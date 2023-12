Maak kennis met de start-ups in Midden-Italië die verlaten olijfgaarden nieuw leven inblazen

Initiatieven om verlaten olijfgaarden in Italië herstellen zijn de afgelopen jaren toegenomen, wat hand in hand gaat met een groeiend bewustzijn over de ecologische waarde van de olijfboom.

Verschillende organisaties zetten zich in voor restauratieprojecten door adoptieplannen voor olijfbomen op te stellen voor burgers en bedrijven die programma's voor maatschappelijk verantwoord ondernemen nastreven. Lokale gemeenschappen koesteren de nieuw leven ingeblazen bosjes als nieuwe collectieve ruimtes.

In Toscane werd de start-up Ager Oliva opgericht om de miljoenen verlaten olijfbomen in de regio nieuw leven in te blazen terwijl ze vochten klimaatverandering, samen met bedrijven die dat willen hun CO--uitstoot compenseren.

"De liefde voor de olijfbomen heb ik doorgegeven door mijn grootvader, die olijfolie produceerde. Sinds ik een kind was, was het mijn wens om een ​​eigen bedrijf in de sector op te richten”, vertelde Tommaso Dami, een econoom en oprichter van Ager Oliva. Olive Oil Times. ​"Toen ik de gegevens las over miljoenen verlaten olijfbomen in onze regio, besefte ik dat ik iets kon doen om dit probleem aan te pakken.”

"Het verlaten van land is te wijten aan een gebrek aan generatieverloop”, voegde hij eraan toe. ​"Veel van degenen die kleine of grote stukken land erven, zijn niet in staat deze te beheren vanwege reeds bestaande werk- en gezinsverplichtingen en ook omdat ze zich de kosten niet kunnen veroorloven. steeds stijgende productiekosten. Toen kwam ik op het idee van adopties op afstand, wat na 2020 een concreet project werd.”

Direct na de De pandemie-lockdown vanwege Covid-19 werd in Italië opgeheven, creëerde Dami een team met Ana Soto, een expert in duurzaam toerisme, en Cosimo Lunetti, een videograaf en dronepiloot.

Na het maken van de website en het opzetten van het socialemediaprofiel voerden ze een reclamecampagne uit om de reactie van de markt te testen, die zowel in Italië als in het buitenland zeer positief was. Vervolgens richtten ze in maart 2021 hun innovatieve agrarische startup op.

"We zijn begonnen met het herstel van olijfboomgaarden in Pistoia, Montecatini en Florence, met name die gelegen aan de voet van Montalbano, dicht bij Geboorteplaats van Leonardo Da Vinci', zei Dami.

Olijfgaard bij de geboorteplaats van Leonardo Da Vinci na het herstel uitgevoerd door Ager Oliva

"De eerste 700 bomen werden allemaal teruggevonden in slechts drie maanden na de lancering van de startup. Van deze olijfbomen zijn er 400 geadopteerd door CPL Concordia, een groot bedrijf gevestigd in Emilia-Romagna, gespecialiseerd in het beheer van energiesystemen”, voegde hij eraan toe. ​"Ze namen contact met ons op na het lezen van een artikel over ons project in de plaatselijke krant en werden al snel onze klant. Ze ondersteunen ons al drie jaar en vanaf volgend jaar zullen ze evalueren of ze meedoen aan ons nieuwe aanplantprogramma in Italië.”

Hun nieuwe project bestaat uit het planten van olijfbomen op braakliggende gronden in Toscane en andere regio's van Italië en het beheer van de nieuwe bosjes in de daaropvolgende jaren.

Het doel is ook om het aanbod uit te breiden extra vergine olijfolie productie. Het team van Ager Oliva is nu in gesprek om het beheer van een gebied van 3,000 hectare onontgonnen land in Lazio over te nemen.

"Door de olijfboomplantage te financieren en ons het meerjarig beheer toe te vertrouwen, hebben de bedrijven de mogelijkheid om de CO--uitstoot te compenseren via een nul kilometer, op de natuur gebaseerd en wetenschappelijk gevalideerd systeem”, aldus Dami.

"We bieden hen niet alleen een manier om de CO--uitstoot te compenseren, maar ook om samen met de medewerkers teambuildingactiviteiten in het veld te ondernemen en de biodiversiteit te beschermen, voegde hij eraan toe. ​"Met die laatste optie kunnen ze biodiversiteitscredits verkrijgen en deze cadeau doen aan hun medewerkers.”

Na Ager Oliva te hebben gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in 2023, zal het team het evenement voor de tweede keer bijwonen om de nieuwste ontwikkelingen en aankomende projecten te onthullen.

De startup heeft 12 hectare olijfbomen, voornamelijk eeuwenoud, teruggevonden en is van plan het komende jaar nog eens 25 hectare te herstellen.

Volgens berekeningen van de Universiteit van Florence en het Nationaal Onderzoekscentrum van Florence is in bijna drie jaar tijd ruim 500 ton kooldioxide uit het milieu verwijderd.

De projecten van de startup kunnen worden ondersteund door zowel bedrijven als particulieren, die elk oogstseizoen worden gecompenseerd met de hoogwaardige extra vierge olijfolie die wordt geproduceerd uit de teruggewonnen olijfbomen. Hun vruchten worden geplet in een ultramoderne tweefasige molen in Quarrata in de provincie Pistoia.

"Naast ons drieën zijn er kantoorpersoneel en externe medewerkers”, zei Dami. ​"We hebben een goed gestructureerde organisatie die ons in staat stelt veel planten te beheren, ook gezien het feit dat we het aantal te herstellen en te beheren bosjes uitbreiden.”

Een andere missie van Ager Oliva is het verspreiden van de extra vergine olijfoliecultuur en het vergroten van het bewustzijn over milieubescherming tijdens evenementen die worden georganiseerd in de herstelde boomgaarden.

Het Ager Oliva-team in een olijfgaard in Pistoia vóór herstel

"We organiseren evenementen met de supporters, inclusief studenten op openbare scholen”, zei Dami. ​"Sommige scholen hebben al picknicks en educatieve milieurondleidingen aangevraagd voor volgend voorjaar.”

"We zullen de studenten meenemen naar de Leonardo da Vinci-musea en vervolgens naar de olijfgaarden, waar ze zullen deelnemen aan een dag vol milieu- en culturele training gericht op de sleutelrol van de olijfboom in het gebied en de voordelen van extra vergine olijven. olie”, voegde hij eraan toe.

In Umbrië werd Le Olivastre in 2014 opgericht om eeuwenoude verlaten olijfgaarden aan de oevers van het meer van Trasimeno te herstellen.

Een vrouwelijke versie van het Italiaanse woord voor oleaster, namelijk de wilde olijfboom, is de naam die de oprichters hebben gekozen voor hun non-profitorganisatie, waaraan onlangs een gelijknamig cateringbedrijf is toegevoegd.

"Mijn twee vrienden en ik waren vanuit andere Italiaanse regio's naar Passignano sul Trasimeno, in de provincie Perugia, verhuisd, en zoals vaak gebeurt met niet-lokale mensen die plaatsen met nieuwe ogen zien, werden we op het eerste gezicht verliefd op dit landschap. die inderdaad van een unieke schoonheid is”, vertelde mede-oprichter Emanuela De Stefanis Olive Oil Times.

"We liepen langs een aantal boomgaarden niet ver van onze huizen, waar die verlaten eeuwenoude olijfbomen opvielen, en na verloop van tijd begonnen we ons af te vragen of we iets nuttigs konden doen voor de plek die ons verwelkomde”, voegde ze eraan toe.

Daarom besloten ze de vruchten te verzamelen die anders op de grond zouden vallen zonder gebruikt te worden, en ze brachten ze naar een molen in de omgeving om wat extra vergine olijfolie te verkrijgen.

"We realiseerden ons dat we, om de gemeenschap te kunnen helpen, continuïteit hadden moeten geven aan onze activiteiten op het gebied van conservering en productie”, zei ze. ​"Toen boden we aan om nog een paar verlaten percelen te beheren, zowel privé als openbaar, met de hulp van onze families en vrienden. Bovendien waren enkele oudsten in het dorp zo vriendelijk om ons wat advies te geven.”

Het was niet meer dan normaal dat ze gingen studeren en een opleiding volgden om proevers en snoeiers te worden en maaltechnieken te leren. Ze gingen partnerschappen aan met een groep agronomen en richtten de vereniging op.

Het team achter Le Olivastre (Foto: Alessandra Baldoni)

"We waren net op tijd voor een zeer moeilijk olijvenoogstjaar toen er een grote aanval plaatsvond olijf fruitvlieg vond plaats in het hele land”, zei De Stefanis. ​"We organiseerden openbare bijeenkomsten met de steun van de fytosanitaire dienst van de regio Umbrië en andere professionals, waar we aan de olijventelers, vaak amateurboeren, de impact van de olijfvlieg op het fruit en de beschikbare preventie- en verdedigingssystemen uitlegden. Ik ben blij om te kunnen zeggen dat we voor veel kleine boeren een referentiepunt zijn geworden.”

De eerste herstelde boomgaard, de historische olijfgaard van San Crispolto uit de 18e eeuwth eeuw omvatte 250 eeuwenoude Dolce Agogia-bomen, een typische variëteit van het Trasimeno-meer.

Door de jaren heen is Le Olivastre er, met de hulp van vrijwilligers en seizoensmedewerkers, in geslaagd zes olijfgaarden te regenereren met meer dan 1,500 bomen van autochtone variëteiten. Hun vruchten worden geplet in een molen in Castiglione del Lago die beschikt over de nieuwste technologie.

Tegenwoordig omvat de vereniging onder leiding van De Stefanis met Paola Sticchi en Antonella Panciarola Italiaanse en internationale leden. Hieraan worden de adoptanten toegevoegd, die de naam van hun olijfbomen kunnen kiezen en aan het einde van het oogstseizoen de extra vergine olijfolie ontvangen die uit de herstelde boomgaarden wordt geproduceerd.

"Adopters zijn zowel particulieren als bedrijven”, aldus De Stefanis. ​"Vorig jaar heeft een groot bottelarij voor extra vergine olijfolie, Costa d'Oro, verschillende bomen geadopteerd, één voor elk van zijn werknemers, in het kader van een programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Een van de laatste kleine boomgaarden die de vereniging heeft teruggevonden, bevindt zich op steil terrein met een prachtig uitzicht op het meer. Eén van de doelstellingen van Le Olivastre is dan ook het behoud van het landschap, naast het behoud van de lokale biodiversiteit.

"We voeren een echt herstel van het grondgebied uit, en ons idee is om paden te creëren door de bosjes die mogelijk zijn gebruikt voor lichte wandelingen”, aldus De Stefanis. ​"We hebben al enkele initiatieven in de olijfgaard georganiseerd en we nodigen onze leden uit om sociale evenementen voor te stellen, omdat de herstelde olijfgaarden bedoeld zijn als plekken voor de gemeenschap.”

"Bovendien hebben we onlangs een moestuin in San Feliciano nieuw leven ingeblazen waar we saffraan produceren, en deze activiteit heeft ons opengesteld voor de andere producten van het meer”, voegde ze eraan toe. ​"Vervolgens hebben we de stap gezet om onze eigen keuken voor te stellen, waarbij olijfolie centraal staat.”

"Met een foodtruck brengen we ons kwalitatieve streetfood, bereid met kaas, brood, wijn en extra vergine olijfolie van andere boeren uit het meer, naar de lokale evenementen”, besluit De Stefanis. ​"Bij deze gelegenheden organiseren we olijfolieproeverijen met als doel de cultuur van hoogwaardige extra vierge olijfolie te verspreiden.”