De Wereldhandelsorganisatie vindt dat de VS niet aan de regels voldoen in de strijd om de olijvenhandel

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) berispte de Verenigde Staten publiekelijk en oordeelde eerder deze week dat zij er niet in waren geslaagd aan hun eerdere verplichtingen te voldoen. besluit om de tarieven af ​​te schaffen over de import van Spaanse rijpe zwarte tafelolijven.

Na bijna een jaar van beraadslaging zei de WTO dat de Europese Unie heeft aangetoond dat de VS er niet in zijn geslaagd hun maatregelen in overeenstemming te brengen met het internationaal recht – in wezen door de tarieven af ​​te schaffen.

De WTO bevestigde verder dat de Amerikaanse wet die de autoriteiten aanhaalden in hun besluit om tarieven op te leggen aan Spaanse tafelolijven in strijd is met het internationale handelsrecht. Het heeft de deur geopend voor de EU om vergeldingstarieven op te leggen aan de Amerikaanse export.

Antonio de Mora, de secretaris-generaal van de Spaanse vereniging van exporteurs en producenten van tafelolijven (Asemesa), juichte de uitspraak toe, maar riep Brussel op om vergeldingstarieven op te leggen totdat de Amerikaanse tarieven worden afgeschaft.

“[De VS moeten] 100 procent van het tarief afschaffen”, zei hij. ​"Het zal voor de EU noodzakelijk zijn om dringend actie te ondernemen door vergeldingstarieven op te leggen aan producten die de VS naar de EU exporteren, als de enige manier om de afschaffing van de tarieven op olijven te bewerkstelligen.”

Het Amerikaanse besluit om de tarieven af ​​te schaffen kan echter neerkomen op een afzonderlijke zaak die wordt behandeld bij het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Federal Circuit – Aceitunas Guadalquivir v. Verenigde Staten, Coalition for Fair Trade in Ripe Olives.

Advocaten die bij de zaak betrokken zijn, zijn van mening dat de kans groter is dat de rechtbank tot een besluit zal komen nu de WTO haar uitspraak heeft gedaan, wat definitief zou zijn omdat het hoogst onwaarschijnlijk is dat het Amerikaanse Hooggerechtshof een beroep zal behandelen.

Toch zei Asemesa, een aanklager in de zaak die momenteel bij het Amerikaanse Hof van Beroep wordt behandeld, de schade was al gedaan naar de sector, waarbij veel traditionele kopers van Spaanse tafelolijven zich naar andere landen wenden.

"Het verlies van 70 procent van de export naar de VS, ten gunste van landen als Marokko, Egypte of Turkije en gemeenschapslanden als Portugal of Griekenland, verandert de vrije concurrentie en bedreigt het duidelijke mondiale leiderschap van Spanje in deze sector”, aldus De Mora.

Think gegevens van het Spaanse Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening was de totale Spaanse export van tafelolijven naar de VS in de eerste acht maanden van 2023 14 procent lager dan in 2017, het laatste jaar voordat de tarieven werden opgelegd. In dezelfde periode ging Spanje van het leveren van 39 procent van de Amerikaanse tafelolijven naar slechts 19 procent in 2023.

Het ministerie schat dat de tarieven op de import van Spaanse zwarte tafelolijven producenten, verpakkers en exporteurs sinds 208.6 in totaal 2017 miljoen euro hebben gekost.

De overheidsgegevens wezen echter ook op beter nieuws voor de Spaanse export van groene tafelolijven, die getroffen werd door een tarief van 25 procent in een afzonderlijk geschil tussen de VS en de EU over subsidies van vliegtuigfabrikanten. Die tarieven zijn inmiddels opgeschort.

Terwijl de export van groene tafels naar de VS 12 procent onder het niveau van vóór 2021 blijft tarieven werden opgelegdVolgens het ministerie bleven ze stijgen.