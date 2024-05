De olijvenoogst in Marokko zal naar verwachting herstellen, ondanks tegenwind

Hoge temperaturen, een aanhoudende droogte en de historische aardbeving hebben de Marokkaanse olijfboomgaarden geteisterd, slechts enkele maanden voordat het oogstjaar 2023/24 aan de gang is.

Ondanks de aanzienlijke tegenwind in de sector blijven ambtenaren optimistisch dat de oogst van dit jaar nog steeds de opbrengst van 107,000 ton van vorig jaar zal verbeteren, aanzienlijk lager dan de verwachte opbrengst van vorig jaar. 200,000 ton geproduceerd in 2021/22 en 8 procent onder het vijfjarig gemiddelde.

"We verwachten dat de productie hoger zal zijn dan vorig jaar, wat catastrofaal was”, vertelde Rachid Benali, voorzitter van de Marokkaanse Interprofessionele Olijffederatie, aan de lokale media.

Hij voegde er echter aan toe dat de uiteindelijke opbrengsten grotendeels afhangen van de hoeveelheid regen die er in de komende twee maanden valt.

Volgens het Marokkaanse ministerie van Landbouw heeft het land in het hydrologische jaar 2022/23 meer regen gekregen dan in het voorgaande jaar, 22 procent meer, maar de totale neerslag lag nog steeds 32 procent onder de norm.

De afgelopen tijd is er in het noorden van het land regen gevallen, ook in een aantal prominente olijventeeltgebieden. De komende weken wordt nog meer regen verwacht.

Hoewel regen zal helpen bij de olieophoping in de 750,000 hectare aan regenrijke bosgebieden van het land, zei Benali dat er tijdens de bloeiperiode in april aanzienlijke schade is aangericht.

Tussen de 60 en 70 procent van de olijfbomen had last van verzengende lentetemperaturen. ​"De olijfbloemen verbrandden als gevolg van dit klimaatverschijnsel, dat wijdverbreid is”, zei hij.

De ongewoon hete lente werd gevolgd door een verzengende zomer en harde wind, bekend als de Chergui, die verdere schade veroorzaakte aan enkele olijfbomen van het land.

Dit fenomeen was vooral acuut in de centrale regio van El Kelâa des Sraghna, in sommige gevallen lokale ambtenaren schatten dat de productie met 80 procent zou kunnen dalen vergeleken met vorig jaar als gevolg van grote schade door wat en wind.

In de oostelijke regio's Taza, Guercif en Outat El Haj, waar 186,000 hectare aan olijfgaarden te vinden is, zal de productie naar verwachting blijven stijgen ondanks sommige boeren melden aanzienlijke verliezen na hagelbuien begin september.

In de regio Fez-Meknes in het noordoosten van Marokko, waar een derde van de olijfboomgaarden van het land te vinden is, vertelde landbouwfunctionaris Mostapha Mrhari echter aan de lokale media dat de geïrrigeerde olijfbomen geen noemenswaardige schade hebben geleden.

In het bergachtige gebied Al Haouz, gelegen in het epicentrum van de aardbeving met een kracht van 6.8 in september waarbij ongeveer 3,000 mensen om het leven kwamen, zijn boeren nog steeds bezig met het opruimen van puin en het vaststellen van de omvang van de schade.

De regio heeft naar schatting 124,200 hectare olijfgaarden, ongeveer 10 procent van het totaal van het land. Volgens lokale media rapportenDe bosjes met hoge dichtheid aan de voet van het Hoge Atlasgebergte bleven grotendeels ongedeerd.

Verderop in de bergen raakten traditionele bosjes die eigendom waren van kleinschalige producenten zwaarder beschadigd.

"Het waren de berggemeenschappen, die in traditionele lemen huizen woonden, die het zwaarst getroffen werden”, vertelde een producent aan de lokale media. ​"Deze gemeenschappen beoefenen zelfvoorzienende landbouw op basis van boomkwekerij, zoals fruit en olijven, en de productie van kruiden, zoals saffraan, voor eigen consumptie of in kleine hoeveelheden die op de lokale markt worden verkocht.”

Verder naar het zuiden, in de regio Souss-Massa, net onder het epicentrum van de aardbeving, werd ook verwacht dat de productie zich zou herstellen. Hoewel het gebied de ergste aardbeving kon vermijden, waren er nog steeds trillingen voelbaar die schade aan de infrastructuur veroorzaakten. Er werd minimale schade aan olijfbomen gemeld.

Naar aanleiding van de jarenlange droogte benadrukken landelijke functionarissen de noodzaak om in olijfgaarden te investeren. In mei heeft de regering de Marokkaanse Interprofessionele Olijffederatie 16.9 miljard dirham (1.54 miljard euro) ter beschikking gesteld om te investeren in irrigatie.

Volgens functionarissen wordt 37.5 procent van de olijfgaarden van het land geïrrigeerd, in totaal 450,000 hectare. Toch zijn deze bosjes verantwoordelijk voor tussen de 50 en 60 procent van de totale productie.

Het irrigeren van de rest van de bosjes van het land zou de productie aanzienlijk verhogen, wat volgens ambtenaren ook zal gebeuren verbetering van de internationale handelsbalans van Marokko en lagere aanhoudend hoge binnenlandse prijzen.