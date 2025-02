Olijfolie doet wonderen voor baby's

Ze zien er niet hetzelfde uit en smaken niet hetzelfde, maar olijfolie en moedermelk lijken verrassend veel op elkaar.

Extra vierge olijfolie bevat omega 3 en omega 6 in vergelijkbare hoeveelheden als moedermelkvet en hetzelfde percentage linolzuur, waardoor het een onmisbaar voedingsmiddel is voor de myelinisatie van zenuwvezels en de ontwikkeling van de hersenen. Het is licht verteerbaar en helpt de maagfunctie, waardoor constipatie en kolieken worden voorkomen.

Olijfolie helpt bij de opname van vitamine D, wat belangrijk is voor opgroeiende baby's en kinderen omdat het calcium en fosfor reguleert en de opname van mineralen stimuleert die essentieel zijn voor het proces van verbening. Dit beschermt kinderen tegen botbreuken in hun prille jaren en het risico op osteoporose op oudere leeftijd.

In recente bevindingen is er een stijging van het cholesterolgehalte bij kinderen, een grote bijdrage aan zwaarlijvigheid die een op de drie kinderen tussen 6 en 9 jaar treft. Omdat olijfolie het totale cholesterolgehalte in het bloed, het LDL-cholesterol en de triglyceriden verlaagt, hebben artsen aanbevolen om dierlijke vetten te vervangen door olijfolie om de toenemende zwaarlijvigheid bij kinderen te helpen bestrijden.

Een lager risico op astma is ook gemeld bij moeders die tijdens de zwangerschap een constante hoeveelheid olijfolie hebben gebruikt. Hun baby's bleken een meer ontwikkeld immuunsysteem te hebben en een lager risico op rhinitis en allergieën.

Van olijfolie wordt zelfs gezegd dat het effectief is bij het genezen van wiegdoppen. Toegepast op de delen van het hoofd die zijn aangetast door de wiegdop vóór de normale reiniging, kunnen de hydraterende eigenschappen van olijfolie als een natuurlijke remedie werken.

In Italië raden artsen ten zeerste aan om olijfolie te gebruiken in vaste voeding voor baby's die van moedermelk worden gespeend. Ze raden zelfs aan om het toe te voegen aan een babyfles afgekolfde of zelfs flesvoeding om de voordelen van de stof te benutten, vooral voor baby's die aan kolieken lijden. Dit komt omdat olijfolie het natuurlijke maagproces kan vergemakkelijken en oleuropeïne bevat. Deze natuurlijke ontstekingsremmende stof reproduceert de natuurlijke effecten van ibuprofen, het actieve ingrediënt dat veel wordt gebruikt bij de productie van pijnstillers.

Saverio Pandolfi van het Italiaanse Instituut voor Plantengenetica besprak dit uitgebreid. De onderzoeker zei dat olijfolie het meest lijkt op borstvoeding voor baby's, en hij raadt aan om te beginnen met een theelepel extra vergine olijfolie van hoge kwaliteit bij elke maaltijd die voor de baby wordt bereid.

"Olijfolie is niet alleen een genot voor elk kind omdat het hem aan moedermelk doet denken, maar zelfs voor degenen die nog nooit olie in hun dieet hebben gehad", zegt Pandolfi, zoals Eskimo's of Afrikanen.

Hoewel olijfolie voedingsvoordelen kan bieden, is het van cruciaal belang om te begrijpen dat het nooit vervang moedermelk of zuigelingenvoeding. Moedermelk en zuigelingenvoeding zijn speciaal samengesteld om alle essentiële voedingsstoffen te leveren die een baby nodig heeft voor een gezonde groei en ontwikkeling. Hoewel olijfolie enkele nuttige componenten bevat, biedt het niet de complete en uitgebalanceerde voeding die zuigelingen nodig hebben. Raadpleeg uw kinderarts of een gediplomeerd diëtist voordat u nieuwe voedingsmiddelen aan het dieet van uw baby toevoegt.

Plasmon, een van de populairste babyvoedingsbedrijven van Italië, produceert uitsluitend olijfolie voor baby's die aan het spenen zijn. Het is gemaakt met olijven die alleen in Italië zijn geproduceerd en geperst en met behulp van technieken die volgens het bedrijf ervoor zorgen dat de olie meer van zijn gezondheidsvoordelen behoudt.

Het mediterrane dieet begint jong in Italië.