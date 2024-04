Kleine producenten en oleotoerisme staan ​​centraal bij Ercole Olivario

Ercole Olivario, een wedstrijd voor de beste Italiaan extra vierge olijfolie, concludeerde zijn 32nd editie op 6 aprilth in Perugia in het auditorium San Francesco al Prato, een cultureel monument in de Umbrische hoofdstad.

Ercole Olivario, gepromoot door de Italiaanse Unie van Kamers van Koophandel voor Industrie, Ambacht en Landbouw (Unioncamere), in samenwerking met de Kamer van Koophandel van Umbrië, is de enige institutionele nationale wedstrijd gewijd aan de olijfoliesector.

De wedstrijd is de afgelopen jaren uitgebreid met verschillende neveninitiatieven en heeft tot doel Italiaanse olijfolieproducenten te promoten en kwaliteitsgerichte bedrijven te ondersteunen.

Tijdens het slotevenement maakten Federico Sisti en Giorgio Mencaroni, respectievelijk de secretaris-generaal en voorzitter van de Kamer van Koophandel van Umbrië, de 12 winnaars bekend van de felbegeerde trofee, bestaande uit een miniatuurreplica van de tempel van Hercules Olivarius.

De tempel van Hercules Olivarius werd in de tweede eeuw voor Christus gebouwd in het hart van Rome. (Foto: Ercole Olivario)

Er werden twee producenten bekroond uit Umbrië, Sardinië en Puglia, en één producent uit elk van Trentino-Alto Adige, Toscane, MoliseOok Campanië, Calabrië en Sicilië vielen in de prijzen.

De helft van de winnende producenten heeft dat gedaan Beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en Beschermde geografische aanduiding (BGA) certificeringen.

De bekroonde olijfolie zal het onderwerp zijn van het Shelf Life Monitoring Project, dat zal worden uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Perugia.

"Voor deze editie hebben we dit experimentele onderzoeksproject geïntroduceerd dat het prestige van de competitie verder bevestigt”, aldus Mencaroni.

"Het wordt uitgevoerd door middel van instrumentele en sensorische analyses en richt zich op gegevens over de langdurige opslag van de extra vierge olijfolie van de finalisten”, voegde hij eraan toe. ​"Met speciale aandacht voor hun gezondheidseigenschappen zal het onderzoek informatie opleveren die nuttig is voor zowel producenten als consumenten.”

Ondertussen werden tijdens de vierde editie van de kwaliteitswedstrijd voor tafelolijven acht prijzen uitgereikt aan producenten uit Sicilië, Puglia, Lazio en Abruzzo, met één prijs per verwerkingsmethode.

Daarnaast werden drie Siciliaanse boeren met BOB en twee Toscaanse en Apulische producenten bekroond tijdens La Goccia d'Ercole (De Druppel van Hercules), gewijd aan kleinschalige Italiaanse producenten.

Sisti zei dat de nevenwedstrijd is opgezet om kleinschalige producenten, van wie sommigen niet voldoen aan de minimale productievereisten voor grotere wedstrijden, een kans te geven om te experimenteren en hun extra vierge olijfolie te laten beoordelen door een panel van deskundigen.

"Het is inderdaad een broedplaats geworden, waar we voortreffelijke extra vierge olijfolie ontdekken, en ook een ervaring waardoor de boeren de kans krijgen om te trainen om in de toekomst aan de belangrijkste wedstrijd deel te nemen en de concurrentie op de wereldmarkt beter het hoofd te kunnen bieden”, zegt hij. gezegd.

Regionale panels selecteerden de deelnemers aan Ercole Olivario tijdens proeverijen die de afgelopen weken plaatsvonden. In sommige regio's vonden de selecties plaats via een wedstrijd.

Vijftien merken uit Lazio werden toegelaten na het winnen van de Premio Roma Evo, gehouden bij de Kamer van Koophandel van Rome, terwijl 13 Umbrische merken werden geselecteerd tijdens de Oro Verde dell'Umbria-wedstrijd bij de plaatselijke kamer van koophandel.

Het jurypanel van de nationale wedstrijd bestond uit 16 professionele proevers uit alle deelnemende Italiaanse regio's, onder leiding van een panelleider en een coördinator.

Federico Sisti (links) en Giorgio Mencaroni (rechts) met Marina Colonna en Andrea Caterina op de 32nd Ercole Olivario (Foto: Ercole Olivario)

Het evenement zag ook de lancering van de eerste rapport over oleotoerisme in Italië, het resultaat van een samenwerking tussen de vereniging Città dell'Olio, het Unaprol-Coldiretti consortium en Roberta Garibaldi, een vooraanstaand expert op het gebied van voedsel- en wijntoerisme.

Volgens hun onderzoek omvat de oleotoerisme-industrie van het land ongeveer een miljoen bedrijven met een productiewaarde van bijna € 2 miljard.

Het rapport bevat gedetailleerde gegevens, andere inzichten over de aantrekkelijkheid van de sector en de beste praktijken van Italiaanse bedrijven die een oleotoeristisch opvangproject ontwikkelen.

De organisatoren van Ercole Olivario hebben onlangs de speciale prijs Giorgio Phellas voor oleotoerisme geïntroduceerd, die naar het Siciliaanse bedrijf Mandranova ging.

"We zijn erg blij met deze erkenning, omdat we sterk geloven in het potentieel van oleotoerisme”, vertelde mede-eigenaar Silvia Di Vincenzo. Olive Oil Times. ​"Ons bedrijf ligt dicht bij de Vallei van de Tempels van Agrigento, een UNESCO-werelderfgoed en toeristisch referentiepunt.”

"We hebben een ontvankelijke structuur waarin we mensen van over de hele wereld ontvangen en hen betrekken bij mini-olijfolieproeverijen”, voegde ze eraan toe. ​"Deze trainingen omvatten uitleg over het hele productieproces, informatie over de voedingseigenschappen van extra vierge olijfolie en suggesties voor foodpairing.”

"We willen dat degenen die ons bedrijf bezoeken begrijpen wat een hoogwaardige extra vierge olijfolie is en wat er achter de productie ervan schuilgaat”, vervolgde Di Vincenzo.

Tijdens het evenement werden nog andere speciale prijzen uitgereikt aan bedrijven uit Toscane, Molise, Trentino-Alto Adige, Calabrië en Umbrië, die zich op verschillende gebieden onderscheiden, zoals vrouwelijk en jong ondernemerschap, digitale communicatie en verpakkingen.

Ten slotte kreeg de beste monovariëteit van het seizoen, geproduceerd op Sardinië, een vermelding van verdienste.

De Ercole Olivario-winnaars voor elke categorie zijn:

Extra Vierge Olijfolie – Licht Fruitig

Eerst geclassificeerd: Molensis, Marina Colonna, Molise

Extra vierge olijfolie – medium fruitig

Eerst geclassificeerd: GangaLupo, Azienda Agricola Bisceglie Maria, Puglia

Tweede geclassificeerd: Alphabetum, Masoni Becciu di Deidda Valentina, Sardinië

Extra Vierge Olijfolie – Intens Fruitig:

Eerste geclassificeerd: Concordu, Nicola Solinas, Sardinië

Tweede geclassificeerd: Torchia, Oleificio Torchia, Calabrië

Derde geclassificeerd: Schinosa, Aziende Agricole Di Martino, Puglia

BOB/BGA – Lichtfruitig:

Eerste geclassificeerd: Batta DOP Umbrië Colli del Trasimeno, Frantoio Batta, Umbrië

BOB/BGA – Medium fruitig:

Eerste geclassificeerd: Colleruita DOP Umbrië Colli Assisi – Spoleto, Azienda Agraria Viola, Umbrië

Tweede geclassificeerd: Brioleum Garda DOP Trentino, Azienda Agricola Brioleum, Trentino-Alto Adige

Derde geclassificeerd: Agrestis Nettaribleo Dop/Bio DOP Monti Iblei – Monte Lauro, Società Cooperativa Agricola Agrestis, Sicilië

PDO/BGA – Intens fruitig:

Eerste geclassificeerd: Hirpinia DOP Irpinia – Colline dell'Ufita, San Comaio, Campania

Tweede geclassificeerd: Biologisch Bio IGP Toscano, Frantoio Franci, Toscane

De Goccia d'Ercole-winnaars zijn:

Extra vergine olijfolie:

Eerste advertentie: Biologico, Società Agricola Buonamici Srl Unipersonale, Toscane

Tweede geclassificeerd: Rodonea, Società Agraria Petrizzelli Snc, Puglia

Derde geclassificeerd: Selezione del Conte, Tenuta il Corno, Toscane

BOB/BGA:

Eerste geclassificeerd: Foglie di Platino IGP Sicilia Biancolilla Bio Premier Cru, Società Agricola Vincenzo Signorelli & Partners Srl, Sicilië

Tweede geclassificeerd: DOP Involio Nocellara del Belice, l'Azienda Vitivinicola Casa di Grazia di Di Francesco Maria Grazia, Sicilië

Derde geclassificeerd: Don Peppino IGP Sicilia, Azienda Agricola Sikulus, Sicilië

De Ercole Olivario-website en sociale mediapagina's bieden een volledige lijst van de winnaars van 2024 en informatie over de geplande evenementen.