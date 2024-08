Californië's 'We Olive' opent in Brooklyn

De in Californië gevestigde olijfolieketen We Olive heeft zijn eerste East Coast-franchise geopend in de wijk Boerum Hill in Brooklyn, New York.

De nieuwe winkeleigenaren, Angelo en Patricia Incorvaia, groeiden op in de buurt. In de aanbieding zijn veertig extra vierge olijfolie geproduceerd in Californië en gecertificeerd door de Olijfolieraad van Californië die gasten kunnen proeven en kopen in flessen of in bulk.



Het personeel staat klaar om klanten te voorzien van informatie over elke soort olijfolie, om feiten te delen over hoe de olijven worden verbouwd, geoogst en verwerkt, en om suggesties te doen.

We Olive heeft al olijfoliebars in Californië, Nevada en Texas, die allemaal voornamelijk Californische olijfolie promoten en verkopen. De Brooklyn-outlet herbergt ook een wijnbar met ambachtelijke wijnen uit Californië en lokale bieren, en een selectie van gastronomische gerechten zoals tapenades, mosterd, pesto's en balsamico-azijn.

Frank Mercurio, We Olive-eigenaar en managing partner, beschreef het We Olive & Wine Bar-concept als: ​"een leuke, gezonde en heerlijke culinaire ervaring waar familie, vrienden en buren samenkomen om te genieten van heerlijk eten en wijn.”

"Al onze extra vierge olijfolie is elke dag beschikbaar voor aanvullende proeverijen”, legt Mercurio uit. ​"Gasten worden aangemoedigd om te genieten van de ​'olijfolie-ervaring' als ze worden verwelkomd in de winkel. Het kan een formele proeverij zijn in onze olijfolie-proefbar of, als ze dat liever hebben, gasten kunnen door de winkel dwalen en zelf proeven.”

Er zijn ook gearomatiseerde olijfolie doordrenkt met rozemarijn, knoflook, basilicum en bloedsinaasappel.

Wij Olive Brooklyn

We Olive wil klanten niet alleen informeren over olijfolie, maar ook over de voordelen voor de gezondheid. ​"We bieden interne en door adviseurs geleide training over het opnemen van extra vierge olijfolie in iemands dieet”, aldus Mercurio. ​"We hebben drie formeel opgeleide chef-koks in ons personeelsbestand en onze winkeleigenaren en -personeel zijn getraind in de verschillende gezondheidsvoordelen van extra vierge olijfolie.”

Een franchise van We Olive & Wine Bar kost $ 30,000, zei Mercurio, en biedt meerdere inkomstenstromen: de winkelcomponent, de wijnbar en een menu met kleine schotels.

Proefbars voor olijfolie behoren tot de snelstgroeiende retailtrends in de VS en in het buitenland, met honderden winkels die de afgelopen jaren zijn geopend.

Veel van de olijfoliespeciaalzaken worden bevoorraad door de Californische distributeur Veronica Foods, die olijfolie over de hele wereld betrekt, ook uit de NYIOOC bekroonde producenten Cobram Estate, Melgarejo, Oliperu en Oro Bailen.

Vorige maand heeft een olijfoliehandelaar uit het Midwesten (VS) met zeven vestigingen, gooide zijn bedrijf op de populaire Amerikaanse tv-show Shark Tank met als doel zijn franchise uit te breiden.

In het Verenigd Koninkrijk is afgelopen zomer a verbieden van dergelijke ​"zelf vullende winkels werd aangekondigd, toen het Rural Payments Agency zijn ​"Olijfolievoorschriften en -inspecties” na artikel 2 van Verordening 29/2012 van de Commissie, zoals geïnterpreteerd door een besluit van het Europese Hof van Justitie uit 2006, verbood de verkoop van alle ongearomatiseerde olijfolie van de tap, aldus het agentschap.