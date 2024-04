Kroatische landbouwminister juicht de meest bekroonde producent van het land toe

Met de bekendmaking van de vier onderscheidingen eerder deze week, Avistri werd de meest gedecoreerde Kroatische producent in de Wereldranglijst olijfolie en dit jaar NYIOOC.

De producenten zijn gevestigd in de noordwestelijke regio van Istrië verdiende drie Gold Awards en een Silver Award op de Wereldcompetitie van 2024, wat hun totaal sinds 24 op 2018 brengt.

"We zijn trots op onze successen”, vertellen eigenaren Beatrix en Rudolf Nemetschke Olive Oil Times. ​"Elke prijs vierden we met vrienden in Istrië en Oostenrijk.”

Het echtpaar woont in Sankt Wolfgang in het noorden van Oostenrijk, maar verbouwt al bijna tien jaar olijven in Sveti Lovreč. Deze voormalige zetel van de Venetiaanse bisschop heeft de ideale locatie en bodem voor de olijventeelt.

Negen jaar geleden kocht het echtpaar ongeveer 85 hectare grond met 400 verlaten olijfbomen, die ze sindsdien hebben gerestaureerd.

Ze hebben 1,600 bomen geplant, voornamelijk van Istrische en geselecteerde Italiaanse variëteiten. De olijfgaard beslaat momenteel 35 hectare en ze zijn van plan uit te breiden. ​"Ons doel is om 15,000 bomen te hebben en deze biologisch te laten groeien”, aldus Rudolf Nemetschke.

De primaire focus van het echtpaar ligt op typisch Istrische variëteiten zoals Buža, Storta, Karbonazza, Rožignola of Istarska Bijelica, en ze geven de voorkeur aan Italiaanse variëteiten zoals Leccino, Frantoio, Pendolino, Itrana en Amaurino.

Nemetschke zei dat het geheim van het succes van het bedrijf de agrotechnische maatregelen zijn die gedurende het jaar zijn uitgevoerd, ook tijdens de oogst, en het team achter deze maatregelen.

"We hebben een team van experts en werknemers die al jaren samenwerken”, aldus Nemetschke. ​"Ik probeer ook aan al het werk deel te nemen.”

Het bedrijf richt zich op kwaliteit boven kwantiteit en oogst elk seizoen vroeg. In het oogstjaar 2023/24 produceerde Avistria 1,242 liter extra vergine olijfolie, daarbij verwijzend naar ongunstige klimatologische omstandigheden en de olijf fruitvlieg als grote uitdagingen.

"We oogsten in het vroege rijpingsstadium, wanneer de vruchten van de beste kwaliteit zijn”, aldus Nemetschke. ​"Hieruit produceren we groene, vooral kruidige, passend bittere maar harmonieuze oliën met geaccentueerde fruitsmaken.”

Hij voegde toe, ​"De oliën zijn meestal monovariëteiten en we produceren ook een cuvée Istrische mix van topkwaliteit.”

Het echtpaar oogst de olijven met handharken en transporteert ze binnen enkele uren naar de molen. ​"Wij produceren uitsluitend extra vierge olijfolie”, aldus Nemetschke. ​"Direct na het plukken verwerken we de vruchten in een ultramoderne oliemolen van Pieralissi.”

Think Wereldranglijst olijfolie gegevens is Avistria de meest bekroonde Kroatische producent op de NYIOOC en wereldwijd op de zevende plaats voor de meeste verdiende prijzen.

Al Torcio is de tweede meest bekroonde Kroatische producer met 16 prijzen, gevolgd door OPG Ivica Vlatković, die 15 heeft.

"Wij hebben de eerste gewonnen NYIOOC prijs in 2018”, zei Nemetschke. Sindsdien heeft Avistria aan elke editie van de wedstrijd deelgenomen.

"Het is een geweldig gevoel om te winnen NYIOOC prijzen voor alle oliën die we produceren”, aldus Nemetschke. ​"Ook voor het eerst goud voor onze Cuvee Istrian Blend, die de afgelopen jaren zilver won.”

Het aanhoudende succes van het bedrijf is niet onopgemerkt gebleven. Toen het nieuws over hun laatste erkenning bekend werd, feliciteerde Marija Vučković, de Kroatische minister van Landbouw, het echtpaar.

"Als Oostenrijkers die olijfgaarden verbouwen in Istrië zijn we bijzonder trots”, aldus het echtpaar.

Nemetschke zei dat de prijzen en erkenning die daarmee gepaard gaan het bedrijf hebben geholpen zijn extra vierge olijfolie op de markt te brengen.

Avistria verkoopt de meeste oliën in Oostenrijk maar heeft lokale klanten in Istrië. De marketingstrategie is gebaseerd op de doelgroep consumenten, particuliere klanten, restaurants, hotels en bepaalde speciaalzaken.

Het echtpaar is ook van plan om op hun landgoed in Istrië een nieuw landhuis te bouwen met een proeflokaal en een kleine oliemolen om hun olijven te verwerken.

"We zijn tevreden”, aldus Nemetschke. ​"Dit is een nieuwe motivatie voor het komende olijventeeltjaar.”