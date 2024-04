Toscaanse producent past zich aan aan een veranderend olijfolielandschap

Sinds de 15th eeuw produceerden olijfboeren in heel Florence olijfolie voor de machtige Medici-familie, die de regio eeuwenlang bestuurde.

Tegenwoordig is de familieboerderij van Lapo Gondi, Fattoria di Volmiano, zet de traditie voort met het merk Laudemio. De biologische extra vergine olijfolie heeft won een Gold Award Bij de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Wij zijn niet van plan om op te geven, en dat betekent dat er dingen moeten veranderen. We moeten de activiteiten mechaniseren om de productiekosten te verlagen en de toekomst van de olijfolieproductie veilig te stellen. - Lapo Gondi, eigenaar, Fattoria di Volmiano

"Winnen in New York is in de eerste plaats een bevestiging dat we goed werk leveren, een certificering van de kwaliteit van onze Laudemio, ons vlaggenschip extra vergine olijfolie”, vertelde Gondi Olive Oil Times.

Gelegen in de Toscaanse heuvels nabij de historische stad Florence, beslaat Fattoria di Volmiano ongeveer 550 hectare. In het hart van een groene vallei staan ​​de oude toren en het paleis centraal in de diverse agrarische en toeristische activiteiten van de familie Gondi.

Meer dan 70 hectare is bestemd voor olijfgaarden, met ongeveer 23,000 Moraiolo-, Frantoio-, Leccino-, Leccio del Corno- en Pendolino-olijfbomen.

De plaatselijke Kamer van Koophandel erkende officieel de historische oorsprong en de olijfolieproductie van de Volmiano-boerderij en plaatste ze op de vooraanstaande lijst van het historische erfgoed van Toscane.

"We hebben oude documenten die laten zien hoe het bedrijf Sorbitole, dat deel uitmaakt van Volmiano, in 1427 olijfolie produceerde voor de Medici-familie,” zei Gondi.

Het is de derde keer in de afgelopen jaren dat Laudemio een Gold Award wint. ​"Laudemio is een blend gemaakt van onze beste partijen olijven en goed uitgebalanceerd,” merkte hij op. ​"We werken er hard aan om de best mogelijke balans te vinden tussen het pittige en het bittere.”

De 2023/24 oogstjaar was een uitdaging voor het grootste deel van Midden-Italië, en Toscane was daarop geen uitzondering. ​"Het goud van dit jaar kwam aan het einde van een complex seizoen, omdat we ongeveer 30 procent konden oogsten van wat we als een normaal seizoen konden beschouwen”, aldus Gondi.

Fattoria di Volmiano produceert in een gemiddeld oogstjaar tot 22 ton extra vergine olijfolie. ​"Er was een aanzienlijke daling vergeleken met de gemiddelde jaren”, zei Gondi.

"In 2020/21 hadden we een geweldig jaar, daarna kregen we in 2021/22 te maken met schade door vorst en overtollige hitte. We hadden dus problematische jaren, met als hoogtepunt deze zeer bescheiden uitkomst in 2023/24”, voegde hij eraan toe.

Lapo Gondi (links) is de nieuwste in een eeuwenlange familielijn van olijfolieproducenten in Toscane. (Foto: Fattoria di Volmiano)

Productie kosten zijn de laatste tijd ook toegenomen, waardoor de financiële levensvatbaarheid van producenten van hoogwaardige extra vierge olijfolie, zoals Gondi, wordt aangetast.

Deze producenten hebben aanzienlijk geïnvesteerd in biologische en duurzame landbouw en hebben de meest geavanceerde technologieën toegepast op het gebied van olijvenpersen en olieopslagfaciliteiten.

"De arbeidskosten zijn zo hoog geworden dat het in stand houden van een traditionele olijfgaard geen toekomst meer heeft”, aldus Gondi. Om deze trend tegen te gaan, overweegt de familie uit te breiden met nieuwe olijfplantages met een gemiddelde dichtheid.

"We zijn niet van plan op te geven, en dat betekent dat er dingen moeten veranderen”, aldus Gondi. ​"We moeten de activiteiten mechaniseren om de productiekosten te verlagen en de toekomst van de olijfolieproductie veilig te stellen.”

"Er zijn goede voorbeelden van semi-intensieve boomgaarden met de typische variëteiten van onze regio, zoals Leccio del Corno en Maurino," voegde hij eraan toe. ​"Deze plantages zouden winstgevender zijn, omdat we nu alles met de hand doen en we zeker de kosten moeten verlagen.”

Volgens Gondi zou de onrust die de olijfoliesector de afgelopen jaren heeft getroffen op de lange termijn wellicht meer goed dan kwaad doen.

Fattoria di Volmiano plant nieuwe bosjes met een gemiddelde dichtheid om de kostenefficiëntie te verbeteren en tegelijkertijd de kwaliteit te behouden. (Foto: Fattoria di Volmiano)

"Nu de prijzen voor olijfolie zijn gestegen, kunnen we verwachten dat mensen beter zullen begrijpen wat olijfolie is en wat de werkelijke productiekosten ervan zijn”, zei hij. ​"Dit zal het gemakkelijker maken om aan de consument uit te leggen dat kwaliteit een prijs heeft.”

Om haar inkomstenstromen te helpen diversifiëren, biedt de familie Gondi ook rondleidingen door het landgoed, een gelegenheid om het prachtige landschap, de villa's in de vallei en speciale proeverijen te laten zien.

"We presenteren de vallei aan hen en verduidelijken de agronomische elementen van onze landbouwinspanningen”, aldus Gondi. ​"Daarnaast begeleiden we ze naar het Oratorium, waar ze zich kunnen vergapen aan de fresco’s die eeuwen geleden zijn gemaakt door de studenten van Ridolfo del Ghirlandaio.”

"Daarna nemen onze rondleidingen de gasten mee naar de molen, waar we kunnen uitleggen hoe het extractieproces in zijn werk gaat”, voegde hij eraan toe, waarbij hij suggereerde dat gasten het meeste uit het bezoek halen tijdens de oogst, wanneer alle machines draaien.

"De waarheid is dat de beste seizoenen voor toerisme niet samenvallen met het oogst- en olijvenverwerkingsseizoen, dus het gebeurt niet vaak dat toeristen de molen aan het werk zien”, aldus Gondi.

Tijdens de proeverijen op de boerderij krijgen toeristen verschillende extra vierge olijfolie te zien die in Volmiano wordt geproduceerd. ​"Alle olijfolie die ze proeven is uitstekend, en tijdens het evenement zorgen we ervoor dat onze gasten de verschillen begrijpen en kwaliteit ontdekken”, aldus Gondi.

"Dankzij die proeverijen begrijpen onze gasten waarom onze Laudemio zo’n uitzonderlijke kwaliteit heeft; ze leren de hoge kwaliteit ervan te identificeren”, voegde hij eraan toe.

"Onze rol is om onze bezoekers te helpen de kwaliteit van olijfolie te begrijpen en hen onder te dompelen in de cultuur eromheen”, besluit Gondi. ​"Door dit te doen raken ze meer geïnteresseerd in het investeren in hoogwaardige extra vierge olijfolie.”