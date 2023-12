De rol van vrouwen in de sector staat centraal op Wereldolijfdag

De editie van dit jaar Wereld Olijfdag benadrukte de cruciale rol van vrouwen in de olijfoliesector in de hele productieketen, van de boomgaard tot de tafel.

Officieel erkend in 2019 door de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), vindt Wereldolijfboomdag of Wereldolijfdag elk jaar plaats op 26 novemberth.

Dit jaar vond de viering echter plaats op 23 novemberrd op het hoofdkantoor van de Internationale Olijfraad (IOC) in Madrid als onderdeel van de 118th zitting van haar Ledenraad.

Zie ook: Jaime Lillo benoemd tot uitvoerend directeur van de Olive Council

Het evenement, dat gezamenlijk werd georganiseerd door het IOC en het International Centre for Advanced Mediterranean Studies (CIHEAM), zag de samenwerking van verschillende vrouwenverenigingen over de hele wereld, waaronder Women in Olive Oil, Pandolea, Donne dell'Olio en de Arabische en Jordaanse Olive Oil Women's Association. Netwerk en het Women & Olives LatAm-netwerk.

Het IOC verwelkomde vertegenwoordigers van de vrouwengroepen, het corps diplomatique in Madrid, de hoofden van de delegaties en functionarissen van de Ledenraad van het IOC.

"Ik feliciteer de presidenten en de leden van de vrouwennetwerken met alle inspanningen die zijn geleverd om dit uitstekende initiatief te realiseren, dat zeker moet worden geconsolideerd en bestendigd”, zei Imene Trabelsi Trigui, hoofd van de promotieafdeling van het IOC. Olive Oil Times.

"Vrouwen zijn altijd nauw betrokken geweest bij het beheer van de economie waardeketen van olijfolie. Tegenwoordig zijn het boeren, proevers, producenten, chef-koks, onderzoekers, leraren en experts op verschillende gebieden die direct of indirect verband houden met de olijfoliesector”, voegde ze eraan toe. ​"Dankzij hun kennis en ervaring spelen ze een cruciale rol in de ontwikkeling van dit belangrijke vakgebied en hebben ze een aanzienlijke impact op de huidige en toekomstige generaties.”

"Het werk van deze vrouwen draagt ​​effectief bij aan het opbouwen van een dynamische olijvensector”, vervolgt Trabelsi Trigu. ​"Ze zetten zich op regionaal, nationaal en internationaal niveau in voor het delen van hun ervaringen met beste praktijken bij het produceren van kwaliteitsolijfolie, en het verspreiden van de voordelen van de Mediterraan dieet waarvan olijfolie een fundamenteel onderdeel is, en het vergroten van het bewustzijn over de verschillende toepassingen van olijfolie, terwijl het historische en culturele erfgoed behouden blijft en wordt bijgedragen aan duurzame ontwikkelingspraktijken.”

Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen zijn voorwaarden voor duurzame ontwikkeling, volgens het rapport gendergelijkheid in het Middellandse Zeegebied uit 2022 van CIHEAM.

In de landbouw vertegenwoordigen vrouwen 43 procent van de mondiale beroepsbevolking en spelen ze een essentiële rol bij het waarborgen van de voedselzekerheid. Hoewel zij veel cruciale taken uitvoeren, worden de vele rollen en verantwoordelijkheden van vrouwen die actief zijn in plattelandsgemeenschappen vaak niet goed onderkend.

By het bevorderen van gelijke rechten en het delen van middelen en verantwoordelijkheden tussen vrouwen en mannen, is gendergelijkheid niet alleen een fundamenteel mensenrecht, maar ook een hoeksteen van een welvarende economie die duurzame en inclusieve groei bevordert.

Het doel van het IOC is dat het evenement Wereldolijfdag en het voorbeeld van de betrokken verenigingen vrouwen uit alle lidstaten kunnen inspireren om door vrouwen geleide netwerken op te zetten, wat zal helpen het belang van hun onschatbare werk in de olijfsector te versterken. oliesector.

Er waren verschillende activiteiten gepland voor de viering van Wereldolijfdag, waaronder een proeverij van traditionele olijfoliegerechten uit de hele wereld en video's die de diversiteit van de rol van vrouwen in de sector belichtten. Het IOC en CIHEAM maakten ook de winnaars bekend van een internationale grafische kunstwedstrijd.

Het evenement, dat culmineerde in het voorlezen en ondertekenen van een manifest voor een groter bewustzijn en erkenning van de rol van vrouwen in de olijfoliesector, werd geleid door Emmanuelle Dechelette, oprichter van Olio Nuovo Dagen, die de toespraken van de vertegenwoordigers van de verenigingen aankondigde.

Onder hen bevonden zich Jill Myers, oprichter van Women in Olive Oil; Nehaya Almuhaisin, oprichter van het Arab Olive Oil Women's Network; Loriana Abbruzzetti, voorzitter van Pandolea; Mariagrazia Bertaroli, directeur van Donne dell'Olio; en Laura Blanco, oprichter van Women and Olives LATAM.

Zij spraken allemaal hun engagement uit om, met de kracht van hun visie en vaardigheden, de doeleinden na te streven die tijdens Wereldolijfdag zijn uiteengezet.