voor olijfolie zou opleggen. Rep. Grimm zei dat de Farm Bill-bepaling was: ​"een poging om 2 procent van de binnenlandse olijfoliemarkt een verborgen belasting te laten heffen op de resterende 98 procent, waardoor de kosten van olijfolie voor de consument stijgen.” De amendement aangenomen met een enorme marge (343 – 81-1). Uiteindelijk was de stemming een betwistbaar punt omdat de hele Farm Bill naar beneden ging; de strijd om de bepaling van de invoercontrole vestigde echter de aandacht op een sterk verdeelde olijfolie-industrie.

Tegenstanders van het amendement waren teleurgesteld over de goedkeuring ervan. Jason Shaw, voorzitter van de Georgia Olive Growers Association, zei dat ze er hard aan hebben gewerkt om de invoercontroletaal in de wet te krijgen. In een bericht aan de Georgische Amerikaanse wetgevers met het verzoek zich te verzetten tegen de wijziging, merkte de Vereniging op dat: ​"olijfolie-importeurs hebben ongebreidelde olijfoliefraude toegestaan ​​"door inferieure oliemengsels als hogere kwaliteit te bestempelen. ​"Het enige dat we probeerden te doen, was iedereen te onderwerpen aan dezelfde normen waaraan we onszelf willen onderwerpen', zei Shaw.

Shaw is van mening dat er veel verkeerde informatie was over de implicaties van het wetsvoorstel. Hij zei dat het wetsvoorstel geen bemonsterings- en testprogramma voor olijfolie zou hebben goedgekeurd - een marketingorder zou nog door de olijfolie-industrie moeten worden ontwikkeld voordat de bepaling van kracht wordt.

Een rapport van het Congressional Budget Office (CBO), uitgegeven in mei, gaf aan dat als marketingorder voor olijfolie werden goedgekeurd, zou de invoer moeten worden getest om er zeker van te zijn dat ze aan de normen voldoen en dat de kosten kunnen oplopen ​"tientallen miljoenen dollars per jaar.” Shaw werpt tegen dat de industrie verantwoordelijk zou zijn voor het vaststellen van haar eigen normen en niet geïnteresseerd zou zijn in het creëren van normen die onbetaalbaar zijn. Hij noemt het CBO-rapport als factor bij het aannemen van de wijziging. Het verslag ​"heeft de oorzaak niet geholpen. De kaarten waren tegen ons gestapeld', zei Shaw.

Patty Darragh, uitvoerend directeur van de Olijfolieraad van Californië sprak ook zijn frustratie uit over het amendement omdat het gevolgen heeft voor de inspanningen om een ​​concurrerende binnenlandse industrie op te bouwen die zich inzet voor de productie van kwaliteitsoliën en dat: ​"is geen goed nieuws voor consumenten en retailers.”

Voorstanders van het Gibson-Grimm-amendement waren onder meer de National Restaurant Association, de North American Olive Oil Association en het American Hellenic Institute (AHI).

"Het marketingorder zou een handelsbelemmering zijn geweest. Het zou de prijs van olijfolie voor consumenten hebben verhoogd en het zou schadelijk zijn geweest voor kleine bedrijven', zegt Nick Larigakis, voorzitter van de AHI, een Grieks-Amerikaanse non-profitorganisatie voor openbaar beleid. ​"We waren ook zeker bezorgd over de gevolgen … van toekomstige handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. We denken dat het die onderhandelingen zou hebben verstoord.”

De Georgia Olive Growers Association was het er niet mee eens dat invoercontrole een handelsbelemmering zou creëren, en voerde aan dat de Europese Unie al invoerinspecties heeft voor olijfolie en voor alle soorten fruit, groenten en noten. Alle toegevoegde Amerikaanse procedures zouden in overeenstemming moeten zijn met de regels van de wereldhandelsorganisatie.

De North American Olive Oil Association (NAOOA) steunde het amendement omdat een marketingorder duur zou zijn en toch het kwaliteitsprobleem van de olijfolie niet zou oplossen, zei executive vice president Eryn Balch. ​"Er zou geen toezicht zijn op de oliën voorbij het punt van invoer - vermenging en verkeerde etikettering kunnen optreden na inspecties, "voegde Balch eraan toe.

De Georgia Olive Growers Association stelt echter dat olijfolie die door Amerikanen wordt geconsumeerd, moet worden getest op het punt van export. Elke fraude die binnen de VS plaatsvindt, zou worden gecontroleerd door een binnenlands marketingorder.

Als alternatief voor een marketingorder zoekt de NAOOA steun van de Food and Drug Administration (FDA) voor het instellen van een nationaal ​"Standard of Identity” voor olijfolie, vergelijkbaar met normen voor witte chocolade en andere grondstoffen. Een FDA-standaard zou definiëren: olijfolie kwaliteiten en, in tegenstelling tot de USDA-classificatienormen die vrijwillig zijn, zijn FDA-normen verplicht en kunnen ze worden afgedwongen.

Hoewel mensen uit de industrie het erover eens zijn dat ervoor zorgen dat olijfolie kwaliteit cruciaal is, zien ze het niet eens over hoe ze dat doel het beste kunnen bereiken. Ze zijn het er echter wel over eens dat werken aan een betere voorlichting van de consument een hoge prioriteit heeft. De NAOOA zei dat het graag zou zien dat de USDA een onderzoeks- en promotiebevel zou uitvaardigen, omdat het de industrie in staat zou stellen om USDA-middelen en -infrastructuur te gebruiken voor consumenteneducatie.

Terwijl het stof van de Farm Bill is neergedaald, zei Jason Shaw: ​"We zullen blijven doen wat we doen - het publiek opleiden en het beste product produceren dat we kunnen."