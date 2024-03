Olijfbomen in Gaza onder de bijkomende verliezen van het conflict

Olijfbomen in Gaza zitten gevangen in de spiraal van de aanhoudende Israëlische invasie, waarbij mensen in de Palestijnse enclave brandhout uit hun familieboomgaarden halen om te koken en te verwarmen.

"Om brood te bakken heb je vuur nodig”, zei Khaled Baraka, een Palestijn uit Bani Suhaila, een stad met 41,000 inwoners in Gaza, die met zijn gezin de stad moest ontvluchten, tegen Al Jazeera. ​"Hoe had het anders moeten gebeuren?”

Voordat hij vertrok, kapte Baraka de helft van de bomen in de familieboomgaard om, inclusief olijf-, citroen- en sinaasappelbomen, om zijn familie en buren in nood van brandhout te voorzien.

"Ik was ontheemd… toen Israëlische tanks de stad Khan Younis binnenvielen, hadden we het al moeilijk’, zei Baraka. ​"Mijn boomgaard en velden lagen naast ons huis, en we waren al begonnen met het verbranden van takken.”

"Deze bomen hebben mijn momenten van vreugde en verdriet overleefd”, voegde hij eraan toe. ​"Ze kennen mijn geheimen. Als ik verdrietig en bezorgd was, praatte ik met de bomen, zorgde voor ze… maar de oorlog doodde die bomen.”

Ahlam Saqr, een 50-jarige vrouw uit Gaza-stad, was er kapot van toen haar zonen de vier olijfbomen in hun achtertuin moesten omhakken om het hout te halen dat nodig was om hun huis te koken en te verwarmen.

"Het huis voelde zo leeg aan”, vertelde Saqr aan Al Jazeera. ​"De bomen hadden hun plaats in het huis en het werd donker toen ze weg waren. Wij hebben mooie herinneringen met hen. Ik vertelde iedereen dat mijn bomen mijn levensgezellen waren.”

De Israëlische invasie van Gaza kwam als reactie op de 7 oktoberth aanval toen militanten van Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en andere groepen 1,143 Israëliërs doodden. Gezondheidsfunctionarissen in Gaza schatten dat er sinds de inval van Israël minstens 30,000 Palestijnen zijn gedood.

Het begin van de oorlog viel samen met het begin van de oogst, en als gevolg daarvan plukten sommige lokale bewoners hun fruit niet in de strijd om hun dagelijkse levensonderhoud veilig te stellen.

"In plaats van olijven te [oogsten], kappen we elke boom die we kunnen vinden om te overleven”, vertelde Shahd al-Modallal, een inwoner van Rafah in het zuiden van Gaza, aan The Guardian. ​"We maken een vuur en kondigen aan iedereen in de familie aan dat we een vuur hebben, dus iedereen die eten heeft dat hij of zij wil koken, moet dat meenemen. Dat is onze dagelijkse routine.”

Olijven zijn een belangrijk landbouwgewas in Palestina en worden er ook voor verbouwd duizende jaren aan de oostkust van de Middellandse Zee.

Bijna de helft van het gecultiveerde land op de Westelijke Jordaanoever en Gaza – een gebied van bijna 41,900 hectare – is beplant met meer dan 10 miljoen olijfbomen, voornamelijk lokale, droogteresistente cultivars zoals de Souri en Nabali. Naar schatting zijn ongeveer 100,000 gezinnen in Palestina voor hun levensonderhoud afhankelijk van olijfbomen.

In 2017 werd Palestina de 14th lid van de Internationale Olijfraad (IOC). Volgens de raad produceerde Palestina, inclusief de Westelijke Jordaanoever en Gaza, 23,000 ton olijfolie in het oogstjaar 2022/23. Voorafgaand aan de Israëlische invasie schatte het IOC dat Palestina 12,000 ton olijfolie zou produceren, die vanwege het conflict vrijwel zeker niet zal worden verkregen.

Ondertussen heeft het verbranden van grote hoeveelheden hout en vast afval ertoe geleid dat luchtwegaandoeningen in Gaza toenemen als gevolg van de vrijkomende rook. De Wereldgezondheidsorganisatie meldde afgelopen december 129,000 luchtweginfecties in het gebied in één week.

Volgens het Wereldvoedselprogramma, een organisatie van de Verenigde Naties die voedsel en andere hulp biedt aan mensen in grote nood, is 70 procent van de ontheemden in het zuiden van Gaza afhankelijk van brandhout als brandstof.

"We leven met ziekte”, vertelde Ali Daly, een man die uit Rafah was verdreven en zich in Gaza-stad had gevestigd, tegen The Guardian. ​"Van de rook van het koken, de rook van de luchtaanvallen, van de kou.”