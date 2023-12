Stijgende kosten zetten producenten in Zuid-Europa onder druk

Stijgende productiekosten zetten de olijfoliesector in Zuid-Europa onder druk tweede opeenvolgende slechte oogst voor landen in het hele Middellandse Zeegebied.

Uit een recent onderzoek is gebleken dat de productiekosten voor olijfolie in Spanje tussen 2020 en 2023 zijn verdubbeld. In Italië, Griekenland en daarbuiten is de situatie niet veel beter.

"De olijventeelt heeft de afgelopen twee jaar op mondiaal niveau te maken gehad met uitdagingen en moeilijke omstandigheden”, zegt Stella Theodosiou, adjunct-directeur van Sevitel, de vereniging van Griekse olijfoliebottelaars. Olive Oil Times. ​"Deze uitdagingen zijn overgebracht naar alle knooppunten van de productieketen.”

"In het post-Covid-tijdperk zijn we allemaal geroepen om de gevolgen van de oorlog in Oekraïne onder ogen te zien, waarbij de energiekosten omhoogschieten”, voegde ze eraan toe. ​"Ze blijven tegenwoordig op een zeer hoog niveau.”

In haar laatste update over de productiekosten van olijven waarschuwde de Spaanse Vereniging van Olijfoliegemeenten (Aemo) voor de diepgaande gevolgen van de aanzienlijk verminderde olijfolieproductie op de inkomsten van de sector.

Uit het Aemo-onderzoek blijkt dat tussen 2020 en 2023 de kosten voor de productie van één kilo olijfolie bijna zijn verdubbeld, van € 3.20 naar € 6.22.

Volgens de vereniging zijn de stijgende kosten het gevolg van een teruglopende productie en stijgende inputkosten. Zo kosten meststoffen en fytosanitaire producten 70 procent meer dan drie jaar geleden. Ondertussen zijn de energieprijzen met 40 procent gestegen, terwijl de salarissen met 9 procent zijn gestegen.

Niet alle kosten wegen even zwaar op de olijfboerderijen. De productiekosten voor olijfgaarden met een hoge dichtheid (intensief) of met een superhoge dichtheid (superintensief) blijven aanzienlijk lager dan die van traditionele olijfgaarden of olijfboomgaarden met steile hellingen, deels als gevolg van de mechanisatie. Toch zijn de kosten de afgelopen jaren in de hele sector aanzienlijk gestegen.

Volgens het Italiaanse Instituut voor Diensten voor de Landbouw- en Voedselmarkt (Ismea) blijven de productiekosten voor olijfolie in Italië ook dit jaar hoog.

Toch zijn ze in de eerste negen maanden van 2023 licht gedaald vergeleken met het jaar ervoor, toen Er werden aanzienlijke stijgingen gerapporteerd.

In haar laatste rapport merkte Ismea op hoe extra vergine olijfolie De import, cruciaal voor de Italiaanse sector, daalde in volume met 25 procent vergeleken met het voorgaande jaar. Toch groeide hun waarde met 19 procent, wat de stijgende handelsprijzen voor olijven en hun impact op de bedrijfskosten van producenten en bottelaars onderstreept.

De in verschillende landen gerapporteerde productiedaling heeft de grondstoffenprijzen sinds het voorgaande seizoen doen stijgen, waardoor de onzekerheid voor zowel producenten, importeurs als exporteurs nog verder is toegenomen.

In Italië, waar olijfolie De verwachting is dat de productievolumes in het huidige seizoen groter zullen zijn dan de productievolumes vergeleken met de vorige zullen de marges voor Italiaanse olijfolieproducenten waarschijnlijk nog steeds relatief bescheiden zijn.

"Met de huidige prijs [van het product] zullen we tijdens dit seizoen de productiekosten terugverdienen, meer dan wat er met anderen gebeurt”, vertelde Gennaro Sicolo, voorzitter van de producentenvereniging Italia Olivicola, aan de lokale media.

Volgens Sicolo is de productiedaling waarmee het hele Middellandse Zeegebied wordt geconfronteerd – vooral in Spanje – Portugal, Marokko en Tunesië – is de belangrijkste reden voor zulke lage rendementen. ​"Dat betekent dat Italiaanse producenten zich niet tot die landen kunnen wenden om het product te kopen”, zei hij.

"Bovendien moeten we ook rekening houden met de maaloperaties, die, zoals we weten, grote hoeveelheden elektriciteit vereisen”, voegde Sicolo eraan toe. ​"Over cijfers gesproken: vorig jaar hadden we prijzen van € 25,- per kwintaal (100 kilogram). Tegenwoordig klimt het gemakkelijk naar €27 à €30.”

Theodosiou was het daarmee eens. ​"De kosten van transport, verpakking, de exploitatie van de olijfmolens en de olijfolieverwerkende industrieën zijn allemaal gestegen”, zei ze.

Thedodosiou voegde eraan toe dat de sector ook getroffen is door stijgende rentetarieven en arbeidskosten.

Terwijl Griekenland het voorgaande seizoen een goede oogst had, wordt verwacht dat de productie in het oogstjaar 2023/24 dat ook zal doen aanzienlijk afnemen.

"Griekenland kreeg te maken met de gevolgen van klimaatverandering’, zei Theodosiou. ​"Daarom wordt verwacht dat de Griekse olijfgaarden een afname van ongeveer 170,000 ton zullen rapporteren.”

Volgens Theodosiou wordt Griekenland nu geconfronteerd met een omgekeerd domino-risico op de olijfoliemarkt, omdat consumenten de neiging hebben minder uit te geven aan dure producten, precies op het moment dat olijfolieproducenten meer omzet nodig hebben om de operationele kosten te dekken.

"De standaardiseringsbedrijven en de exportbedrijven van olijfolie met merknaam beheren hun grondstoffenaankopen geleidelijk afhankelijk van de vraag, vanaf het begin van elk oogstjaar, november, tot het begin van het volgende jaar, oktober”, aldus Theodosiou.

"De industrie opereert volgens het strikte kader van de nationale en Europese wetgeving”, voegde ze eraan toe. ​"Bijgevolg hangt de uiteindelijke prijs van elke merkolijfolie rechtstreeks af van de grondstofkosten.”

"De grootste uitdaging van de olijfoliestandaardisatiebedrijven is het handhaven van hun quota op de binnenlandse en internationale markt”, besluit Theodosiou. ​"Elke verdere vermindering van de olijfolieconsumptie zal voor alle ketenschakels disfunctioneel zijn.”