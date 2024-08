California Olive Ranch neemt Lucini Italia over

California Olive Ranch, de grootste Amerikaanse olijfolieproducent, heeft de overname aangekondigd van Lucini Italia, een producent en importeur van Italiaanse extra vierge olijfolie.

In de aandelentransactie behoudt de verkoper, Molinos USA, een minderheidsbelang in het gecombineerde bedrijf. California Olive Ranch (COR) en Lucini Italia zullen blijven opereren onder hun eigen labels, volgens een vandaag vrijgegeven verklaring. Het bedrijf behoudt zijn hoofdkantoor in Chico, Californië.

California Olive Ranch CEO Gregg Kelley zei: ​"We zien de komende jaren een sterke groei in het premiumsegment en we denken dat deze twee merken het best gepositioneerd zijn om te gedijen als consumenten op weg zijn naar betere kwaliteit.”

Gregg Kelly

"Net als wijn, varieert olijfolie al naar gelang de bodem, het klimaat en de olijfsoort,” legt Kelley uit. ​"Door onze fusie met Lucini kunnen we de Amerikaanse olijfolieconsument een grotere verscheidenheid aan betrouwbare olie aanbieden. Deze transactie stelt ons ook in staat om de categorieën saus, vinaigrette en azijn te betreden met Lucini's portfolio van kwaliteitsproducten."

Californische olijfboerderij is het best verkopende merk van Amerikaanse extra vergine olijfolie en Lucini behoort tot de topmerken van Italiaanse extra vergine olijfolie. Hun gecombineerde aandelen zouden hen het op drie na grootste merk van het land maken met 4.45 procent van de Amerikaanse detailhandelsverkopen en een omzet van meer dan $ 80 miljoen in 2015, aldus de verklaring.

California Olive Ranch, opgericht in 1998, is een particulier bedrijf dat is geïnspireerd door nieuwe teelt- en oogstmethoden die de productie van hoogwaardige, redelijk geprijsde extra vergine olijfolie mogelijk maken. Het is de grootste producent van extra vergine olijfolie in de Verenigde Staten en de verkoop is sinds 2010 meer dan verviervoudigd, aldus een verklaring.

Lucini Italia-olijfolie, opgericht in 1997, wordt traditioneel geproduceerd met behulp van met de hand geoogste olijven die in kleine batches worden gemalen in lokale molens om de versheid te garanderen. Dit proces zorgt voor verschillende olievariëteiten met verschillende smaakprofielen, aldus het bedrijf. Lucini Italia gouden onderscheidingen ontvangen op de 2013 en 2014 New York International Olive Oil Competitions.

California Olive Ranch heeft de afgelopen jaren het voortouw genomen bij de inspanningen van Amerikaanse producenten om het speelveld gelijk te maken met de Europese concurrenten. COR en de American Olive Oil Producers Association drongen tevergeefs aan op een bepaling in de mislukte Farm Bill vorig jaar zou dat controles op de invoer van olijfolie hebben opgelegd.

In 2012 drong de groep er bij wetgevers op aan om de concurrentievoordelen van invoer te onderzoeken, wat leidde tot een Onderzoek van de Internationale Handelscommissie van de Verenigde Staten en, vorig jaar, aangedrongen op de oprichting van de Olijfolie Commissie van Californië om nieuwe kwaliteitsnormen vast te stellen voor olijfolie die in de staat wordt geproduceerd, met het uiteindelijke doel om de normen ook op importen te laten gelden.