Crisis leidt tot investeringen in olijfgaarden

De diepe recessie van de Griekse economie heeft ertoe geleid dat veel jonge en goed opgeleide stedelingen zich tot het goede oude familieland hebben gewend en nieuwe en ambitieuze boeren worden.

Tot hun favoriete producten behoren enkele exotische, zoals bosbessen en bramen, granaatappels, stevia, aloë en zwarte truffel, maar meer dan de helft van hen geeft de voorkeur aan de olijfboomteelt. Olijfbomen hebben altijd een speciale plaats ingenomen in de Griekse landbouw en zijn onlosmakelijk verbonden met de tradities van het land.



Bovendien worden olijfgaarden tegenwoordig als een goede investering beschouwd. Potentiële investeerders zijn op zoek naar olijfgaarden van 8 hectare en meer, en zijn bereid tot 300 euro per olijfboom te betalen voor een goed geplaatste en geïrrigeerde boomgaard.

Het is hun bedoeling om hun geld veilig te stellen, aangezien ​"land verliest nooit zijn waarde”, zoals de conventionele wijsheid in Griekenland zegt, en ontvangt tegelijkertijd een extra inkomen uit de olie en eetbare olijven (om nog maar te zwijgen van een voorraad EVOO voor persoonlijk gebruik, die alle Grieken nodig hebben).



Pasgeboren boeren, grondinvesteerders en nieuwe ondernemers actief in de sector olijfolie met merkproducten , omvatten allemaal een veelbelovende taskforce van olijfolieliefhebbers, die Griekse olijfolie naar een hoger niveau kan tillen en de verdiensten ervan kan benutten.

Maar dat is niet alles; volgens het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling is het aantal jonge boeren in heel Europa aan het slinken, waardoor de levensvatbaarheid van plattelandsregio's wordt bedreigd. Recente ontwikkelingen kunnen de vonk zijn om dingen om te keren en een ongeëvenaarde terugkeer naar land aan te wakkeren, vooral in de landen van Zuid-Europa die nauwe banden hebben met de landbouw en het meest lijden onder de loerende financiële crisis.