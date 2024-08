Nieuwe adjunct-directeuren bij de Internationale Olijfraad

Tijdens zijn 26th buitengewone zitting in maart 2016 heeft de Ledenraad van de Internationale Olijfraad geselecteerde hoge ambtenaren die op 1 juli in hun nieuwe functie zijn begonnen. Nu omvat het uitvoerend secretariaat van het IOC twee nieuwe adjunct-directeuren: Mustafa Sepetçi die verantwoordelijk is voor administratieve en financiële zaken en Jaime Lillo, die toezicht zal houden op de technische, economische en promotionele eenheden. Na de eerste maand werken, ontmoeten we ze om te praten over hun doelen en verwachtingen.

"Ik voel me bevoorrecht om voor het IOC en de olijvensector te werken en ik ben blij dat ik met het gezondste en kostbaarste product ter wereld werk”, zei Mustafa Sepetçi, 41, die zei dat hij graag de administratieve en financiële structuur van de IOC en zorgen voor een optimaal gebruik van de middelen van de organisatie.



Door de zichtbaarheid en erkenning van het IOC te vergroten, krijgt men toegang tot accurate informatie en effectieve oplossingen voor de problemen in de olijfwereld. - IOC adjunct-directeur Mustafa Sepetçi

Hij behaalde een graad in politieke wetenschappen aan de Universiteit van Ankara, waarna hij zich specialiseerde in internationale betrekkingen en een MA behaalde aan de London Metropolitan University.

Sepetçi heeft lange tijd als intern controleur bij de overheid gewerkt, met name in verband met de provinciale herstructurering die door het ministerie van Douane en Handel is uitgevoerd.

Als hoofd van het ministerie van Buitenlandse Zaken bij het ministerie van Douane en Handel sinds 2011 vertegenwoordigde Sepetçi Turkije op het IOC en was verantwoordelijk voor het toezicht op de erkenning van olijfolie testen laboratoria en de oprichting van de derde internationale collectie van olijfkiemplasma in samenwerking met het IOC.

Mustafa Sepetci

In die hoedanigheid nam hij actief deel aan de onderhandelingen over de Internationale overeenkomst inzake olijfolie en tafelolijven in 2015. Als vaste deelnemer aan internationale bijeenkomsten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de International Co-operative Alliance (ICA) en de FAO, werd Sepetçi door Turkije voorgedragen voor de functie van adjunct-directeur en werd hij gekozen door het IOC lidstaten aan het einde van een selectieproces.

Het belangrijkste gebied van zijn nieuwe rol is de versterking van de centrale positie van het IOC in de olijfolie- en tafelolijvensector. ​"Door de zichtbaarheid en erkenning van het IOC te vergroten, krijgen we toegang tot accurate informatie en effectieve oplossingen voor de problemen in de olijfwereld”, aldus de nieuwe adjunct-directeur. ​"Het zal ook een hulpmiddel zijn voor gemeenschappelijke normalisatie-activiteiten, aangezien het IOC een ontmoetingspunt moet zijn voor alle operators in de sector.” Het is zijn bedoeling dat het IOC zo wordt geherstructureerd dat het een rol kan spelen als wereldreferentie voor documentatie en informatie.

Sepetçi is ook verantwoordelijk voor het IOC-begrotingsbeheer en zei dat hij vastbesloten is zijn uiterste best te doen om de doelstellingen van de Internationale Overeenkomst te bereiken en te zorgen voor een sluitende begroting om dat mogelijk te maken.

Zijn doel is bovendien het informatiesysteem te verbeteren om traceerbaarheid, gemakkelijke en snelle toegang en transparantie te bieden, en beter in te spelen op de verwachtingen van de lidstaten en de sector. ​"In de wereld van vandaag neemt informatietechnologie elke dag meer ruimte in ons leven in,' merkte hij op. ​"Deze trend zal zich in de toekomst waarschijnlijk voortzetten en versnellen. We willen graag een informatiesysteem ontwikkelen dat de capaciteiten en expertise van het IOC zal versterken.”

Adjunct-directeur Jaime Lillo vertelde: Olive Oil Times, ​"Mijn doel is om samen met het team te werken aan een nieuwe fase van het IOC en het een nieuwe impuls te geven onder de nieuwe overeenkomst.”

Lillo, 42, is een landbouwingenieur met een diploma van de Polytechnische Universiteit van Madrid. Hij heeft gewerkt bij de Permanente Vertegenwoordiging van Spanje bij de EU en als speciaal adviseur van het Ministerie van Landbouw.

Als voormalig ambtenaar van het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie heeft hij ook nauw samengewerkt met verschillende NGO's aan een aantal ontwikkelings- en samenwerkingsprojecten.

Jaime Lillo

Lillo is regelmatig aanwezig op internationale bijeenkomsten van de Verenigde Naties, FAO, WTO en OESO. Naast het beheer van de technische portefeuille van het IOC, waaronder R&D en milieu, training en specifieke operaties en olijfolie chemie en standaardisatie, zal de nieuwe adjunct-directeur, die door Spanje is voorgedragen voor de rol, toezicht houden op de promotiecampagnes voor olijfolieconsumptie en economisch onderzoek van het IOC, naast de geplande lancering van een wereldobservatorium voor olijven.

De uitvoerend directeur heeft hem ook belast met het coördineren van de Wereld Olijven Dag, die elk jaar op 26 november wordt gehouden en die naar verwachting door de lidstaten zal worden gevierd met subsidie ​​van het IOC.

advertentie

advertentie

"Ik zal optreden om de doelstellingen van de overeenkomst te bereiken: dichter bij de consument komen, de harmonisatie van de norm verbeteren en de toegang van nieuwe landen tot het IOC vergemakkelijken.”

Hij is van mening dat de rol van olijfbomen tegen klimaatverandering erg belangrijk is, en dit is ook een kwestie die de IOC zal indienen naar de COP22 in november (22nd Conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC).

Lillo, die de afgelopen jaren de grote evolutie heeft gezien van Spaanse olijfolie, onthulde enkele persoonlijke details over zijn passie voor extra vierge olijfolie die begon toen hij een kind was: ​"Ik ging op bezoek bij mijn oom in Jaén die een olijfgaard had, en we proefden de nieuwe extra vergine olijfolie die net uit de molen kwam. Tegenwoordig heb ik 's ochtends meestal brood met extra vergine olijfolie en tomaat of honing en ik wil er altijd zeker van zijn dat ik verschillende oliën van verschillende variëteiten heb om ze afhankelijk van het eten te gebruiken."