Biologische boerderij in Jaén baant een weg voor de verkoop van CO--credits

Vraag naar duurzame en biologische olijfolie neemt toe op mondiaal niveau, waarbij uit marktonderzoek blijkt dat de waarde van de sector tegen 2031 meer dan zal verdubbelen.

De uitdagingen blijven echter veel telers ervan weerhouden om over te stappen op biologische praktijken.

Wanneer boeren willen overstappen op biologische landbouw, komen velen er al snel achter dat er geen economische voordelen zijn… Carbon credits zijn een oplossing om de mentaliteit van mensen over biologische landbouw te veranderen. - José María Chica, algemeen directeur van O.Live

A 2018 studie uitgevoerd door onderzoekers in Spanje onderzochten de nadelen waarmee biologische olijventelers worden geconfronteerd in vergelijking met hun conventionele tegenhangers.

Een van de grootste uitdagingen is de lagere opbrengst van biologische bomen in vergelijking met conventionele bomen, waardoor biologische telers meer land nodig hebben om dezelfde hoeveelheid olijfolie te produceren.

Zie ook: Uitbreiding van biologische olijfgaarden in Spanje vertraagt

Dit is verergerd door stijgende olijfolieprijzen in de regio, waardoor conventioneel geproduceerde olijfolie het afgelopen jaar veel winstgevender is geworden voor boeren om te verkopen in vergelijking met biologische olijfolie.

"Biologische boeren zijn vaak in een bepaald nadeel vergeleken met conventionele boeren”, schreven de auteurs van het onderzoek. ​"De toekomst van de biologische landbouw zal afhangen van de economische levensvatbaarheid ervan.”

José María Chica, de CEO van O.Live, is het in grote lijnen eens met deze beoordeling en ontwikkelt een model voor het verkopen van koolstofkredieten op de vrijwillige markt om de biologische olijventeelt winstgevender te maken.

José María Chica (links) met zijn vader, José Chica

"Wanneer boeren willen overstappen op biologische landbouw, komen velen er snel achter dat er geen economische voordelen zijn en binnen twee of drie jaar schakelen velen terug naar conventionele landbouw”, vertelde hij. Olive Oil Times. ​"Koolstofkredieten zijn een oplossing om de mentaliteit van mensen over biologische landbouw te veranderen.”

Gelegen in Jaén, een provincie van Andalusië die verantwoordelijk is voor ongeveer een derde van de Spaanse olijfolieproductie in een bepaald jaar, beschikt O.Live over meer dan 1,000 hectare aan biologische olijfgaarden, een ultramoderne molen aangedreven door zonnepanelen , een historische molen en een aantal toeristische infrastructuur.

Chica is van mening dat koolstofkredieten biologische olijventelers een toekomst zullen bieden alternatieve inkomstenstroom om deze praktijken in stand te houden en hen in staat te stellen te concurreren met conventionele olijventelers in de regio.

"We geven 4.5 CO--credits uit per hectare olijfgaarden”, aldus Chica. Eén koolstofkrediet is het equivalent van één ton opgeslagen koolstofdioxide.

Momenteel één koolstofkrediet op de nalevingsmarkt van de Europese Unie trades op € 68.08 ($73.28), wat ongeveer 15 procent lager is dan aan het begin van het jaar.

Volgens de huidige regelgeving kunnen olijventelers de vastgelegde emissies certificeren die vier jaar teruggaan. ​"In totaal hebben we 18,045 koolstofkredieten beschikbaar”, zei hij.

Het idee om CO1,000-credits te gaan verkopen ontstond drie jaar geleden nadat vrienden van hem de credits via hun bosbouwproject begonnen te verkopen. Hij dacht dat O.Live's - hectare aan olijfgaarden, compleet met bodembedekkers, sterk leek op het bosbouwproject van zijn vriend en begon de mogelijkheid te onderzoeken.

Chica wendde zich tot onderzoekers van de Polytechnische Universiteit van Madrid om te bepalen hoeveel koolstofdioxide werd vastgelegd door de bomen en de bodem, en hoeveel koolstof het bedrijf uitstootte bij het verbouwen, oogsten en malen van de olijven in hun molen.

Hij voegde eraan toe dat telers dit proces grondig moeten uitvoeren, inclusief het tellen van de uitstoot die afkomstig is van werknemers die naar hun werk rijden en de uitstoot van verschillende landbouwmachines.

advertentie

advertentie

Nadat ze deze beslissing had genomen, nodigde Chica een derde partij uit om de resultaten van het onderzoek te verifiëren, wat ze ook deden. Chica bracht dat onderzoek vervolgens naar een afzonderlijk bedrijf dat op basis van de resultaten het koolstofkrediet genereerde.

Zodra de credits zijn gecertificeerd, worden ze gepubliceerd in een openbaar register op de website blockchain, waarvan Chica zei dat het transparantie en verantwoordelijkheid in de markt creëert. De credits blijven op de blockchain staan, en bestellingen en facturen worden daar ook gepubliceerd, dus de beweging van de credits is zeer openbaar en zichtbaar.

Chica herinvesteert het geld dat hij verdient door de verkoop van koolstofkredieten op de vrijwillige koolstofmarkt terug in de boerderij om de duurzaamheid ervan verder te verbeteren.

"De filosofie van de koolstofkredieten is de additionaliteit”, zei hij. ​"Ieder jaar moet je beter worden. Je moet iets doen om te verbeteren.”

Chica zei dat het bedrijf praktijken heeft landbouw zonder grondbewerking, composteert de takken die gesnoeid worden en gebruikt deze compost om de grond te bemesten.

Paarden, geiten en bijen ondersteunen een ecosysteem dat koolstof effectiever vastlegt dan een monocultuurboerderij. (Foto: José María Chica)

Het bedrijf heeft ook geiten, bijen en paarden in de olijfgaarden die het gras eten en de bomen op natuurlijke wijze bemesten.

"Natuurlijk zijn we biologisch, dus we gebruiken geen insecticiden, pesticiden of fungiciden”, die allemaal aanzienlijke energie vereisen om te produceren, zei hij.

Duurzaamheid gaat door in de fabriek, waarin zonnepanelen zijn verwerkt en beschikt over de nieuwste technologie om energie efficiënter te gebruiken. Het bedrijf maakte ook gebruik van de olijfpitten als biobrandstof om het water dat in de molen wordt gebruikt te verwarmen.

Momenteel verkoopt Chica CO4,000-credits aan lokale Spaanse bedrijven, waaronder een aanzienlijke bestelling van 72 credits eerder dit jaar, toen de credits elk voor € 77.50 ($-) werden verhandeld.

Een van de uitdagingen bij vrijwillige markten is speculatie. De prijs van CO--credits vertoont het afgelopen jaar een dalende trend, na aanzienlijke stijgingen, maar Chica gelooft dat de prijzen in de toekomst zullen blijven stijgen.

"Mensen kopen vandaag de dag CO--credits om ze over twee, drie of vier jaar te verkopen, omdat de prijs nu laag is, maar [denk ik] in de toekomst zal stijgen”, zei hij.

Chica zei dat hij zijn best doet om niet te verkopen aan speculanten, die proberen credits tegen een lagere prijs te kopen en deze vast te houden om door te verkopen als de prijs stijgt.

"We willen niet verkopen aan iemand die met mijn koolstofkredieten wil speculeren”, zei hij. ​"We verkopen rechtstreeks aan bedrijven die hun uitstoot compenseren om CO--neutraal te zijn.”

De extra inkomsten die worden gegenereerd door de verkoop van CO--credits hebben het bedrijf geholpen om de uitdagingen van de vorige en huidige oogst in Spanje het hoofd te bieden, maar Chica zei dat de reden dat O.Live een biologische producent is, verder gaat dan alleen de extra inkomsten.

O.Live oogst doorgaans vijf tot zes miljoen kilo olijven. Vorig jaar oogstten ze slechts één miljoen ton, en dit jaar verwachten ze twee miljoen ton te oogsten.

De hoge hitte in mei tijdens de bloei beschadigde bomen toen ze op het punt stonden te bloeien, wat resulteerde in verminderde opbrengsten.

"Voor ons is duurzaamheid erg belangrijk”, aldus Chica. “[Biologisch zijn] gaat niet alleen over de economische voordelen [van het verkopen van koolstofkredieten], maar over het creëren van een omgeving voor mijn kinderen en de kinderen van mijn kinderen om ook biologische extra vergine olijfolie te produceren.”