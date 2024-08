De apotheekvergadering was alleen voor leden

Het is niet waar dat de Het IOC hield experts uit niet-IOC-lidstaten buiten de recente bijeenkomst van chemici. Feit is dat alle waarnemers de vergadering niet mochten bijwonen, ongeacht of ze afkomstig waren uit IOC-leden of uit derde landen.

De bijeenkomst was voorbehouden aan officiële regeringsvertegenwoordigers. Het is normaal dat het IOC af en toe een ledenvergadering wil houden. Als een organisatie gewoonlijk open toegang geeft tot haar vergaderingen en de vergaderdocumentatie vrijelijk verspreidt, betekent dit niet dat ze dat altijd moet doen. Het is volkomen gerechtigd om waarnemers toe te staan ​​of niet. Wanneer andere organisaties (WHO, WTO,…) de toegang tot sommige van hun bijeenkomsten hebben beperkt, heb ik nog nooit klachten van journalisten gehoord.



Evenmin is het waar dat sommige mensen de toegang tot de IOC-website werd geweigerd. De waarheid is dat waarnemers, heel logisch, de toegang werd geweigerd tot de documenten die voor deze specifieke bijeenkomst op de agenda stonden.

Als laatste zou het IOC zeer geïnteresseerd zijn om te weten over het ​"reeks bronnen ”die over een debat spraken ​"om het gebruik van sensorische panelen bij het bepalen van de kwaliteit van olijfolie te verminderen of zelfs te elimineren ”. Misschien zijn het de mensen die een hond graag een slechte naam geven en hem ophangen, of die hun eigen paneelherkenningsschema willen creëren en het IOC van deze activiteit willen verdrijven. Wie ze ook zijn, ik kan u verzekeren dat we bij het IOC zeer hoog in het vaandel staan ​​van onze sensorische testmethode (die eigenlijk niet werd besproken op de apotheekvergadering) en we beschouwen het als een essentieel kwaliteitscriterium.

Het feit dat we constant ons best doen om meer panels te betrekken bij onze bekwaamheidsproeven voor IOC-erkenning en dat we hulp bieden bij het opleiden van nieuwe panels, is ruimschoots bewijs dat we niet van plan zijn om hiervan af te zien.