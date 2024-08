Zijn olijfolie-proefrepen gewoon een trend?

Olijfolie-proefrepen zijn misschien afkomstig uit Europa, maar hun aanwezigheid in de VS is de afgelopen jaren snel uitgebreid. Er zijn naar schatting meer dan duizend van dergelijke speciaalzaken en speciaal uitgeruste proeverijen op gastronomische markten in het hele land. In plaats van direct een fles van een plank te plukken, kunnen klanten olie proeven ​"van de tap” (meestal opgeslagen in traditionele Italiaanse containers genaamd drums) voordat u een aankoop doet.



"Dit ding is op volle toeren gegaan”, beweerde Veronica Bradley, CEO van Veronica Foods-bedrijf, toen hem werd gevraagd naar de toekomst van de zogenaamde ​'olijfolie proeven van de tap. ​"Het is de weg vooruit en ik denk dat het heel moeilijk zou zijn om nu terug te gaan.”

Veronica Foods is een van de vele bedrijven die momenteel olijfolie-proefrepen leveren in de Verenigde Staten. Vanuit hun eerste winkel in Fish Creek, Wisconsin, werkt de importeur nu met meer dan 600 locaties, en er zullen er nog meer volgen.

De concurrentie van Bradley omvat de franchises Vom Fass en Oil & Vinegar, die samen honderden winkels over de hele wereld hebben. Beide bedrijven waren in Europa gevestigd voordat ze de Amerikaanse markt benaderden. Een andere franchise, de in Californië gevestigde olijfolieverkoper We Olive, opende zijn eerste East Coast-winkel in Brooklyn vorige maand.

Zelfs toen de tap-degustatiebars in Noord-Amerika een vlucht begonnen te nemen, kondigden gezondheidsfunctionarissen in het VK in 2014 een verbod aan op aspecten van de praktijk. Het Rural Payments Agency (RPA) noemde de verkoop van niet-verzegelde olijfolie als een schending van Europese regelgeving. In een later interview Met Olive Oil Times, verduidelijkte een ambtenaar dat het toestaan ​​van klanten om olie te bemonsteren voordat ze een afzonderlijke, verzegelde fles kochten, geen inbreuk was, maar alleen als de inhoud van de fles exact overeenkwam met die van het monster.

Randy Hernandez, voormalig eigenaar van Oliana Premium Olive Oil and Vinegars in West Hollywood, beschreef het proces van communiceren met lokale gezondheidsafdelingen over zijn proefbar als een proberend proces. Regelgeving op voedselbemonstering in de detailhandel variëren van staat tot staat in de VS, zei hij, wat het verkrijgen van een vergunning moeilijk zou kunnen maken. Hernandez benadrukte echter snel dat Oliana's recente sluiting was het gevolg van leaseproblemen en niet een gebrek aan vertrouwen in de populariteit van het product of de proefrepen.

Critici van olijfolie van de tap roepen ook vragen op over opslagpraktijken en of retailers hun product mogelijk het hele jaar vers kunnen houden. Op de vraag hoe lang oliën in een fusti kunnen blijven voordat ze worden uitgewisseld, zei Veronica Bradley dat het verschilde. Niet alle olie-proefrepen zijn gelijk, erkende Bradley, en er zijn pogingen geweest om het populaire proefmodel van de tap te gebruiken om ondermaatse producten te verkopen. ​"We besteden heel bijzondere aandacht aan de chemie van de olie. Mensen liegen, flessen liegen, maar chemie liegt niet.”

Ondanks een aantal overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop het product wordt geserveerd aan klanten op olieproeflocaties, zijn er verschillen in operationele keuzes tussen bedrijven. Operationeel directeur bij Van de tap, David Eisner-Kleyle, crediteert geavanceerde verpakkingstechnologie met de versheid van hun tapolie, waardoor de kwaliteit van het fruit ​"bevroren in de tijd,' zei hij. Containers, eenmaal verzegeld, worden nooit geopend om hun inhoud over te brengen, waardoor ze mogelijk worden blootgesteld aan licht of zuurstof, zei Eisner-Kleyle.

Maar zijn olijfolie-proeverijbars het soort bedrijf dat Amerikanen graag willen bezoeken? Locaties zijn opgedoken in alle grootste stedelijke gebieden van het land, maar hoe zit het met de kleine steden?

Sommigen hebben beweerd dat de prijzen in dergelijke speciaalzaken, die wel $ 60 per liter kunnen bedragen, meer in overeenstemming zijn met een extravagant souvenir dan met een dagelijkse basis, en het is geen wonder dat de winkels zich meestal op toeristische locaties bevinden.

Eisner-Kleyle is ervan overtuigd dat het model zowel in een stedelijke als in een landelijke omgeving kan werken, en is van mening dat kwaliteit een betere indicatie van succes is dan betaalbaarheid. Hij voorziet niet veel veranderingen in de manier waarop olijfolieproeverijen in de nabije toekomst zaken doen. ​"Deze producten zijn zeer traditionele producten die al heel lang bestaan. Als Amerikanen eraan wennen, gaan ze inzien waarom ze zo populair zijn.”