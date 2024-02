Nieuwe wet in Italië legt de rol van boeren vast bij de bescherming van het milieu

A nieuwe wet in Italië richt boeren en landbouwcoöperaties op als bewakers van het land.

De wetgeving definieert de rol van de landbouw bij het beschermen van het milieu en het bevorderen van economische activiteiten in het land gebieden die het risico lopen verlaten te worden en het keren van de ontvolking van plattelandsdorpen.

Volgens de wet zijn boeren verantwoordelijk voor het behoud van landbouwgrond, die beschermt tegen hydrogeologische risico’s. extreme weersomstandigheden en bosbranden.

Zij worden ook geacht verantwoordelijk te zijn voor de promotie ​"plattelandsbiodiversiteit” om het natuurlijke landschap te behouden en tegelijkertijd waarde toe te voegen aan lokale gewassen.

Volgens de nieuwe wet bestrijden boeren het verlies aan biodiversiteit door het beschermen van de leefgebieden van bijen en andere bestuivende insecten, waardoor de groei van nectar- en stuifmeelproducerende kruidachtige bedekkingen en heggen, bomen en andere inheemse plantensoorten wordt bevorderd.

Lokale overheden worden door de wet aangemoedigd om specifieke projecten en protocollen in te zetten om de rol van boeren als beheerders van het land te bevorderen.

Volgens to Istat, het Nationaal Instituut voor de Statistiek, zijn er ongeveer 1.1 miljoen bedrijven in de agrarische sector. Hiervan zijn er 401,000 uitsluitend bestemd voor de landbouw, waarvan 330,000 door één persoon worden beheerd. De gemiddelde grootte van een boerderij in Italië is ongeveer 11 hectare.

De wet stelt ook de Nationale Dag van de Landbouw in, die elk jaar op de tweede zondag van november wordt gevierd ​"om het bewustzijn te vergroten over de fundamentele rol die de landbouw speelt, die in de fasen van zaaien, verzorgen, wachten en oogsten de essentie van het leven belichaamt.”

Centrale en lokale overheden zullen de dag promoten met communicatiecampagnes op televisie en andere media en initiatieven op scholen.

Volgens Italiaanse wetgevers is de landbouw ​"is essentieel voor het voldoen aan de basisbehoeften van de mens en het bereiken van het economische, ecologische en sociale welzijn van het land.”

Om de rol van de categorie verder te versterken, zal de overheid ook jaarlijks verantwoordelijk zijn voor een nationale prijs, De landbouwcultuur, een Latijnse uitdrukking die betekent ​"over de landbouw.”

Met deze prijs wordt € 20,000 toegekend aan boeren die innovatieve landbouwtechnieken of -praktijken toepassen, die resulteren in goederen van betere kwaliteit en een lagere impact op het milieu.

De definitieve goedkeuring van de nieuwe wet werd door de boerenvakbonden met enthousiasme ontvangen.

"Een dergelijke verdienstelijke interventie draagt ​​op beslissende wijze bij aan een sterke herlancering van het imago van de primaire sector, die maar al te vaak het doelwit is van onaanvaardbare beschuldigingen van milieuvervuiling, die in veel gevallen helaas geleid hebben tot een gemeenschapsbeleid dat weinig aandacht schenkt aan degenen die gezonde, hoogwaardige producten produceren. voedsel en die met hun werk dagelijks bijdragen aan de verdediging van de productiecapaciteit van het land”, zegt Tommaso Battista, voorzitter van de Confederatie van Landbouwproducenten (Copragri).

In dezelfde geest merkte Cristiano Fini, voorzitter van de Italiaanse boerenvereniging (CIA), op dat de nieuwe wet in de schijnwerpers staat ​"op de waarde van [de boer], die niet alleen centraal staat in termen van de landbouwproductie, maar ook vanuit ecologisch en ecologisch perspectief.”

"De strategische rol van de sector is niet alleen het produceren van gezond en veilig voedsel voor iedereen, maar ook het waarborgen van het behoud en de ontwikkeling van plattelandsgebieden; het beschermen van de bodem en het land tegen hydrogeologische instabiliteit; het beheren van watervoorraden; energie produceren uit hernieuwbare bronnen; om het landschap en de biodiversiteit te verdedigen”, zei hij.