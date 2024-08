Olijfolie-geschenkverpakking krijgt Dieline Nod

Het Moscone Center in San Francisco organiseerde de Dieline Package Design Conference, gehouden door de gelijknamige website en Inwork, een adviesbureau voor verpakking en prototyping, ter gelegenheid van de laatste ​"HOW Design Live” evenement.

De Dieline Package Design Awards zijn een jaarlijkse wereldwijde wedstrijd gewijd aan merkverpakkingen. Voor de editie van 2013 ontving de wedstrijd meer dan 1,100 inzendingen uit 61 landen over de hele wereld. De wedstrijd wordt voorgezeten door Debbie Millman, die samen met haar team bij Sterling Brands ook de jury beoordeelt New York Internationale Olijfolie Competitie Design Awards.

De Dieline-competitie had dertien categorieën, waarvan vele gewijd waren aan voedsel. De beoordelingscriteria waren gebaseerd op de kwaliteit van creativiteit, verkoopbaarheid en innovatie. Naast de standaard awards ontving het best scorende project een ​"Best of Show” award, en kon een case study presenteren op de conferentie. Andrew Gibbs, oprichter van The Dieline, koos ook een ​"Editor's Choice” award, en dit jaar is er een nieuwe Sustainable Packaging Award in het leven geroepen.

De ​"Zuivel, specerijen, oliën, sauzen en specerijen” in de categorie drie extra vierge olijfolie. My Olive Tree, uit Griekenland, behaalde de derde plaats, terwijl A Couple Drops (opnieuw Griekenland) en het Italiaanse Madonna Dell'Olivo Special Edition 2013-pakket een Merit-prijs ontvingen.

Madonna Dell'Olivo is een bekroonde olieboerderij onder leiding van de geoloog Antonino Mennella, die zijn werk bij de oliemolen vooral wijdt aan het verbeteren en waarderen van kenmerken van de verschillende olijfvariëteiten.

Madonna dell'Olivo ligt in de Zuid-Italiaanse regio Campania, in de buurt van een oud heiligdom in het hart van het prachtige Cilento-gebied, dat zeer wordt gewaardeerd om zijn gastvrije kust en om zijn landschap met een rijke geschiedenis en vruchtbare gronden. Het heiligdom dankt zijn naam aan de wonderbaarlijke aanblik van de Madonna boven een olijfboom door enkele jonge plaatselijke herders in de 16th eeuw.

Van de 200 olijfbomen rond het oude herenhuis van de familie, die hij van verval heeft gered, produceert Mennella extra vergine olijfolie van ontpitte olijven, zoals de RaRo - een prachtige en complexe 50/50 mix van lokale variëteiten Ravece en Rotondella, met zijn charmante aroma van vers gemaaid gras, tomatenschil en aromatische kruiden. Er is ook de monovariëteit Itrans, gemaakt van Itrana-olijven, met een delicaat bloemenaroma dat meer elegantie geeft aan het rijke karakter, en Carpellese, gemaakt van deze minder bekende maar uitstekende lokale variëteit.

Dit jaar besloot Mennella om een ​​beperkt aantal flessen van 1.5 liter – een groter formaat van de klassieke Butterfly die vaak wordt gebruikt voor premium champagne en die hij ook gebruikt in een kleiner formaat voor de flessen van 250 ml – te verpakken met een speciaal etiket en een elegante doos, om worden gebruikt als een geschenk of voor een speciale gelegenheid.

In 2013 slechts ongeveer 100 ​"speciale verpakkingen” zijn gemaakt, de flessen zijn op verzoek voornamelijk gevuld met Carpellese of andere Madonna dell'Olivo-oliën. Velen van hen werden naar de VS gestuurd, een van de belangrijkste markten voor dit kleine Italiaanse bedrijf. Voor 2014 is hij van plan vrijwel hetzelfde aantal van het speciale pakket te doen, veel meer voor prestige dan voor zaken.

Na de afgelopen drie jaar het logo en de labels van het merk opnieuw te hebben ontworpen, heeft de multidisciplinaire ontwerpstudio NJU — gevestigd in Eboli, Cilento — beschreef deze innovatieve verpakkingsoplossing: ​"Het maakt gebruik van het erfgoed, de hoge kwaliteit en de feestelijke geest van champagne en de ervaring en passie van een ambachtsman, door middel van een onderscheidende keuze uit een magnumfles van 1.5 liter, textuur en geëtste illustratieve details.”

Richard Baird, een Engelse freelance ontwerper gespecialiseerd in logo's, merken en verpakkingen en redacteur bij The DieLine, schreef ook: ​"Er is een bijna reductionistische benadering van de verpakkingsoplossing in die zin dat het de voorkeur geeft aan beeldspraak en structurele keuze als visuele metaforen, in plaats van zich te concentreren op directe en conventionele aanwijzingen. Veel gebruik makend van gevestigde percepties die kruisbestoven zijn uit andere industrieën om een ​​communicatieve eenvoud en een visuele rust te bereiken die verfijnd maar niet abstract aanvoelt. Een oplossing die een aanvulling vormt op een propositie die klanten met een reeds gevestigde merkrelatie die op zoek is naar iets onderscheidends voor een speciale gelegenheid waarschijnlijk zal aanspreken.”



NJU creatief directeur, Mario Cavallaro

De buitenkant van de ontwerpoplossing van NJU bestaat uit: ​"een doos met twee, goed gespreide, schreefloze gewichten in hoofdletters met ongebruikelijke sneden over de terminals, variërende lijnbreedtes en veel onbedrukte ruimte "voor een minimalistisch effect. Een zilveren blokfolie-afwerking versterkt alleen het Premium-beeld van de verpakking en de inhoud ervan. Integendeel, het ontwerp en de afbeelding van de fles lijken meer verband te houden met de thema's erfgoed, ervaring en waarde van vakmanschap.

Volgens Baird is het zelfs ​"trekt een analogie tussen de blijvende religieuze geschiedenis en de eeuwenoude praktijk van de olijfolieproductie” vanwege het gestileerde beeld van een vrouw – die de Madonna van het Heiligdom vlakbij de boerderij voorstelt – dat lijkt te zijn geëtst in een monochrome afdruk op het papier van de eigenaardige bijsluiter/etiket. Binnenin bevat het informatie over de boerderij, handgeschreven details over de geselecteerde olie en verhalende elementen die de communicatieve elementen van het ontwerp versterken. De Madonna lijkt geblinddoekt door het elastiekje dat het etiket gesloten houdt, eveneens een herinnering aan de geluksbrenger-godin Fortuna.

Mario Cavallaro, creatief directeur van NJU, zei: ​"We zijn erg blij met deze erkenning voor ons onderzoek naar ontwerpkwaliteit. En we zijn nog blijer, want hierdoor zijn we erin geslaagd om de geweldige extra vergine olijfolie van Antonino Mennella, die wereldwijd is bekroond, de juiste dekmantel te geven voor de belofte van het merk. Maar bovenal zijn we trots dat twee ondernemingen (zowel de studio als de klant) in Zuid-Italië zijn beoordeeld en gewaardeerd in zo'n belangrijke context als San Francisco, naast enkele vooraanstaande internationale studio's en merken.”