Handelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur lopen gevaar door vermeende Argentijnse beperkingen tegen de invoer van Europese olijfolie

Onderhandelingen tussen de Europese Unie en Mercosur om een ​​vrijhandelsovereenkomst tot stand te brengen, lopen momenteel gevaar vanwege vermeende Argentijnse beperkingen tegen de invoer van bepaalde Europese voedselimporten, met name olijfolie. Als reactie op de Argentijnse invoerbeperkingen voor voedsel die door de Argentijnse minister van Binnenlandse Handel Guillermo Moreno zijn ingevoerd, heeft de Europese Unie overwogen deze zorgen aan de Wereldhandelsorganisatie te melden.

Mercosur is een regionale handelsovereenkomst (RTA) tussen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay, opgericht in 1991 door het Verdrag van Asunción, dat later werd gewijzigd en bijgewerkt door het Verdrag van Ouro Preto uit 1994. Het doel is om vrijhandel en het vloeiende verkeer van goederen, mensen en valuta te bevorderen.

Joao Aguiar Machado, plaatsvervangend directeur-generaal van de EU voor externe betrekkingen, zei: ​"het probleem is dat deze maatregelen, afgezien van hun directe impact op de handel, het vertrouwen ondermijnen dat nodig is om deze onderhandelingen te ontwikkelen. "[1] Aguiar Machado vreest dat, ​"deze specifieke kwestie zou de sfeer van de handelsbesprekingen kunnen besmetten. " 1

De Argentijnse autoriteiten, met name de huidige president Cristina Kirchner en haar ministers, hebben het bestaan ​​van dergelijke beperkingen voor Europese producten ontkend en verzetten zich tegen het feit dat de handelsbesprekingen tussen Mercosur en EU niet het geschikte forum zijn om een ​​dergelijke bilaterale kwestie aan te pakken.

Als reactie hierop merkt Aguiar Machado op dat hoewel deze beperkingen misschien niet op papier bestaan, ze zeer reëel zijn en worden bewezen door Argentijnse, ​"interne communicatie ... praten over apparaten met een handicap. Containers zijn geblokkeerd in havens en dat valt niet te ontkennen. "1

Dit heen en weer gepraat is echter niet de enige belemmering voor de onderhandelingen tussen de EU en Mercosur. Frankrijk leidt nog eens een tiental Europese landen in een protest tegen dit potentiële vrijhandelsverdrag, met het argument dat de lagere productiekosten door goedkope arbeid in Zuid-Amerika een negatief effect zouden hebben op de Europese olijfolieproducenten, die al te maken hebben met financiële crises en prijzen die blijven dalen.

Het uiteenvallen van deze gesprekken kan voor beide partijen rampzalig zijn, aangezien de handel tussen de EU en Mercosur bijna evenveel vertegenwoordigt als de handel tussen de EU en heel Latijns-Amerika samen. Bovendien is de EU de belangrijkste markt voor de export van landbouwproducten voor Mercosur, die in 19.8 goed was voor ongeveer 2009% van de totale landbouwimport in de EU [2].







