Bezorgdheid in Europa over nieuwe olijfolienormen

Voorzitter Rafael Sánchez de Puerta Díaz van de Adviesgroep Olijven en afgeleide producten van de Europese Commissie

De Europese olijfoliesector houdt de Verenigde Staten en Australië nauwlettend in de gaten voor eventuele stappen om verplichte kwaliteitsnormen in te voeren, blijkt uit de notulen van een EU-overlegcomité.

En volgens het conceptrapport over de laatste vergadering van de Adviesgroep voor olijven en afgeleide producten van de Europese Commissie, is er vraag naar betere gegevens om duidelijkere momentopnamen van de toestand van de olijfoliemarkt mogelijk te maken.

De onlangs gepubliceerde minuten van de bijeenkomst van 14 juni in Brussel zeggen ook dat de EU zou willen dat de VS een maximumresidugehalte invoert voor het bestrijdingsmiddel chloorpyrifos-ethyl in olijfolie, omdat het ontbreken van een MRL ertoe heeft geleid dat verschillende containers Italiaanse olijfolie in Amerikaanse havens zijn afgewezen .

Bezorgdheid over mogelijke marketingorder voor olijfolie in de VS

Onder het agendapunt ​"niet-tarifaire handelsbelemmeringen”, deelden sommige leden van de groep hun bezorgdheid over de mogelijkheid dat de VS een marketingorder voor olijfolie. Dit laatste zou ertoe kunnen leiden dat ook de invoer aan hogere eisen wordt gesteld.

Onder de geuite meningen waren dat: ​"Californiërs moeten aan dezelfde eisen voldoen als EU-operators, zodat we allemaal volgens dezelfde regels spelen”, en dat ​"IOC-normen (International Olive Council) moeten worden aangenomen en toegepast op import en binnenlandse producten in de VS”

Een vertegenwoordiger van de Commissie zei dat het in contact stond met de Amerikaanse autoriteiten, de ontwikkelingen volgde en probeerde het bewustzijn van de kwestie te vergroten.

De Commissie gaf ook een update over haar vrijhandelsbesprekingen met de VS, en gaf aan dat ​"bereid om de onderhandelingen eind 2015 af te ronden.”

Vrees dat de Australische olijfolienorm kan worden afgedwongen

Er werden ook zorgen geuit over Australische olijfoliestandaard, die in 2011 werd aangenomen, en of de naleving ervan in dat land niet langer vrijwillig zou kunnen zijn.

De Commissie zei dat de Australische regering had bevestigd dat de norm vrijwillig zou blijven ​"en er was geen bewijs dat dit snel zou kunnen veranderen.”

Een vertegenwoordiger van de industrie heeft de Commissie verzocht om: ​"voorzichtig blijven”, aangezien de sector er niet helemaal gerust op was dat dit het geval zou zijn, ​"gezien het feit dat er veel druk was van Australische producenten.”

De Commissie zei ook dat er geen plannen waren om vrijhandelsbesprekingen met Australië te beginnen en dat dit in de nabije toekomst waarschijnlijk niet zal veranderen.

Pesticiden die problemen veroorzaken voor invoer in de VS: chloorpyrifos-ethyl

Verschillende containers Italiaanse extra vergine olijfolie waren afgewezen in Amerikaanse havens eerder dit jaar omdat ze sporen van chloorpyrifos-ethyl hadden, een pesticide dat in de VS is toegelaten voor andere landbouwproducten, maar niet voor olijfolie.

In een discussie over het probleem zei de Commissie dat de oplossing was om het Amerikaanse Environmental Protection Agency te vragen een MRL voor olijfolie vast te stellen.

De Commissie was bereid om een ​​dergelijke indiening te steunen en de kwestie in bilaterale besprekingen aan de orde te stellen, zei ze.

Verlangen naar betere marktgegevens

Een overzicht van de olijfolie- en tafelolijvenmarkten — inclusief voorlopige productie-, consumptie-, handels- en overdrachtsvoorraadcijfers voor het seizoen 2012/13 en de vooruitzichten voor 2013/14 — leidde tot discussie over het verzamelen van dergelijke gegevens.

Tijdens de vorige bijeenkomst van de groep, in december 2012, uitten enkele leden hun bezorgdheid over: ​"inconsistenties” tussen de gegevens van de Commissie en die van het IOC.

Tijdens de laatste vergadering herinnerde de Commissie de aanwezigen eraan dat EU-leden haar regelmatig informatie over hun voorraden moeten verstrekken en dat de EU verplicht is marktgegevens door te geven aan het IOC.

In de notulen staat dat veel van de experts die de vergadering bijwoonden het erg belangrijk vonden om een ​​volledige balans op te stellen, maar ​"het hebben van uitgebreide cijfers over het komende verkoopseizoen was belangrijker.”

"De Commissievertegenwoordiger pleitte voor voorzichtigheid bij het op papier zetten van de prognoses voor het komende jaar, aangezien dit indirect de prijzen zou kunnen beïnvloeden. Bovendien kan er nog veel gebeuren voor de start van de oogst in oktober, zoals ongunstige klimatologische situaties", staat ook in de notulen.

Het Spaanse Olijfolieagentschap verzamelt marktgegevens in dat land en publiceert daarover maandelijkse rapporten.

Een vertegenwoordiger van producenten in een ander land, ondersteund door enkele handelsvertegenwoordigers, vroeg de Commissie om andere EU-landen te helpen soortgelijke statistieken te verzamelen, waaronder gegevens over voorraden, ​"even volledig als die in Spanje, om het niveau van de beschikbare informatie te verbeteren en een algemeen overzicht van de situatie voor alle marktdeelnemers te bieden.”

Volgens de notulen heeft er toen een discussie plaatsgevonden ​"over hoe de rechtszekerheid van paneltests kan worden verbeterd”, maar er worden geen details gegeven.

Uitvoering van het EU-actieplan voor olijfolie: nieuwe verordening inzake bemonsterings- en testparameters

De Commissie heeft onder meer een update gegeven over de uitvoering van haar actieplan voor de olijfoliesector in de EU, waarin ook werd gediscussieerd over de ommekeer in mei van haar voorstel om navulbare olijfolieflessen te verbieden van tafels in EU-restaurants.

De vertegenwoordiger van de producent zei dat het zo was: ​"onduidelijk waarom de Commissie had besloten het voorstel in te trekken.”

Ondertussen zei de Commissie dat ze een nieuwe verordening had opgesteld die van invloed is op ​"bemonstering en verschillende parameters voor chemische analyse” waarvan hij hoopte dat ze tegen het einde van het jaar in stemming zouden worden gebracht.

Rol van het IOC

Aangezien de internationale overeenkomst met betrekking tot het IOC eind volgend jaar afloopt, werd er verder gediscussieerd over hoe de raad zich zou moeten ontwikkelen.

De Commissie zei dat ze een sterke rol zou moeten spelen als wereldwijde bewaker van kwaliteit en ​"referentiepunt voor standaardisatie en balansen”.

En in een waarschijnlijke verwijzing naar de mogelijkheid om het IOC-lidmaatschap open te stellen voor consumentenlanden, niet alleen voor producerende landen, zei de Commissie dat dit het geval was ​"tijd om na te denken over uitbreiding van het ledenbestand.”

Nieuwe voorzitter en vicevoorzitter

Nadat het mandaat van de voorzitter van de adviesgroep, Gennaro Forcella, na twee opeenvolgende ambtstermijnen was afgelopen, vond een stemming plaats en werd de Spanjaard Rafael Sánchez de Puerta Díaz unaniem gekozen om hem op te volgen.

De adviesgroep wordt traditioneel geleid door Italianen en Sánchez, directeur-generaal van FAECA, de Andalusische Federatie van Landbouwcoöperatieve Ondernemingen, is de eerste Spanjaard die er leiding aan geeft.

Rafael Pico Lapuente, eveneens uit Spanje, en directeur van Asoliva, de Spaanse Vereniging van Olijfolie-exporteurs, werd tot vice-voorzitter verkozen bij één onthouding.

Forcella is sinds 1997 voorzitter van Federolio, de Italiaanse brancheorganisatie voor olijfolie.

EC-adviesgroepen

De adviesgroep voor olijven en afgeleide producten komt gewoonlijk twee keer per jaar bijeen. De volgende vergadering is op 12 november in Brussel.

De Commissie adviseert dat de meningen van de werkgroep de standpunten van belanghebbenden uit de sector vertegenwoordigen en niet aan deze kunnen worden toegeschreven.

Verslagen over de vergaderingen van de groep vermelden over het algemeen niet de aanwezigen en noemen ook niet de bron van de geuite standpunten.