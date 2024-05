De mondiale olijfolieproductie staat voor het tweede jaar op rij van daling

Het begin van de oogst is in het hele Middellandse Zeegebied aan de gang en de voorlopige productieschattingen worden al opgeteld.

Volgens interviews met boeren, molenaars en lokale functionarissen wordt voorspeld dat de zeven grootste olijfolieproducerende landen ter wereld in het oogstjaar 1.97/2023 24 miljoen ton zullen opleveren, een daling van zeven procent vergeleken met vorig jaar en 23 procent onder het gemiddelde. van de voorgaande vier oogstjaren.

Samen waren Spanje, Italië, Tunesië, Griekenland, Turkije, Marokko en Portugal vorig jaar verantwoordelijk voor 72 procent van de mondiale olijfolieproductie. Over de afgelopen vier oogstjaren ligt dat cijfer op 82 procent.

Als gevolg hiervan zal de mondiale olijfolieproductie in het oogstjaar 2023/24 waarschijnlijk onder de 2.94 miljoen ton in 2022/23 uitkomen, de laagste opbrengst sinds 2016/17.

Volgens Juan Vilar, een in Spanje gevestigde strategische adviseur voor de olijfoliesector, kan de mondiale productie dalen tot 2.4 miljoen ton, een daling van 18 procent vergeleken met 2022/23 en 24 procent onder het gemiddelde van de voorgaande vier oogstjaren.

Terwijl producenten in Spanje, Italië, Tunesië, Marokko en Portugal dit jaar superieure oogsten verwachten, wordt verwacht dat de productiestijgingen bescheidener zullen zijn dan de significante dalingen die in Turkije en Griekenland worden voorspeld.

Hieronder vindt u een samenvatting van wat producenten en ambtenaren dit oogstjaar verwachten in de zeven belangrijkste producerende landen.

Spanje

Na de historisch slechte oogst van vorig jaarSpaanse functionarissen zijn optimistisch dat het oogstjaar 2023/24 zal verbeteren. De productie zal naar verwachting stijgen van 664,033 ton naar 765,362 ton.

Ondanks de stijging van 15 procent ten opzichte van vorig jaar zal de productie naar verwachting nog steeds 34 procent onder het gemiddelde van de voorgaande vier oogstjaren blijven. Als resultaat olijfolie De verwachting is dat de prijzen zullen blijven stijgen tot en met mei.

Door wat regen in de zomer en herfst kreeg het grootste olijfolieproducerende land ter wereld ook wat regen uitstel van de historische droogte.

De verzengende lentetemperaturen beschadigden echter sommige bomen terwijl ze bloeiden, wat resulteerde in een lagere vruchtzetting in Andalusië, 's werelds grootste olijfolieproducerende regio.

Kortom, De verwachting is dat de productie in Andalusië zal stijgen 7 procent vergeleken met vorig jaar, tot 550,600 ton. Dit blijft echter 40 procent onder het gemiddelde van de voorgaande vier seizoenen.

Telers in het midden van het land meldden ook schade door vorst in het vroege voorjaar, waardoor ook de potentiële vruchtzetting daalde. Niettemin zijn boeren en molenaars in Castilië-La Mancha, EstremaduraOok de regio Valencia, Catalonië en Aragón verwachten dit jaar superieure oogsten.

Italië

Boeren en ambtenaren in Italië verwachten dit productie van meer dan 290,000 ton in 2023/24, waarbij enkele grote producenten meer dan 300,000 ton voorspellen.

Als het laagste punt van deze schatting werkelijkheid wordt, zou dit een stijging van 23 procent betekenen vergeleken met de opbrengst van vorig jaar, maar 4 procent onder het gemiddelde van de voorgaande vier oogsten blijven.

De stijgende productie is vooral te danken aan de veelbelovende omstandigheden in het zuiden van het land, waaronder de regio's Apulië, Calabrië en Sicilië, die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 70 procent van de Italiaanse productie.

In andere zeer belangrijke regio's voor de olijfolieproductie, zoals Toscane, ziet de oogst er zeer uitdagend uit, op enkele opmerkelijke uitzonderingen na.

"Het olijventeeltseizoen was goed en de kwaliteit lijkt goed. We verwachten ook een hogere opbrengst vergeleken met andere boerderijen in de omgeving,” Luca Perotti, algemeen directeur van de centrale Toscaanse producent, Azienda Pometti, Vertelde Olive Oil Times.

"Deze [positieve] schattingen zijn voornamelijk te danken aan de aandacht die we besteden aan regeneratieve landbouwpraktijken, ondersteund door technologie en een aanzienlijke ervaring op het veld”, legt Perotti uit.

Tunesië

Met een rendement van 220,000 ton olijfolie verwacht in het oogstjaar 2023/24 verwachten de Tunesische producenten een aanzienlijk herstel van de oogst vorig seizoen 180,000 ton.

"Deze keer regende het op cruciale momenten, wat de situatie hielp verbeteren”, zegt Hédi Belkhodja, algemeen directeur van producent en exporteur Bulla Regia, Vertelde Olive Oil Times.

Over de mogelijkheid van verdere regenval in de cruciale weken vóór de oogst merkte Belkhodja op ​"onder de juiste omstandigheden is het mogelijk dat de totale opkomst de 250,000 ton voorspeld door het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Onder normale omstandigheden zou dit dichter bij de 200,000 tot 220,000 ton moeten liggen.”

Ambtenaren in verschillende belangrijke olijfolieproducerende regio's, waaronder Sfax en Gafsaverwachten dat de rendementen dit jaar zullen herstellen als gevolg van toegenomen investeringen in de sector en betere klimatologische omstandigheden.

"Dit jaar was de oogstcampagne voortijdig gepland vanwege de moeilijke klimatologische omstandigheden in Tunesië als gevolg van het vasthouden van regen en hoge temperaturen”, vertelde Taher Mbarki, regionaal commissaris voor landbouw en hydraulische hulpbronnen, aan de lokale media.

Griekenland

Na de recordoogst van vorig jaar van 330,000 ton, de olijfolieproductie in Griekenland is zal naar verwachting aanzienlijk afnemen, met voorlopige schattingen van 200,000 ton.

Op basis van deze voorspelling wordt verwacht dat de Griekse olijfolieproductie met bijna 40 procent zal dalen vergeleken met vorig jaar en 28 procent onder het gemiddelde van de voorgaande vier oogstjaren zou liggen.

Producenten en functionarissen in het land schreven de productiedaling toe aan het feit dat veel bosjes een land binnenkwamen ​'buiten het jaar' in de natuurlijke afwisselende cyclus van de olijfboom, gecombineerd met de extreme weersomstandigheden in sommige delen van het land en de opkomst van de olijf fruitvlieg In andere.

Op Kreta, dat verantwoordelijk is voor grofweg een derde van de nationale productie, verwachten ambtenaren een van de slechtste oogsten ooit van het eiland. Een warme en natte zomer creëerde ideale omstandigheden voor het gedijen van de olijffruitvlieg, wat ongekende schade veroorzaakte aan de bosjes op het hele eiland.

Ondertussen kenden andere Griekse eilanden en de noordelijke regio's van het schiereiland een zeer warme winter, wat ertoe leidde dat veel bomen minder koude uren kregen dan nodig was om de volgende lente vrucht te dragen.

Turkije

Na een recordopbrengst van 421,000 ton vorig jaar, waardoor Turkije de op een na grootste producent ter wereld werd, is de oogst van dit jaar dat wel zal naar verwachting aanzienlijk afnemen.

Mustafa Tan, voorzitter van de Nationale Olijfolieraad, vertelde dit Olive Oil Times die productie zal naar verwachting slechts 180,000 ton bereiken in het oogstjaar 2023/24, een daling van 57 procent vergeleken met vorig jaar en 33 procent onder het gemiddelde van de voorgaande vier oogstjaren.

Een combinatie van vele producenten in het land die een ​'buiten het jaar' in de natuurlijke afwisselende vruchtcyclus van de olijfboom en extreme weersomstandigheden in sommige delen van het land werden toegeschreven aan de productiedaling.

Telers in het westen en zuidwesten van Turkije zeggen dat koud en regenachtig weer in de lente het stuifmeel wegspoelde en de bloesems van veel bomen beschadigde, wat resulteerde in een lagere vruchtzetting. Bovendien beschadigde hagel in sommige delen van het land bomen tijdens de bloeiperiode.

In Oost-Turkije als laatste De dodelijke aardbeving van februari beschadigde olijfbomen en molens aanzienlijk, wat resulteerde in een lagere productie.

Marokko

Ambtenaren en producenten in Marokko verwachten dat de olijfolieproductie zal toenemen met 10 procent vergeleken met de oogst van 2022/23, tot een geschat totaal van 171,600 ton.

Als de productievoorspellingen uitkomen, zou de oogst van dit jaar het gemiddelde van de voorgaande vier oogstjaren met 4 procent overschrijden, waardoor Marokko een van de weinige landen onder de zeven toonaangevende producenten is die een bovengemiddelde opbrengst ervaart.

De stijgende olijfolieproductie komt ondanks het feit dat het ministerie van Landbouw van het land voorspelt dat de olijvenproductie dit jaar een vergelijkbaar niveau zal bereiken als het vorige.

"Dit kan worden toegeschreven aan een verminderde productie van tafelolijven dit jaar”, zegt Adil Bajoub Adil, een agronomisch ingenieur en coördinator van Marokko's eerste olijfoliespecifieke masteropleiding, Vertelde Olive Oil Times.

"De meerderheid van de producenten is van plan hun olijven te verwerken vanwege het versnelde rijpingsproces als gevolg van de hittegolf in augustus en september”, voegde hij eraan toe. ​"Bovendien is de prijs van olijfolie dit jaar erg hoog, wat de meeste producenten ertoe aanzet hun volledige productie uitsluitend aan olijfolie toe te wijzen.”

Volgens sommige functionarissen had de olijfolieproductie nog hoger kunnen zijn als de gevolgen van droogte, extreme weersomstandigheden en de aardbeving in september geen schade aan bomen in verschillende delen van het land hadden veroorzaakt.

Portugal

Ambtenaren en producenten in Portugal schatten dat in De productie zal zijn stijgende lijn voortzetten in het Iberische land, tot ongeveer 145,000 ton.

Als de voorspelling uitkomt, zou de productie in Portugal groter zijn dan dat vorig jaar in totaal 125,000 ton met 16 procent en het gemiddelde van de voorgaande vier jaar met iets meer dan 1 procent.

Producenten schreven de productiestijging toe aan veel bosjes in het land die een land binnenkwamen ​'op-jaar' in de natuurlijke afwisselende cyclus van de olijfboom, samen met een natte winter en lente die reservoirs en aquifers aanvullen.

Er wordt echter niet verwacht dat elk deel van het land de voordelen op uniforme wijze zal ervaren. De stijging van de productie wordt voornamelijk veroorzaakt door de superdichte bosjes van Alentejo, waarvan het hectareoppervlak neemt jaarlijks toe.

Ondertussen kende de productie in de traditionele olijfgaarden in het noorden van het land een productiedaling vergeleken met het voorgaande jaar.

Costas Vasilopoulos heeft bijgedragen aan dit rapport.