Een olijvenoogst onder bombardement in Zuid-Libanon

RMEICH, Libanon – ​"Sorry voor de late bijeenkomst, maar weet je, het is het olijvenoogstseizoen en ik moet er voor het einde van de dag naartoe. Anders…' De toespraak van pater Nagib wordt onderbroken door het geluid van een bombardement.

Op de top van een nabijgelegen berg stijgt rook op. De omgeving van Rmeich, een christelijk dorp in Zuid-Libanon, wordt sinds 7 oktober voortdurend gebombardeerdth, de dag dat Hamas Israël aanviel.

Hamas is de politieke en militaire organisatie die Gaza bestuurt en wordt door de Verenigde Staten, de Europese Unie en zeven andere landen aangemerkt als terroristische organisatie.

Tot nu toe zijn dat bijna 18,000 Palestijnen en minstens 1,200 Israëliërs zijn doodgegaan in het conflict, aldus de Associated Press. In Libanon zijn ongeveer twintig burgers en bijna honderd militanten omgekomen.

De handen van pater Nagib zijn groen en zwart gekleurd terwijl hij de middag doorbracht met het plukken van de vruchten van zijn bomen. Zijn bos ligt precies op de grens met Israël.

Net als hij hebben veel dorpelingen in dit deel van Libanon olijven op hun velden voor binnenlandse consumptie of om te verkopen voor de kost.

Volgens cijfers van het Libanese ministerie van Landbouw telt de olijvensector in Libanon ruim 110,000 olijventelers en ongeveer 200,000 percelen met 12 miljoen bomen. De lokale boerenbond schat dat 20 tot 30 procent van de nationale productie uit Zuid-Libanon komt.

De olijvensector is belangrijk in Libanon, niet alleen economisch maar ook cultureel. Volgens tenminste één schatting is ruim de helft van de bomen meer dan 500 jaar oud.

Terwijl de economische en sociale crisis die het land de afgelopen vier jaar heeft doorgemaakt, dat wel heeft gedaan had een impact op de olijfolieproductie van het landDe conflicten in het zuiden van Libanon tussen Hezbollah, een politieke partij en militante groepering met banden met Iran, en het Israëlische leger maken het dit jaar nog moeilijker.

De Libanese regering zei dat sinds het begin van het conflict 40,000 olijfbomen zijn afgebrand.

Rook stijgt op van een Israëlische luchtaanval nabij Yaroun, in Zuid-Libanon, zondag 10 december 2023. (AP Photo/Hassan Ammar)

Als sommige mensen besloten te blijven om hun oogst te redden, vlogen meer dan 50,000 mensen naar het zuiden. Sommigen van hen die we ontmoetten in een ontheemdenkamp in Tyr (ten noorden van Rmeich) waren landarbeiders. Op sommige velden blijven de olijven aan de bomen hangen, omdat niemand ze kan plukken.

In Deir Mimas, ten noorden van Rmeich maar nog steeds dicht bij de grens, is het geluid van vliegtuigen vrijwel constant.

Syrische arbeiders komen terug van de olijfgaarden, waar ze zich proberen te haasten om zoveel mogelijk te oogsten.

Dit dorp had het afgelopen seizoen 400 arbeiders in het veld nodig. Dit jaar zijn velen echter al vertrokken vanwege het conflict. Ook al werd Deir Mimas niet direct geraakt, het gebeurde midden in de gevechten.

Hanoune, die weigerde haar volledige naam te noemen, gaat aan haar tafel in haar tuin zitten en eet haar lunch op. Ondanks haar glimlach en warme welkom kan de dorpeling haar zorgen over het seizoen van dit jaar niet verbergen.

"Soms, als we in de velden zijn, kunnen we de bombardementen horen. Het is eng. Maar soms lukt dat niet,' zei ze terwijl ze een mandarijn schilde.

Hanoune is voor het levensonderhoud van haar gezin afhankelijk van haar olijfgaarden en een pension. Ze weet dat dit jaar voor beide geen goed jaar zal zijn.

"We wachten op de olijven en verkopen ze dan”, zei ze. ​"Ieder jaar is het zo, maar hoe zit het dit jaar? Ik heb zeep gemaakt van de olie, de verpakking en zo, het heeft me veel geld gekost.’

"Maar nu kan ik ze niet verkopen”, voegde ze eraan toe. ​"Het kan wachten tot volgend jaar, maar hoe moet ik in de tussentijd leven?”

Hanoune vreest een escalatie aan de grens, vergelijkbaar met wat er in 2006 gebeurde. Tijdens het 34 dagen durende conflict tussen Hezbollah en Israël werd vrijwel de hele lokale infrastructuur gebombardeerd.

Het zou een nieuwe uitdaging toevoegen aan het oogstseizoen van dit jaar, en nog meer nevenschade van de woede van de mensheid.