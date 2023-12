Aanscherping van de waterregelgeving in Californië kan de olijventeelt stimuleren

Ondanks het ontwikkeling van El Niño in de oostelijke Stille Oceaan, resulterend in een nat 2023 voor Californië, verwachten klimaatexperts dat de Golden State steeds heter en droger zal worden.

Volgens het kantoor van gouverneur Gavin Newsom zijn warmere en drogere weersomstandigheden het gevolg klimaatverandering zou de watervoorziening van de staat tegen 10 met wel 2040 procent kunnen verminderen.

Olijfbomen verbruiken veel water als ze volledig worden geïrrigeerd; Of een teler al dan niet water bespaart, hangt af van de manier waarop hij de boomgaard beheert, wat niet altijd gemakkelijk is om goed te doen. - Caitlin Peterson, adjunct-directeur, PPIC Water Policy Center

Het Public Policy Institute of California (PPIC) schat dat 40 procent van al het water in de staat in de landbouw wordt gebruikt. Terwijl de staat strengere waterregelgeving invoert en een efficiënter watergebruik aanmoedigt, wedden sommige boeren al op droogtebestendige olijven als gewas van de toekomst.

"Olijven zijn niet het enige boomgewas dat bestand is tegen een klein tekort aan irrigatie, maar olijven vallen op door hun droogtetolerantie,” vertelde Caitlin Peterson, adjunct-directeur van het PPIC Water Policy Center. Olive Oil Times.

"Ze kunnen groeien op zeer marginale gronden met arme gronden, iets wat niet gezegd kan worden van veel van de dominante boomgewassen in Californië, zoals amandelen, walnoten en steenfruit,” voegde ze eraan toe.

Volgens Peterson zijn zowel tafel- als olie-olijven bestand tegen droogte. Tafelolijven kunnen snel hun vruchtgrootte herstellen na een tijdelijke vermindering van de irrigatie, zelfs tot een vermindering van 50 procent in de zomer. Ze kunnen echter nog zwaardere reducties doorstaan ​​met een kleine (tien procent) opbrengstreductie.

Bij olie-olijven zijn bepaalde waterbeperkingen nuttig, omdat ze de vegetatieve groei onder controle houden, zodat de boomgaard in heggen kan worden verbouwd. Waterstress kan de vruchtgrootte verkleinen, maar voor de olieproductie is dit minder belangrijk.

"Hoewel je dit in Californië niet vaak ziet, werden olijven traditioneel geteeld in droge landbouwsystemen,” zei Peterson. ​"Dit betekende geen irrigatie en het uit elkaar zetten van bomen om concurrentie om bodemvocht te voorkomen.”

"Het feit dat olijven goed geschikt zijn voor dat soort systemen zegt veel over hun aanpassingsvermogen en het potentieel om managementaanpassingen door te voeren om de productiviteit te behouden, zelfs onder waterschaarste”, voegde ze eraan toe.

Volgens Peterson moeten drooggekweekte olijven in Californië nog economisch levensvatbaar blijken te zijn. Toch is er mogelijk meer ruimte voor deze oplossingen, omdat de beschikbaarheid van irrigatiewater in sommige gebieden afneemt.

Olijfwatersystemen zijn ontstaan ​​in de context van de recente droogte in Californië en de aanhoudende zorgen over droogte.

Peterson zei dat het bewijsmateriaal duidelijk is dat klimaatverandering leidt tot frequentere en intensere droogtes in Californië.

Hetere droogtes trekken meer water uit de bodem en de vegetatie, wat een cyclus van plantenstress kan veroorzaken die de droogte nog verder intensiveert.

In een gedetailleerd PPIC-beleidsoverzicht werden de problemen met betrekking tot droogte en landbouw en hun impact benadrukt, vooral in de San Joaquin Valley in Californië.

PPIC benadrukte dat aanhoudende droogte tot gevolg heeft dat de beschikbaarheid van water afneemt en de vraag naar gewaswater toeneemt. De brief beschreef de dynamische situatie, ​"een snelle droogte – aangewakkerd door klimaatverandering – beperkt de beschikbaarheid van water en verhoogt de vraag naar gewaswater.”

"De zorg bij langdurige droogtes, zoals die we tussen 2012 en 2016 hebben gezien, is dat je geen seizoen van irrigatie van een boomoogst kunt overslaan”, aldus Peterson. ​"We zagen dat tijdens de droogte veel amandelboomgaarden werden gesloopt, omdat telers niet over het water beschikten en het zich niet konden veroorloven om ze te onderhouden als ze niet zouden produceren."

"Dat is een groot verlies als je bomen niet al het einde van hun productieve leven naderen”, voegde ze eraan toe.

Grondwater is een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden als het gaat om de watervoorziening. Grondwater was vroeger de droogtereserve voor telers. Toen oppervlaktewater in het verleden schaars werd, konden telers het verschil compenseren door zoveel water uit de grond te pompen als nodig was.

Dat is nu niet mogelijk omdat Californië de Sustainable Groundwater Management Act van 2014 begint te implementeren.

"De bezuinigingen die zullen plaatsvinden om het grondwatergebruik op een duurzaam niveau te brengen zijn van cruciaal belang voor de levensvatbaarheid van de landbouw op de lange termijn, vooral in gebieden als de San Joaquin Valley”, aldus Peterson.

Ze waarschuwde echter dat tussen de 200,000 en 365,000 hectare geïrrigeerd land, ongeveer 10 procent van het totaal in San Joaquin Valley, uit de productie zou kunnen komen om de vraag te verminderen.

"We schatten dat de watervoorziening in 20 alleen al in de San Joaquin Valley met 2040 procent zal zijn afgenomen ten opzichte van waar we momenteel mee werken, als gevolg van de gecombineerde effecten van de Sustainable Groundwater Management Act, klimaatverandering en strengere milieuregels”, aldus Peterson. .

"Als je bovenop de Wet Duurzaam Grondwaterbeheer nog een droogte toevoegt, wordt het nog lastiger om het beheersbaar te maken”, voegde ze eraan toe. ​"Ik vermoed dat je wellicht meer olijfboomgaarden gaat zien in marginale gebieden die de dorstigere bomen niet langer kunnen dragen.”

A verslag over de Wet Duurzaam Grondwaterbeheer-gerelateerde reducties in de watervoorziening werd voorspeld dat de transitie een uitdaging zou zijn.

Inspanningen om de watervoorziening te vergroten omvatten grondwateraanvulling, waterhandel en methoden om de toenemende waterschaarste te beheersen. Zelfs in het beste geval onderstreepte Peterson dat in de San Joaquin Valley mogelijk ongeveer 202,000 hectare braak moet worden gelegd.

Veelbelovend alternatief landgebruik kan betrekking hebben op de ontwikkeling van zonne-energie, waterbeperkte landbouw, herstel van gewoontes, oplaadbekkens en waterefficiënte nieuwe woningen, zoals uiteengezet in het rapport.

Peterson merkte op dat er goed gedocumenteerd onderzoek en richtlijnen beschikbaar zijn over gereguleerde irrigatie met tekorten voor olijfboeren. Ze adviseerde dat universitaire bronnen een uitstekende plek zijn om meer te leren over specifieke praktijken.

Deze hulpbronnen kunnen olijfboeren een precies idee geven van hoeveel irrigatie kan worden teruggeschroefd als er weinig water is, en van de juiste groei- en voortplantingsfasen om dat te doen.

Olijven zijn niet zo gevoelig voor de timing van tekortirrigatie als andere boomgewassen. Peterson adviseerde echter dat sommige etappes, indien mogelijk, nog steeds beter vermeden kunnen worden.

Sommige hardnekkige mythen over olijfwatersystemen en watergebruik in Californië zijn moeilijk te ontkrachten.

"Olijfbomen verbruiken veel water als ze volledig worden geïrrigeerd; Of een teler al dan niet water bespaart, hangt af van de manier waarop hij de boomgaard beheert, wat niet altijd gemakkelijk te realiseren is”, aldus Peterson.

"Ik denk ook dat mensen de neiging hebben om zich te veel op te concentreren het verhogen van de efficiëntie van irrigatiesystemen als de sleutel tot het gebruik van minder water,” voegde ze eraan toe. ​"Efficiëntere leveringssystemen helpen het waterverbruik per hectare te verminderen, maar we vergeten dat een teler hierdoor meer hectares kan beplanten omdat hij minder water per hectare gebruikt. De sleutel is om te kijken naar het totale waterverbruik, en niet naar de druppels per hectare.”