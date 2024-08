Een olijfoliehandelaar uit het Midwesten met zeven locaties zal zijn bedrijf pitchen in de populaire Amerikaanse televisieshow Shark Tank deze vrijdag om 9:00 uur (EST).



De show, die nu in zijn zesde seizoen is, bevat een panel van investeerders, genaamd ​"haaien”, die aanbiedingen van enthousiaste ondernemers overwegen die financiering voor hun bedrijf zoeken.

Curt Campbell, CEO van De Oilerie Olijfolie Bar, hoopt dat een of meer van de rijke investeerders van de show zijn ambitie zullen steunen om de Oilerie-franchise uit te breiden naar honderd locaties in het hele land.

Campbell begon het bedrijf in 2003 in het landelijke stadje Fish Creek, Wisconsin (997 inwoners). Sindsdien heeft hij nog een eigen winkel geopend in de buurt van Green Bay en tekende hij vijf franchisenemers van Oregon tot South Carolina.

Volgens de website van het bedrijf komt de locatie in Fish Creek overeen met de verkoop van: ​"iets minder dan $ 1 miljoen” per jaar, met een gemiddelde van $ 315 per uur, binnen een winkelruimte van 350 vierkante voet en met minder dan vijf werknemers. De brutowinst is volgens de website 65 procent. De vergoeding voor het bezitten van een franchise is $ 37,500.

De winkels presenteren extra vierge en gearomatiseerde olijfolie in roestvrijstalen tanks, genaamd ​"fusti” en vul elke fles op het moment van verkoop aan een klant. Zo'n ​"vul je eigen”-winkels zijn verschenen in stripcentra, winkelcentra en in hoofdstraten door het hele land - veel van hen worden geleverd door de distributeur in Oakland, Californië Veronica Voedsel — zelfs terwijl het Verenigd Koninkrijk heeft stappen ondernomen om ze te verbieden omdat ze zich niet houden aan de nieuwe, strengere EU etiketteringswetten.

Toen hem werd gevraagd naar Veronica Foods, zei Campbell dat hij: ​"wist niet veel van hun operatie,' maar hij denkt dat hij een voorsprong heeft. ​"Omdat het een franchisesysteem is, is de winstgevendheid en het succes van onze winkels onze topprioriteit. We hebben de huid in het spel", zei hij.

Veronica Foods, dat zijn producten distribueert naar honderden winkels in het hele land, koopt olijfolie over de hele wereld, ook uit de NYIOOC bekroonde producenten Cobram Landgoed, Melgarejo, Oliperu en Oro Bailen.

Mary Jo en Curt Campbell, oprichters van de Oilerie

Campbell heeft ervoor gekozen om bij één bron te blijven, Mantova, een 100 jaar oud Italiaans bedrijf dat ook merk- en huismerkolijfolie produceert voor grote retailers, waaronder: Walmarten foodservicebedrijven.

"We kennen onze producent persoonlijk, net als al onze winkeleigenaren. Ze hebben hem ontmoet in zijn productiefaciliteit, 'zei Campbell. ​"Als je gewoon olie als handelsartikel op de markt koopt, heb je echt het vermogen verloren om alle dingen die we weten over onze olijfolie te volgen.”

"We hoeven ons niet zelf te certificeren,' vervolgde Campbell, misschien verwijzend naar de... Ultra Premium label geïntroduceerd door Veronica Foods, ​"dat is net zoiets als jezelf een blauw lintje geven en dan zeggen dat je producten bekroond zijn.”

Campbell zei dat hij producten had ingeslagen om te anticiperen op een stroom van vragen wanneer zijn 8 minuten durende pitch vrijdagavond wordt gezien door naar schatting 8 miljoen Shark Tank-kijkers. ​"Als we slechts 5 procent van de kijkers naar onze website krijgen, zijn dat 400,000 bezoekers", vertelde hij aan de Green Bay Press Gazette. ​"en elk percentage van die bezoekers dat iets koopt, betekent een hogere verkoop.”

Campbell vertelde de Gazette dat uit zijn onderzoek van eerdere Shark Tank-deelnemers bleek dat hij het zal uitmaken, wat er ook gebeurt in de show.

Wat zal neerkomen op een infomercial van Oilerie van acht minuten, schat Campbell, is $ 4 miljoen tot $ 5 miljoen aan advertenties waard ​"of je nu een deal krijgt of niet.”

Veel deals die tijdens de show worden gesloten, worden volgens Wikipedia nooit daadwerkelijk uitgevoerd: investeerders hebben de mogelijkheid om de deal te beëindigen als hun due diligence tekortkomingen aan het licht brengt tijdens het testen van producten of het onderzoeken van de persoonlijke en zakelijke financiële gegevens van de deelnemers.