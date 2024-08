Handelscommissie onderzoekt het concurrentievermogen van de olijfolie-industrie

Het wereldwijde concurrentievermogen van de commerciële olijfolie-industrie in de VS zal het onderwerp zijn van een onderzoek van de US International Trade Commission (USITC).

De consumptie van olijfolie in de VS is de afgelopen tien jaar met ongeveer 40 procent gestegen en hoewel de productie in de VS ook is toegenomen, kopen de meeste Amerikaanse consumenten geïmporteerde olie, volgens het persbericht van USITC van 1 oktober 2012.



Dave Camp, voorzitter van de Amerikaanse House of Representatives Committee on Ways and Means, heeft een: brief met het verzoek dat de USITC ​"beoordelen van de huidige marktomstandigheden waarmee de Amerikaanse industrie wordt geconfronteerd.”

Het Committee on Ways and Means, waartoe leden behoren uit het olijfolieproducerende Californië, ​"wil ervoor zorgen dat de belangen van de VS concurrerend zijn... en te weten komen hoe de olijfolie-industrie in andere landen wordt geleid”, aldus woordvoerder Sarah Swinehart.

Peg O'Laughlin, Public Affairs Officer voor de USITC zegt dat het verzoek voor dit type onderzoek ​"helemaal niet ongebruikelijk.”

De USITC zal informatie verzamelen over de praktijken van 2008 – 2012 van grote olijfolieleveranciers over de hele wereld, met de nadruk op de producenten in de VS, Spanje, Italië en Noord-Afrika.

Het onderzoek richt zich op vier gebieden:

Beoordeel commerciële gegevens over de productie, verwerking en consumptie van olijfolie.

Analyseer de internationale import- en exportmarkten, inclusief handel tussen Europa en Noord-Afrika, tarieven en olijfolieclassificaties.

Beoordeel factoren die van invloed zijn op het Amerikaanse verbruik, inclusief normen, classificatie en prijsstelling.

Vergelijk de sterke en zwakke punten van de concurrentie van de belangrijkste olijvenproductie- en -verwerkingslanden, inclusief de industriële organisatie, de verwerking en technologie van olijfolie, overheidsinvloeden, productiekosten, marketingbenaderingen en wisselkoersen.

De US International Trade Commission is een onafhankelijk federaal agentschap dat handelskwesties onderzoekt. De Trade Commission zal op 5 december 2012 een openbare hoorzitting houden in Washington, DC en zal het eindrapport op 12 augustus 2013 afronden.