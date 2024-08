Een olijfboerderij in Kumming China (Foto: Denise Lai)

Goedkope arbeidskosten, toegang tot water en ambitieuze uitbreidingsplannen kunnen ertoe leiden dat China binnen tien jaar de status van Spanje als grootste olijfolieproducent ter wereld in gevaar brengt, aldus een grote Spaanse krant.

Onder de kop ​"China begint met het produceren van zijn eigen olijfolie”, El Mundo rapporteerde dat de Aziatische reus in slechts een paar jaar ongeveer 59 miljoen olijfbomen in volle productie zou kunnen hebben – een stijging van 50 procent ten opzichte van de huidige 39 miljoen verspreid over 136,000 hectare – wat overeenkomt met het plantagegebied van Jaén, de grootste olijfolieproducentenregio ter wereld.

"China's interesse in de productie van olijfolie wordt nu werkelijkheid in zulke grote plantages dat in de niet al te verre toekomst de opkomst ervan op de internationale markten een commerciële bedreiging kan vormen voor het leiderschap van Spanje", aldus de krant.

"Geschat wordt dat China over 10 tot 12 jaar kan bogen op de werelddominantie op de olijfoliemarkt die Spanje momenteel bezit."

Het belangrijkste concurrentievoordeel van China is goedkope arbeid, wat overeenkomt met ongeveer € 20 ($ 27) per persoon per maand. Het heeft ook het belangrijkste voordeel van overvloedig water voor zijn plantages op de berghellingen - zoals in de provincies Gansu, Sichuan en Shaanxi - dankzij de ijsdooi in het voorjaar.

Sinds enkele jaren bezoeken Chinese landbouwers en zakenmensen Spanje om te leren hoe het zijn iconische producten maakt, zoals olijfolie.

China's vaardigheid in reverse engineering is uitgebreid tot een ander Spaans vlaggenschip: gezouten ham. Een verijdelde poging van twee Chinese bedrijven om de beroemde naam Jabugo in China te registreren, zou Spanje de rillingen hebben bezorgd.

Olijfolie en olie uit perskoeken van olijven de invoer in China groeide in 38/2011 met 12 procent, volgens de Internationale Olijfraad. Spanje was de belangrijkste leverancier, maar zit nu in de greep van een sombere oogst - het lijkt ver onder de helft te zijn van het record van vorig seizoen van 1.6 miljoen ton.

Ondertussen zou dit laatste de winst van Marokko, Tunesië en Turkije kunnen zijn - Spaanse en Italiaanse bottelaars zouden verwachten hun invoer uit deze landen op te voeren om het Spaanse tekort te dekken.

De prijzen af ​​fabriek stijgen nog steeds in Spanje. De gemiddelde gewogen prijs voor de week tot 12 januari was € 2.86/t ($ 3.81/t), volgens POOLred.