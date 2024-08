Olijfolie vastgehouden vanwege sporen van pesticiden

De detectie van sporen van pesticiden heeft volgens het Italiaanse lid van het Europees Parlement Sergio Silvestris 98 zeecontainers met Italiaanse extra vergine olijfolie in de havens van New York en Seattle gestrand.

In een schriftelijke vraag eerder deze maand informeerde Silvestris het Parlement dat bij controles door de Amerikaanse douane en grensbescherming monsters in verschillende containers sporen van chloorpyrifos-ethyl hadden gevonden.

De gedetecteerde niveaus – variërend van 0.015 tot 0.020 ppm – waren minimaal en lagen onder het maximaal toegestane residugehalte (MRL) van 0.250 ppm dat voor alle landbouwgewassen in de Europese Unie was vastgesteld. Maar het pesticide – dat tegen de olijfvlieg wordt gebruikt – kan niet worden gebruikt voor de olijfolieproductie in de VS, zei hij.

Het is echter in de VS geaccepteerd en geautoriseerd voor gebruik op verschillende gewassen, met een MRL) van 0.100 ppm.

Silvestris zei dat alle door de VS geïmporteerde EU-olie onderworpen is aan voorafgaande controles door de Food and Drug Administration (FDA) en Italiaanse olijfolie-exporteurs hebben al enkele jaren ​"aanzienlijke moeilijkheden” om hun product aan de VS te verkopen vanwege de aanwezigheid van chloorpyrifos-ethylresiduen. ​"Een pesticide waarvan het gebruik is toegestaan ​​in Italië en Europa in de olijventeelt (volgens verordening 149/2008 van de Europese Commissie."

"Op dit moment blijft meer dan 80 procent van de extra vierge olijfolie die in Italië wordt geproduceerd en in de VS wordt verkocht, geblokkeerd in 98 containers in de havens van New York en Seattle”, schreef hij in een nog onbeantwoorde vraag van 8 maart.

Silvestris koppelde de kwestie aan de noodzaak van wijzigingen in de FDA-regelgeving en de bredere kwestie van de komende besprekingen deze zomer over een trans-Atlantische vrijhandelsovereenkomst.

"Waarom is er nog geen bilateraal akkoord met de VS bereikt over die stof?”

"Zal de Commissie zo snel mogelijk onderhandelingen starten met de FDA... met betrekking tot chloorpyrifos in landbouw en voedsel?”

"Welke verdere actie is zij van plan te ondernemen om de vrije handel tussen de twee partijen te waarborgen en te voorkomen dat sanitaire en fytosanitaire maatregelen, zoals beschreven, echte internationale belemmeringen worden voor de export van EU-producten”, vroeg hij.

Een Amerikaanse olijfolie-importeur vertelde: Olive Oil Times dat er ook enkele containers met Spaanse extra vergine olijfolie waren vastgehouden.

In 2011/12 importeerde de VS iets meer dan 317,000 ton olijfolie, een stijging van 8.6 procent ten opzichte van het voorgaande seizoen. Italië was de belangrijkste leverancier, gevolgd door Spanje.

Juan Corbalán, Brussels afgevaardigde van Spaanse Agri-food Coöperaties – die het voorzitterschap bekleedt van de olijfolieafdeling van de Europese boerenfederatie Copa-Cogeca – zei dat Europese olijfolie-exporteurs beperkingen ondervonden in de VS, waar Europese kwaliteitsnormen niet werden erkend.

"We hebben het gevoel dat ze niet erg op hun gemak zijn met olijfolie uit Europa, omdat die competitiever is dan die van hen", zei hij.

Kritiek in de VS op EU-kwaliteitsnormen en geruchten dat het land mogelijk zijn eigen normen introduceert marketingorder voor olijfolie veel onzekerheid had gecreëerd en potentiële export naar de VS afschrikte

"Producenten uit de EU willen het risico niet nemen om daarheen te gaan omdat ze niet weten wat er morgen zal gebeuren, ze hebben geen stabiliteit", zei hij.